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Новости Агрессия России против Украины Война
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На следующей неделе россияне готовят ракетные обстрелы, - ОП

ракета,ракети

В Офисе президента считают возможными обстрелы со стороны России наших территорий крылатыми и баллистическими ракетами в период 21-24 февраля, то есть к годовщине полномасштабной войны с РФ, но Украина к этому готова.

Об этом во время телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Скажем, например, 21-24 (февраля – ред.). Будут ли они обстреливать (наши территории – ред.) крылатыми и баллистическими ракетами? Да. Мы к этому готовы? Давайте искренне – безусловно, готовы. Будут опять же, слышны сирены и будем находиться в местах, где можно уберечь свою жизнь (укрытие – ред.)", - сказал он.

Отдельно Подоляк выразил мнение, что россияне будут интенсифицировать действия непосредственно на тяжелых направлениях, таких как Бахмут, Соледар, Марьинка, Угледар, Кременная и так далее, - потому что им не жалко своих людей и РФ все равно на них.

"Мы и партнерам объясняем, почему нам нужно увеличить поставки снарядов, ракет определенной дальности – потому что нужно их (россиян – ред.) отодвинуть от наших ребят, их нужно уничтожать там, где они находятся (в местах – ред.) накопление резерва. Надо иметь гораздо больше снарядов, чтобы уничтожать их прямо на поле боя, их артиллерию, чтобы не было контактного, стрелкового боя", - заявил представитель ОП.

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Советник руководителя Офиса президента уточнил, что россияне существенно увеличили пропагандистскую, гибридную компоненту войны.

"Они постоянно что-то бросают (в информационное пространство по типу – ред.) "бойтесь, у нас есть мощности, будем со всех сторон наступать". Я хочу, чтобы мы поняли: год войны, мы другие, мы все понимаем и видим, ко всему готовы. Да, будет тяжело, но мы ко всему готовы. Мы не такие, как были, когда начиналось это вторжение. Мы вообще другие, и особенно другие – ВСУ", - заверил он.

Отдельно Подоляк сказал, что президент России Владимир Путин является максимально темным персонажем истории.

"О том, что он должен сказать 21-го числа - то думаю, это будет такая шизофреническая речь человека, который абсолютно не эрудирован и который достаточно предсказуем", - отметил советник.

Автор: 

