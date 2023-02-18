На следующей неделе россияне готовят ракетные обстрелы, - ОП

В Офисе президента считают возможными обстрелы со стороны России наших территорий крылатыми и баллистическими ракетами в период 21-24 февраля, то есть к годовщине полномасштабной войны с РФ, но Украина к этому готова.

Об этом во время телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Скажем, например, 21-24 (февраля – ред.). Будут ли они обстреливать (наши территории – ред.) крылатыми и баллистическими ракетами? Да. Мы к этому готовы? Давайте искренне – безусловно, готовы. Будут опять же, слышны сирены и будем находиться в местах, где можно уберечь свою жизнь (укрытие – ред.)", - сказал он.

Отдельно Подоляк выразил мнение, что россияне будут интенсифицировать действия непосредственно на тяжелых направлениях, таких как Бахмут, Соледар, Марьинка, Угледар, Кременная и так далее, - потому что им не жалко своих людей и РФ все равно на них.

"Мы и партнерам объясняем, почему нам нужно увеличить поставки снарядов, ракет определенной дальности – потому что нужно их (россиян – ред.) отодвинуть от наших ребят, их нужно уничтожать там, где они находятся (в местах – ред.) накопление резерва. Надо иметь гораздо больше снарядов, чтобы уничтожать их прямо на поле боя, их артиллерию, чтобы не было контактного, стрелкового боя", - заявил представитель ОП.

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Советник руководителя Офиса президента уточнил, что россияне существенно увеличили пропагандистскую, гибридную компоненту войны.

"Они постоянно что-то бросают (в информационное пространство по типу – ред.) "бойтесь, у нас есть мощности, будем со всех сторон наступать". Я хочу, чтобы мы поняли: год войны, мы другие, мы все понимаем и видим, ко всему готовы. Да, будет тяжело, но мы ко всему готовы. Мы не такие, как были, когда начиналось это вторжение. Мы вообще другие, и особенно другие – ВСУ", - заверил он.

Отдельно Подоляк сказал, что президент России Владимир Путин является максимально темным персонажем истории.

"О том, что он должен сказать 21-го числа - то думаю, это будет такая шизофреническая речь человека, который абсолютно не эрудирован и который достаточно предсказуем", - отметил советник.