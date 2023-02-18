УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11891 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 139 31

Наступного тижня росіяни готують ракетні обстріли, - ОП

ракета,ракети

В Офісі Президента вважають можливими обстріли з боку Росії наших територій крилатими та балістичними ракетами у період 21-24 лютого, тобто – до річниці повномасштабної війни з РФ, але Україна до цього готова.

Про це під час телемарафону поінформував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Скажімо, наприклад, 21-24 (лютого – ред.). Чи будуть вони будуть обстрілювати (наші території – ред.) крилатими і балістичними ракетами? Так. Ми до цього готові? Давайте щиро – безумовно, готові. Будемо знову ж таки, чути сирени і знаходитимемося в місцях, де можна забезпечити своє життя (укриття – ред.)", - сказав він.

Окремо Подоляк висловив думку, що росіяни будуть інтенсифікувати дії безпосередньо на тяжких напрямках, таких, як Бахмут, Соледар, Мар’їнка, Вугледар, Кремінна і так далі, - бо їм не шкода своїх людей і у РФ все одно на них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усе, що буде під рукою, - ворог застосує": Ігнат про плани росіян

"Ми і партнерам пояснюємо, чому нам потрібно збільшити постачання снарядів, ракет певної дальності - бо потрібно їх (росіян – ред.) відсунути від наших хлопців, що їх треба знищувати там, де вони знаходяться (у місцях – ред.) накопичення резерву. Треба мати набагато більше снарядів, щоб знищувати їх безпосередньо на полі бою, їхню артилерію, щоб не було контактного, стрілкового бою", - заявив представник ОП.

Радник керівника Офісу Президента уточнив, що росіяни наразі суттєво збільшили пропагандистську, гібридну компоненту війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 16 із 32 ворожих ракет, випущених по Україні, - Повітряні сили

"Вони постійно щось кидають (у інформаційний простір по типу – ред.) "бійтеся, у нас є потужності, будемо зі всіх сторін наступати". Я хочу, щоб ми зрозуміли: рік війни, ми інші, ми все розуміємо і бачимо, до всього готові. Так, буде тяжко, але ми до всього готові. Ми не такі, як були, коли починалося це вторгнення. Ми взагалі інші, і особливо інші – ЗСУ", - запевнив він.

Окремо Подоляк сказав, що президент рф володимир путін є максимально темним персонажем історії.

"Щодо того, що він має сказати 21-го числа – то думаю, це буде така шизофренічна промова людини, яка абсолютно не ерудована і яка є достатньо передбачуваною", - зазначив радник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон уперше підтвердив намір передати Україні далекобійні снаряди GLSDB