крылатые ракеты (881) обстрел (27292) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+28
"Ми не такі, як були, коли починалося це вторгнення." Та такі ж, тільки більш нахабніші, закрили рота опозиції, йдете до авторитаризму і крадете, як не в себе.
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18.02.2023 22:53
+22
А ми готові зробити обстріл Росії на річницю? За рік ми наробили багато ракет: крилатих, балістичних. Правда ж?
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18.02.2023 22:47
+18
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18.02.2023 23:07
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А ми готові зробити обстріл Росії на річницю? За рік ми наробили багато ракет: крилатих, балістичних. Правда ж?
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18.02.2023 22:47 Ответить
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18.02.2023 23:11 Ответить
мы готовы к баллистическим ракетам ? может мы чего-то не знаем, я надеюсь
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18.02.2023 22:48 Ответить
НЕ готовы. С-300 иногда сбивают, но это иногда.
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18.02.2023 22:51 Ответить
Интересно кто же в этой теме первый про асфальт пошутит?
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18.02.2023 22:50 Ответить
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18.02.2023 22:53 Ответить
ти
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18.02.2023 22:53 Ответить
Шо тут шуткувати? На річницю масштабного вторгнення ми вперше застосуємо по рашистах асфальтомет з дальністю 500 кілометрів.
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18.02.2023 22:55 Ответить
а **** тут шутит , эти ****** зеленые наработали новую тему , в ю-тюбе набирают не хилые просмотры тарологов разных мастей , они через них продвигают наратив - порошенко сдал крым без боя , а мы бьемся ...........****** забыли сколько было армии в начале каденции Пороха , и сколько ее было когда пришло зеленое чувырло , и что именно эта армия остановила захват Украины в первые месяцы войны , не смотря на то , что слуги народа вместе с пидаром - зе всетаки разворовали и гуманитарку , и финансы ,..............эти зе- ****** сейчас спасают свои жопы , ты посмотри стрим Янины Соколовой с министром культуры , этот дегенерат вообще дупля не отбивает кто он и где он , миллиарды уходят на марафон для для дебилов ( ГОСУДАРСТВЕННЫХ !!!!! ) а этот додик даже не знал об этом , **** тут думать , если миллионы ушли на финансирование руского контента под названием - фридом ( бездарное и популистское произведение 95 увартала ) , а сколько десятков миллионов сьела ленка от туда же ,.............эти ****** жрут бабло пачками , и для них сейчас самое благодатное время , они гребут в десятки раз больше чем на асфальте.
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18.02.2023 23:14 Ответить
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18.02.2023 23:21 Ответить
...Порошенко сдал крым...
І ніхто не задумується що Порошенка тоді ще й не вибирали,а на нараді по Криму,згідно протоколу за військовий спротив проголосував тільки Турчинов. Звичайно і Йулька відзначилась,в протилежний бік.
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18.02.2023 23:52 Ответить
Асфальт ні,а шашлики мабуть добре промаринувались,можна використать.
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18.02.2023 23:57 Ответить
Асфальт виявився досить ефективною системою з дальністю на сотні і навіть на тисячі кілометрів.
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19.02.2023 06:28 Ответить
"Ми не такі, як були, коли починалося це вторгнення." Та такі ж, тільки більш нахабніші, закрили рота опозиції, йдете до авторитаризму і крадете, як не в себе.
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18.02.2023 22:53 Ответить
а опозиція типу не краде??Тобто є ті, хто за людей турбується??Опозиція-Хто??Понаробили 100 партій, посміховисько!Досить 5-ти, а то і 3-х..Цивільне населення знищується, кращі хлопці гинуть, а ми ту чи за опозицію, чи проти--один фіг..
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18.02.2023 22:57 Ответить
То посмійтеся, як Вам смішно. Якщо Вам не подобається опозиція, то Ви вже визначилися - улюблені зелені. От з ними і реготали. Тому ж і знищується цивільне населення і кращі хлопці гинуть. А опозиція в принципі не може красти, бо у них немає доступу до влади. Вони свої витрачають на допомогу. А зелені багато витратили? Тільки крадуть, як перед кінцем. Мабуть, щось відчувають.
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18.02.2023 23:17 Ответить
Напугали їжака голою кацапською сракою..
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18.02.2023 22:54 Ответить
Мы и на этой неделе получили 3-4 обстрела..и куда ещё??Сбивать нечем??А цели поражать упреждающе-слабО??
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18.02.2023 22:54 Ответить
Имеется ввиду массовый. Они сейчас специально запускают немножко, но чаще что бы создать видимост незаканчиваюшихся ракет.

Зараз використовуються калібри з кораблів що застрягли у Середземному морі. Їх з Сіріі доставляли бортами до Ростову та на Сімферополь далі на Севас
Ніщеброди срані! Зараз темп виробництва - 1-2 ракети в тиждень.

Москалота клянчить на дипломатичному рівні назад свої калібри що були продані В'єтнаму, КНР, Алжиру та Індії. Ті морозяться))))

Так лаптеногі скоро Аврору виведуть на рубіж пострілу її 6ти дюймовки😂 (с) мій знайомий війсковий аналітик.

100%. Цікаво, що вони це теж розуміють. І розуміють, що ця проблема для них немає рішення.

Вот что Береза написал сегодня. Он точно не любитель власти Зеленского
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18.02.2023 22:59 Ответить
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18.02.2023 23:07 Ответить
гибон он и в Украине - гибон.
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18.02.2023 23:16 Ответить
пібздоляк радник дєрьмака. який дєрьмак, такий і радник.
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18.02.2023 23:11 Ответить
Місце де можна "забезпечити" своє життя і життя своїх жінок, коханок та ін. називається Офіс Президента. А от "убезпечити" своє життя під час тривог можна в укритті.
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18.02.2023 23:19 Ответить
В Офісі Президента вважають можливими обстріли з боку Росії наших територій крилатими та балістичними ракетами у період 21-24 лютого

Угу...
Наче досі нас не обстрілювали. Чи 21-24 нам лячніше має бути, чи шо?
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19.02.2023 00:11 Ответить
кинут 500 ракет 20 дивизий 1500самолетов..ковровая(
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19.02.2023 01:39 Ответить
кеп. тридня ватных торпед я не выдержу
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19.02.2023 01:38 Ответить
Про напад у річницю війни - це таке можна почути на базарі.
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19.02.2023 04:22 Ответить
ОП - 🤮🤮🤮
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19.02.2023 06:36 Ответить
путлер своему корешу Ермаку так напрямую и сообщил - дескать, на следующей неделе будем обстреливать!
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19.02.2023 07:15 Ответить
Все самое гадостное они готовят на 23.02.2023 (***** любит "красивые" даты)!
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19.02.2023 18:44 Ответить
 
 