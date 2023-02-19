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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ запускает воздушные шары, чтобы истощить украинские силы ПВО, - британская разведка

куля

Объекты, которые в течение последней недели были замечены в воздушном пространстве Украины, а также Молдовы, вероятнее всего, являются частью новой тактики России для истощения украинской противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в воскресном разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Там напоминают, что 12 февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о воздушных шарах на востоке Днепропетровской области, а через три дня сбили по меньшей мере шесть воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями над Киевом.

"Вполне вероятно, что воздушные шары были российскими. Они, вероятно, представляют новую тактику России, направленную на получение информации об украинских системах противовоздушной обороны и принуждение украинцев тратить ценные запасы ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов к ним", - утверждают в британской разведке.

В сообщении также упоминается, что 14 февраля обнаружение объекта в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Позже стало известно, что причиной временного закрытия воздушного пространства Молдовы стал неизвестный летательный аппарат, похожий на метеозонд.

"Существует реальная вероятность, что это был российский аэростат, дрейфующий из воздушного пространства Украины", – считают аналитики британского Минобороны.

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Автор: 

Великобритания (4976) ПВО (2768) разведка (4179) россия (95638)


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Топ комментарии
+17
а шо мішає ,при попутному вітрі запустити на рашку ?
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19.02.2023 10:05
+5
нгичего. Тогда упячке не о чём будет писать.
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19.02.2023 10:31
+4
британцы правда думают, что мы стреляем дорогими ракетами комплексов ПВО по уголковым отражателям?
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19.02.2023 10:05
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До ''мавіка'' прикріпити шило і ба-бах кулю
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19.02.2023 10:04 Ответить
пропоную "бойових їжачків"
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19.02.2023 10:07 Ответить
РуССкий медведь против "боевых пчел"!