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28613) Подоляк Михайло (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
"Ми не такі, як були, коли починалося це вторгнення." Та такі ж, тільки більш нахабніші, закрили рота опозиції, йдете до авторитаризму і крадете, як не в себе.
показати весь коментар
18.02.2023 22:53
+22
А ми готові зробити обстріл Росії на річницю? За рік ми наробили багато ракет: крилатих, балістичних. Правда ж?
показати весь коментар
18.02.2023 22:47
+18
показати весь коментар
18.02.2023 23:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми готові зробити обстріл Росії на річницю? За рік ми наробили багато ракет: крилатих, балістичних. Правда ж?
показати весь коментар
18.02.2023 22:47 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 23:11 Відповісти
мы готовы к баллистическим ракетам ? может мы чего-то не знаем, я надеюсь
показати весь коментар
18.02.2023 22:48 Відповісти
НЕ готовы. С-300 иногда сбивают, но это иногда.
показати весь коментар
18.02.2023 22:51 Відповісти
Интересно кто же в этой теме первый про асфальт пошутит?
показати весь коментар
18.02.2023 22:50 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 22:53 Відповісти
ти
показати весь коментар
18.02.2023 22:53 Відповісти
Шо тут шуткувати? На річницю масштабного вторгнення ми вперше застосуємо по рашистах асфальтомет з дальністю 500 кілометрів.
показати весь коментар
18.02.2023 22:55 Відповісти
а **** тут шутит , эти ****** зеленые наработали новую тему , в ю-тюбе набирают не хилые просмотры тарологов разных мастей , они через них продвигают наратив - порошенко сдал крым без боя , а мы бьемся ...........****** забыли сколько было армии в начале каденции Пороха , и сколько ее было когда пришло зеленое чувырло , и что именно эта армия остановила захват Украины в первые месяцы войны , не смотря на то , что слуги народа вместе с пидаром - зе всетаки разворовали и гуманитарку , и финансы ,..............эти зе- ****** сейчас спасают свои жопы , ты посмотри стрим Янины Соколовой с министром культуры , этот дегенерат вообще дупля не отбивает кто он и где он , миллиарды уходят на марафон для для дебилов ( ГОСУДАРСТВЕННЫХ !!!!! ) а этот додик даже не знал об этом , **** тут думать , если миллионы ушли на финансирование руского контента под названием - фридом ( бездарное и популистское произведение 95 увартала ) , а сколько десятков миллионов сьела ленка от туда же ,.............эти ****** жрут бабло пачками , и для них сейчас самое благодатное время , они гребут в десятки раз больше чем на асфальте.
показати весь коментар
18.02.2023 23:14 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 23:21 Відповісти
...Порошенко сдал крым...
І ніхто не задумується що Порошенка тоді ще й не вибирали,а на нараді по Криму,згідно протоколу за військовий спротив проголосував тільки Турчинов. Звичайно і Йулька відзначилась,в протилежний бік.
показати весь коментар
18.02.2023 23:52 Відповісти
Асфальт ні,а шашлики мабуть добре промаринувались,можна використать.
показати весь коментар
18.02.2023 23:57 Відповісти
Асфальт виявився досить ефективною системою з дальністю на сотні і навіть на тисячі кілометрів.
показати весь коментар
19.02.2023 06:28 Відповісти
"Ми не такі, як були, коли починалося це вторгнення." Та такі ж, тільки більш нахабніші, закрили рота опозиції, йдете до авторитаризму і крадете, як не в себе.
показати весь коментар
18.02.2023 22:53 Відповісти
а опозиція типу не краде??Тобто є ті, хто за людей турбується??Опозиція-Хто??Понаробили 100 партій, посміховисько!Досить 5-ти, а то і 3-х..Цивільне населення знищується, кращі хлопці гинуть, а ми ту чи за опозицію, чи проти--один фіг..
показати весь коментар
18.02.2023 22:57 Відповісти
То посмійтеся, як Вам смішно. Якщо Вам не подобається опозиція, то Ви вже визначилися - улюблені зелені. От з ними і реготали. Тому ж і знищується цивільне населення і кращі хлопці гинуть. А опозиція в принципі не може красти, бо у них немає доступу до влади. Вони свої витрачають на допомогу. А зелені багато витратили? Тільки крадуть, як перед кінцем. Мабуть, щось відчувають.
показати весь коментар
18.02.2023 23:17 Відповісти
Напугали їжака голою кацапською сракою..
показати весь коментар
18.02.2023 22:54 Відповісти
Мы и на этой неделе получили 3-4 обстрела..и куда ещё??Сбивать нечем??А цели поражать упреждающе-слабО??
показати весь коментар
18.02.2023 22:54 Відповісти
Имеется ввиду массовый. Они сейчас специально запускают немножко, но чаще что бы создать видимост незаканчиваюшихся ракет.

Зараз використовуються калібри з кораблів що застрягли у Середземному морі. Їх з Сіріі доставляли бортами до Ростову та на Сімферополь далі на Севас
Ніщеброди срані! Зараз темп виробництва - 1-2 ракети в тиждень.

Москалота клянчить на дипломатичному рівні назад свої калібри що були продані В'єтнаму, КНР, Алжиру та Індії. Ті морозяться))))

Так лаптеногі скоро Аврору виведуть на рубіж пострілу її 6ти дюймовки😂 (с) мій знайомий війсковий аналітик.

100%. Цікаво, що вони це теж розуміють. І розуміють, що ця проблема для них немає рішення.

Вот что Береза написал сегодня. Он точно не любитель власти Зеленского
показати весь коментар
18.02.2023 22:59 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 23:07 Відповісти
гибон он и в Украине - гибон.
показати весь коментар
18.02.2023 23:16 Відповісти
пібздоляк радник дєрьмака. який дєрьмак, такий і радник.
показати весь коментар
18.02.2023 23:11 Відповісти
Місце де можна "забезпечити" своє життя і життя своїх жінок, коханок та ін. називається Офіс Президента. А от "убезпечити" своє життя під час тривог можна в укритті.
показати весь коментар
18.02.2023 23:19 Відповісти
В Офісі Президента вважають можливими обстріли з боку Росії наших територій крилатими та балістичними ракетами у період 21-24 лютого

Угу...
Наче досі нас не обстрілювали. Чи 21-24 нам лячніше має бути, чи шо?
показати весь коментар
19.02.2023 00:11 Відповісти
кинут 500 ракет 20 дивизий 1500самолетов..ковровая(
показати весь коментар
19.02.2023 01:39 Відповісти
кеп. тридня ватных торпед я не выдержу
показати весь коментар
19.02.2023 01:38 Відповісти
Про напад у річницю війни - це таке можна почути на базарі.
показати весь коментар
19.02.2023 04:22 Відповісти
ОП - 🤮🤮🤮
показати весь коментар
19.02.2023 06:36 Відповісти
путлер своему корешу Ермаку так напрямую и сообщил - дескать, на следующей неделе будем обстреливать!
показати весь коментар
19.02.2023 07:15 Відповісти
Все самое гадостное они готовят на 23.02.2023 (***** любит "красивые" даты)!
показати весь коментар
19.02.2023 18:44 Відповісти
 
 