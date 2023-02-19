РФ запускает воздушные шары, чтобы истощить украинские силы ПВО, - британская разведка
Объекты, которые в течение последней недели были замечены в воздушном пространстве Украины, а также Молдовы, вероятнее всего, являются частью новой тактики России для истощения украинской противовоздушной обороны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в воскресном разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.
Там напоминают, что 12 февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о воздушных шарах на востоке Днепропетровской области, а через три дня сбили по меньшей мере шесть воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями над Киевом.
"Вполне вероятно, что воздушные шары были российскими. Они, вероятно, представляют новую тактику России, направленную на получение информации об украинских системах противовоздушной обороны и принуждение украинцев тратить ценные запасы ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов к ним", - утверждают в британской разведке.
В сообщении также упоминается, что 14 февраля обнаружение объекта в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Позже стало известно, что причиной временного закрытия воздушного пространства Молдовы стал неизвестный летательный аппарат, похожий на метеозонд.
"Существует реальная вероятность, что это был российский аэростат, дрейфующий из воздушного пространства Украины", – считают аналитики британского Минобороны.
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Це щоб новинну стрічку тупо чимось заповнювати?
Той мопед може рухатися приблизно з швидкістю тої кулі.
А поправка робиться на напрям і швидкість руху повітряних мас.
Все, що рухається по вітру пропадає з радару.
Ті вітри хоч кожного дня.
З арифметрики уроки прогуляв?
треба пачити оригінал повідомлення та вміти перекладати
а ми сприймаємо ці новини як якийсь суперактуальний інсайд