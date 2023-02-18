Наступного тижня росіяни готують ракетні обстріли, - ОП

В Офісі Президента вважають можливими обстріли з боку Росії наших територій крилатими та балістичними ракетами у період 21-24 лютого, тобто – до річниці повномасштабної війни з РФ, але Україна до цього готова.

Про це під час телемарафону поінформував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Скажімо, наприклад, 21-24 (лютого – ред.). Чи будуть вони будуть обстрілювати (наші території – ред.) крилатими і балістичними ракетами? Так. Ми до цього готові? Давайте щиро – безумовно, готові. Будемо знову ж таки, чути сирени і знаходитимемося в місцях, де можна забезпечити своє життя (укриття – ред.)", - сказав він.

Окремо Подоляк висловив думку, що росіяни будуть інтенсифікувати дії безпосередньо на тяжких напрямках, таких, як Бахмут, Соледар, Мар’їнка, Вугледар, Кремінна і так далі, - бо їм не шкода своїх людей і у РФ все одно на них.

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"Ми і партнерам пояснюємо, чому нам потрібно збільшити постачання снарядів, ракет певної дальності - бо потрібно їх (росіян – ред.) відсунути від наших хлопців, що їх треба знищувати там, де вони знаходяться (у місцях – ред.) накопичення резерву. Треба мати набагато більше снарядів, щоб знищувати їх безпосередньо на полі бою, їхню артилерію, щоб не було контактного, стрілкового бою", - заявив представник ОП.

Радник керівника Офісу Президента уточнив, що росіяни наразі суттєво збільшили пропагандистську, гібридну компоненту війни.

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"Вони постійно щось кидають (у інформаційний простір по типу – ред.) "бійтеся, у нас є потужності, будемо зі всіх сторін наступати". Я хочу, щоб ми зрозуміли: рік війни, ми інші, ми все розуміємо і бачимо, до всього готові. Так, буде тяжко, але ми до всього готові. Ми не такі, як були, коли починалося це вторгнення. Ми взагалі інші, і особливо інші – ЗСУ", - запевнив він.

Окремо Подоляк сказав, що президент рф володимир путін є максимально темним персонажем історії.

"Щодо того, що він має сказати 21-го числа – то думаю, це буде така шизофренічна промова людини, яка абсолютно не ерудована і яка є достатньо передбачуваною", - зазначив радник.

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