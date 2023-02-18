На следующей неделе россияне готовят ракетные обстрелы, - ОП
В Офисе президента считают возможными обстрелы со стороны России наших территорий крылатыми и баллистическими ракетами в период 21-24 февраля, то есть к годовщине полномасштабной войны с РФ, но Украина к этому готова.
Об этом во время телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Скажем, например, 21-24 (февраля – ред.). Будут ли они обстреливать (наши территории – ред.) крылатыми и баллистическими ракетами? Да. Мы к этому готовы? Давайте искренне – безусловно, готовы. Будут опять же, слышны сирены и будем находиться в местах, где можно уберечь свою жизнь (укрытие – ред.)", - сказал он.
Отдельно Подоляк выразил мнение, что россияне будут интенсифицировать действия непосредственно на тяжелых направлениях, таких как Бахмут, Соледар, Марьинка, Угледар, Кременная и так далее, - потому что им не жалко своих людей и РФ все равно на них.
"Мы и партнерам объясняем, почему нам нужно увеличить поставки снарядов, ракет определенной дальности – потому что нужно их (россиян – ред.) отодвинуть от наших ребят, их нужно уничтожать там, где они находятся (в местах – ред.) накопление резерва. Надо иметь гораздо больше снарядов, чтобы уничтожать их прямо на поле боя, их артиллерию, чтобы не было контактного, стрелкового боя", - заявил представитель ОП.
Советник руководителя Офиса президента уточнил, что россияне существенно увеличили пропагандистскую, гибридную компоненту войны.
"Они постоянно что-то бросают (в информационное пространство по типу – ред.) "бойтесь, у нас есть мощности, будем со всех сторон наступать". Я хочу, чтобы мы поняли: год войны, мы другие, мы все понимаем и видим, ко всему готовы. Да, будет тяжело, но мы ко всему готовы. Мы не такие, как были, когда начиналось это вторжение. Мы вообще другие, и особенно другие – ВСУ", - заверил он.
Отдельно Подоляк сказал, что президент России Владимир Путин является максимально темным персонажем истории.
"О том, что он должен сказать 21-го числа - то думаю, это будет такая шизофреническая речь человека, который абсолютно не эрудирован и который достаточно предсказуем", - отметил советник.
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І ніхто не задумується що Порошенка тоді ще й не вибирали,а на нараді по Криму,згідно протоколу за військовий спротив проголосував тільки Турчинов. Звичайно і Йулька відзначилась,в протилежний бік.
Зараз використовуються калібри з кораблів що застрягли у Середземному морі. Їх з Сіріі доставляли бортами до Ростову та на Сімферополь далі на Севас
Ніщеброди срані! Зараз темп виробництва - 1-2 ракети в тиждень.
Москалота клянчить на дипломатичному рівні назад свої калібри що були продані В'єтнаму, КНР, Алжиру та Індії. Ті морозяться))))
Так лаптеногі скоро Аврору виведуть на рубіж пострілу її 6ти дюймовки😂 (с) мій знайомий війсковий аналітик.
100%. Цікаво, що вони це теж розуміють. І розуміють, що ця проблема для них немає рішення.
Вот что Береза написал сегодня. Он точно не любитель власти Зеленского
Угу...
Наче досі нас не обстрілювали. Чи 21-24 нам лячніше має бути, чи шо?