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19.02.2023 18:22 Ответить
Мене тут переконували що неможливо збити навіть з кулемета. Дірки будуть малі патамушта.
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19.02.2023 10:36 Ответить
мені здається то ідеальна мішень для дрона. скидати на кулю якусь річовину, яка загорається.
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19.02.2023 10:51 Ответить
кулі летять на висоті від 5 до 10 км - кулемет туди не дострілить
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19.02.2023 11:04 Ответить
З літака.
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19.02.2023 11:05 Ответить
літаки з кулеметами після другої світової перестали випускати
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19.02.2023 11:27 Ответить
а шо мішає ,при попутному вітрі запустити на рашку ?
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19.02.2023 10:05 Ответить
Підозрюю, що відсутність ефективністі цих заходів.
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19.02.2023 11:33 Ответить
британцы правда думают, что мы стреляем дорогими ракетами комплексов ПВО по уголковым отражателям?
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19.02.2023 10:05 Ответить
так сбивають же виходить саме пво а не з рушниці-Сьогодні у небі над столицею збили 6 таких кульЗС РФ все шукають українську ППО, тому сьогодні https://focus.ua/*******-novosti/550167-vozdushnye-shary-nad-kievom-i-oblastyu-pvo-sbilo-6-vozdushnyh-celey загарбники знову запускали повітряні кулі ."Ці об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО", - розповіли в Київській міській військовій адміністрації.https://focus.ua/uk/*******-novosti/550192-u-zsu-pokazali-povitryani-kuli-yaki-ppo-zbilo-nad-kiyevom-foto
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19.02.2023 10:10 Ответить
По моєму ці кулі можно визначити за швидкістю, я то не ППОшник але ж не може на радарі якась куля рухатись як той шахід
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19.02.2023 10:27 Ответить
коли дві кулі долетіли до Румунії, ті підняли на перехват винищувачі. Але древні МіГ-21 не змогли ті кулі знайти, бо їх примітивні локатори в принципі не засікають такі малорухомі цілі
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19.02.2023 11:02 Ответить
пулемет на пикапе - это тоже засіб ППО.. Непонятно, как это влияет на на выявление ППО - обзорные РЛС и так работают всё время, а ракеты по стоячей цели запускать никто не будет. В общем, все эти тани лозовенко просто фуфлогоны.
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19.02.2023 10:29 Ответить
Кажеш навколо тебе "фуфлогони " , а ти сам спец із збивання кулеметом повітряних куль ? (( Ну тоді розкажи як ти її на висоті двох кілометрів з кулемета збивав , а я послухаю , досвіду наберуся ((
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19.02.2023 10:58 Ответить
из пулемета - нет, но двадцать лет назад жердиной неподалёку села Денеши в четыре утра - было дело.
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19.02.2023 11:02 Ответить
Зрозумів , на все добре , барон Мюнхаузен ((
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19.02.2023 11:24 Ответить
и вам выздороветь.
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19.02.2023 11:26 Ответить
Я до вашої палати , на щастя , не поспішаю , на самоті воно якось вам спокійніше буде ......
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19.02.2023 11:30 Ответить
не надо спешить. Лучше следите за зондами. На вас вся надежда.
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19.02.2023 11:42 Ответить
Ок ! Із першого збитого жердиною надішлю вам пірамідку ((
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19.02.2023 14:28 Ответить
Спасибо, но у меня на лодке уже своя есть, так что можете себе оставить.
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19.02.2023 14:30 Ответить
Причепите до гарматного ядра ; коли будете на ньому літати щоб РЛС відрізняли від зонда , а то ненароком жердиною зіб"ють ((
P.S. Визначтеся врешті - решт із vpn , встановіть свій парашинський прапорець , а не перебирайте європейські .
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19.02.2023 14:50 Ответить
шутка прямо на три рубля.
А vpn я могу только выбрать Британию, США, Францию, Германию и Нидерланды. Остальные страны(кроме страны нахождения) платные. Так что ваш парашинскй прапорець мне не предлагайте, себе оставьте. Вдруг чего...
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19.02.2023 14:59 Ответить
Вдрух чєго , мені vpn і нінашо не приснився , я не фанат однокласніков , на відміну від декого , то навіщо мені та лабуда ((
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19.02.2023 15:07 Ответить
ну видите, вам vpn не надо, а мне например, чтобы зайти на airforce.ru и посмотреть ТТХ прицельного комплекса 29МЭ "Топаз", надо. Иначе мой провайдер Киевстар не пускает на любые технические ресурсы .ru - radiodetali.ru, radiolibrary.ru, katod-anod.ru
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19.02.2023 16:04 Ответить
Насправді, РЛС не працюють весь час, щоб не підхопити антирадарну х-58. Ці кулі скоріш за все змушують 1-2 рлс розкритися і після цього передіслокуватися.
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19.02.2023 11:41 Ответить
ну да, они включаются сразу после пуска ракет.
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19.02.2023 11:44 Ответить
А команду на включение дает Ким.
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19.02.2023 14:51 Ответить
ну да, а ему кужугетович звонит, когда ракеты вылетают.
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19.02.2023 15:02 Ответить
http://techprulad.lviv.ua/index.php/ua/vyhotovliaiem/aerolog-pril/meteozond_1 Зонди - ТзОВ "Техприлад" Україна м. Львів

http://techprulad.lviv.ua › met...

