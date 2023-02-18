Наступного тижня росіяни готують ракетні обстріли, - ОП
В Офісі Президента вважають можливими обстріли з боку Росії наших територій крилатими та балістичними ракетами у період 21-24 лютого, тобто – до річниці повномасштабної війни з РФ, але Україна до цього готова.
Про це під час телемарафону поінформував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Скажімо, наприклад, 21-24 (лютого – ред.). Чи будуть вони будуть обстрілювати (наші території – ред.) крилатими і балістичними ракетами? Так. Ми до цього готові? Давайте щиро – безумовно, готові. Будемо знову ж таки, чути сирени і знаходитимемося в місцях, де можна забезпечити своє життя (укриття – ред.)", - сказав він.
Окремо Подоляк висловив думку, що росіяни будуть інтенсифікувати дії безпосередньо на тяжких напрямках, таких, як Бахмут, Соледар, Мар’їнка, Вугледар, Кремінна і так далі, - бо їм не шкода своїх людей і у РФ все одно на них.
"Ми і партнерам пояснюємо, чому нам потрібно збільшити постачання снарядів, ракет певної дальності - бо потрібно їх (росіян – ред.) відсунути від наших хлопців, що їх треба знищувати там, де вони знаходяться (у місцях – ред.) накопичення резерву. Треба мати набагато більше снарядів, щоб знищувати їх безпосередньо на полі бою, їхню артилерію, щоб не було контактного, стрілкового бою", - заявив представник ОП.
Радник керівника Офісу Президента уточнив, що росіяни наразі суттєво збільшили пропагандистську, гібридну компоненту війни.
"Вони постійно щось кидають (у інформаційний простір по типу – ред.) "бійтеся, у нас є потужності, будемо зі всіх сторін наступати". Я хочу, щоб ми зрозуміли: рік війни, ми інші, ми все розуміємо і бачимо, до всього готові. Так, буде тяжко, але ми до всього готові. Ми не такі, як були, коли починалося це вторгнення. Ми взагалі інші, і особливо інші – ЗСУ", - запевнив він.
Окремо Подоляк сказав, що президент рф володимир путін є максимально темним персонажем історії.
"Щодо того, що він має сказати 21-го числа – то думаю, це буде така шизофренічна промова людини, яка абсолютно не ерудована і яка є достатньо передбачуваною", - зазначив радник.
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І ніхто не задумується що Порошенка тоді ще й не вибирали,а на нараді по Криму,згідно протоколу за військовий спротив проголосував тільки Турчинов. Звичайно і Йулька відзначилась,в протилежний бік.
Зараз використовуються калібри з кораблів що застрягли у Середземному морі. Їх з Сіріі доставляли бортами до Ростову та на Сімферополь далі на Севас
Ніщеброди срані! Зараз темп виробництва - 1-2 ракети в тиждень.
Москалота клянчить на дипломатичному рівні назад свої калібри що були продані В'єтнаму, КНР, Алжиру та Індії. Ті морозяться))))
Так лаптеногі скоро Аврору виведуть на рубіж пострілу її 6ти дюймовки😂 (с) мій знайомий війсковий аналітик.
100%. Цікаво, що вони це теж розуміють. І розуміють, що ця проблема для них немає рішення.
Вот что Береза написал сегодня. Он точно не любитель власти Зеленского
Угу...
Наче досі нас не обстрілювали. Чи 21-24 нам лячніше має бути, чи шо?