Метеозо́нд або куля-зо́нд - безпілотний аеростат, призначений для вивчення атмосфери. Складається з латексної або пластикової оболонки, наповненої воднем ...
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19.02.2023 10:07 Ответить
Навіщо у 10-й раз передруковувати "новину", яка в Україні вже всім відома?
Це щоб новинну стрічку тупо чимось заповнювати?
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19.02.2023 10:09 Ответить
Никуя не понял. А если их не сбивать, то что произойдет?
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19.02.2023 10:13 Ответить
нгичего. Тогда упячке не о чём будет писать.
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19.02.2023 10:31 Ответить
Повна фігня. Ще гітлеровська ППО вміла відсіювати подібні цілі спецнастройкою радара - -режим фазування вітром називається..
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19.02.2023 10:14 Ответить
На моніторі РЛС чудово видно швидкість цілі.
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19.02.2023 10:40 Ответить
При чому тут швидкість?
Той мопед може рухатися приблизно з швидкістю тої кулі.
А поправка робиться на напрям і швидкість руху повітряних мас.
Все, що рухається по вітру пропадає з радару.
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19.02.2023 10:48 Ответить
У мопеда швидкість 180км/год. Який вітер потрібен для цього?
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19.02.2023 11:03 Ответить
4 метри за секунду. Нє?
Ті вітри хоч кожного дня.
З арифметрики уроки прогуляв?
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19.02.2023 12:02 Ответить
Хочеш сказати що цей вітер має швидкість 180 кілометрів на годину? Такий вітер дме у нас майже кожного дня і з ніг не валить.
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19.02.2023 13:19 Ответить
Гісметео відкрий. Часом буває і 15-20.
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19.02.2023 13:41 Ответить
На кожному РЛС є тумблер для виключення пасивної чи активної перешкоди, але ж владоутримувачі в армії не служили і як тумблер переключити уяви не мають
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19.02.2023 12:00 Ответить
Владоутримувача ніхто до РЛС і не підпустить.
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19.02.2023 12:03 Ответить
Что нам мешает в ответ запускать такие же шары? Или мы с рашистов смеемся но как видим они все же учатся.
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19.02.2023 10:22 Ответить
ну, как сказать... вы же не будете в зоопарке повторять то, что делает обезьяна в клетке....
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19.02.2023 10:33 Ответить
Запитуєте що заважає ? Тоді спочатку дайте відповідь на запитання : чому Рєзніков сказав що мавіки " весільні " армії не потрібні ? Ті самі мавіки , якими лише один оператор вже більше 500 кацапів знищив ( учора Бутусов відео викладав ) . Коли дасте , то зрозумієте чому ми не запускаємо кулі (( , бо я так думаю що " не бажаємо принижуватися у очах кацапні " , у нас же он все контролює супутник Притулин , передаючи дані на сотню Спартанів (( Ну а на самий безвихідь маємо шарки арахамійські за усі гроші світу ((
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19.02.2023 11:14 Ответить
Ну так це українці їх дресирують, як дику собаку: спочатку псина огризалася іскандерами та кінжалями, потім калібрами, як трохи приструнили - пересіла на мопедікі. Тепер кулі. Скоро будуть з діріжаблі палаючу солому скидувати.
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19.02.2023 12:07 Ответить
Еволюція атак на Україну - стратегічні бомбардувальники військово-"космічних" сил - Калібри та Іскандери - С300 - мопеди - повітряні кулі. Що далі - бойові ворони? Можливо, бо на землі вже ворог атакує бойовими півнями)
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19.02.2023 11:01 Ответить
так половина війська вагнера то бойові пєтухи
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19.02.2023 11:06 Ответить
якщо ви не помітили, то багато новин від іноземних розвідок йде по факту, як огляд подій

треба пачити оригінал повідомлення та вміти перекладати

а ми сприймаємо ці новини як якийсь суперактуальний інсайд
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19.02.2023 11:30 Ответить
Тільки повний дурень, стане боротися з повітряною кулею пострілами з засобів ППО
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19.02.2023 11:56 Ответить
Заметил что у нас любая ***** начинается с того , что мы сначала ржем с тупых лаптей. Наверное показалось.
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19.02.2023 12:48 Ответить
Писав і знову пишу-- найефективнійший спосіб боротьби з повітряними кулями це ФЕЄРВЕРКИ!
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19.02.2023 14:57 Ответить
сцикло зеленський як і попередник боїться створити спецслужбу, що буде нищити фізично зрадників, ворожих успішних генералів та ворожих успішних науковців що допомогають росії у війні.
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19.02.2023 20:53 Ответить
 
 