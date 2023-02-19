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РФ запускає повітряні кулі, щоб виснажити українські сили ППО, - британська розвідка

куля

Об’єкти, які протягом останнього тижня були помічені в повітряному просторі України, а також Молдови, найімовірніше, є частиною нової тактики Росії для виснаження української протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в недільному розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Там нагадують, що 12 лютого Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про повітряні кулі на сході Дніпропетровської області, а через три дні – збили щонайменше шість повітряних куль з підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами над Києвом.

"Цілком імовірно, що повітряні кулі були російськими. Вони, ймовірно, представляють нову тактику Росії, спрямовану на отримання інформації про українські системи протиповітряної оборони та примушення українців витрачати цінні запаси ракет класу "земля-повітря" та боєприпасів до них", – стверджують у британській розвідці.

У повідомленні також згадується, що 14 лютого виявлення об'єкта у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Пізніше стало відомо, що причиною тимчасового закриття повітряного простору Молдови став невідомий літальний апарат, схожий на метеозонд.

"Існує реальна ймовірність, що це був російський аеростат, який дрейфував з повітряного простору України", – вважають аналітики британського Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5602) ППО (3208) розвідка (3866) росія (65316)


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Топ коментарі
+17
а шо мішає ,при попутному вітрі запустити на рашку ?
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19.02.2023 10:05
+5
нгичего. Тогда упячке не о чём будет писать.
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19.02.2023 10:31
+4
британцы правда думают, что мы стреляем дорогими ракетами комплексов ПВО по уголковым отражателям?
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19.02.2023 10:05
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До ''мавіка'' прикріпити шило і ба-бах кулю
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19.02.2023 10:04 Відповісти
пропоную "бойових їжачків"
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19.02.2023 10:07 Відповісти
РуССкий медведь против "боевых пчел"!

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19.02.2023 18:22 Відповісти
Мене тут переконували що неможливо збити навіть з кулемета. Дірки будуть малі патамушта.
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19.02.2023 10:36 Відповісти
мені здається то ідеальна мішень для дрона. скидати на кулю якусь річовину, яка загорається.
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19.02.2023 10:51 Відповісти
кулі летять на висоті від 5 до 10 км - кулемет туди не дострілить
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19.02.2023 11:04 Відповісти
З літака.
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19.02.2023 11:05 Відповісти
літаки з кулеметами після другої світової перестали випускати
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19.02.2023 11:27 Відповісти
а шо мішає ,при попутному вітрі запустити на рашку ?
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19.02.2023 10:05 Відповісти
Підозрюю, що відсутність ефективністі цих заходів.
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19.02.2023 11:33 Відповісти
британцы правда думают, что мы стреляем дорогими ракетами комплексов ПВО по уголковым отражателям?
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19.02.2023 10:05 Відповісти
так сбивають же виходить саме пво а не з рушниці-Сьогодні у небі над столицею збили 6 таких кульЗС РФ все шукають українську ППО, тому сьогодні https://focus.ua/*******-novosti/550167-vozdushnye-shary-nad-kievom-i-oblastyu-pvo-sbilo-6-vozdushnyh-celey загарбники знову запускали повітряні кулі ."Ці об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО", - розповіли в Київській міській військовій адміністрації.https://focus.ua/uk/*******-novosti/550192-u-zsu-pokazali-povitryani-kuli-yaki-ppo-zbilo-nad-kiyevom-foto
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19.02.2023 10:10 Відповісти
По моєму ці кулі можно визначити за швидкістю, я то не ППОшник але ж не може на радарі якась куля рухатись як той шахід
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19.02.2023 10:27 Відповісти
коли дві кулі долетіли до Румунії, ті підняли на перехват винищувачі. Але древні МіГ-21 не змогли ті кулі знайти, бо їх примітивні локатори в принципі не засікають такі малорухомі цілі
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19.02.2023 11:02 Відповісти
пулемет на пикапе - это тоже засіб ППО.. Непонятно, как это влияет на на выявление ППО - обзорные РЛС и так работают всё время, а ракеты по стоячей цели запускать никто не будет. В общем, все эти тани лозовенко просто фуфлогоны.
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19.02.2023 10:29 Відповісти
Кажеш навколо тебе "фуфлогони " , а ти сам спец із збивання кулеметом повітряних куль ? (( Ну тоді розкажи як ти її на висоті двох кілометрів з кулемета збивав , а я послухаю , досвіду наберуся ((
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19.02.2023 10:58 Відповісти
из пулемета - нет, но двадцать лет назад жердиной неподалёку села Денеши в четыре утра - было дело.
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19.02.2023 11:02 Відповісти
Зрозумів , на все добре , барон Мюнхаузен ((
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19.02.2023 11:24 Відповісти
и вам выздороветь.
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19.02.2023 11:26 Відповісти
Я до вашої палати , на щастя , не поспішаю , на самоті воно якось вам спокійніше буде ......
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19.02.2023 11:30 Відповісти
не надо спешить. Лучше следите за зондами. На вас вся надежда.
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19.02.2023 11:42 Відповісти
Ок ! Із першого збитого жердиною надішлю вам пірамідку ((
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19.02.2023 14:28 Відповісти
Спасибо, но у меня на лодке уже своя есть, так что можете себе оставить.
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19.02.2023 14:30 Відповісти
Причепите до гарматного ядра ; коли будете на ньому літати щоб РЛС відрізняли від зонда , а то ненароком жердиною зіб"ють ((
P.S. Визначтеся врешті - решт із vpn , встановіть свій парашинський прапорець , а не перебирайте європейські .
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19.02.2023 14:50 Відповісти
шутка прямо на три рубля.
А vpn я могу только выбрать Британию, США, Францию, Германию и Нидерланды. Остальные страны(кроме страны нахождения) платные. Так что ваш парашинскй прапорець мне не предлагайте, себе оставьте. Вдруг чего...
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19.02.2023 14:59 Відповісти
Вдрух чєго , мені vpn і нінашо не приснився , я не фанат однокласніков , на відміну від декого , то навіщо мені та лабуда ((
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19.02.2023 15:07 Відповісти
ну видите, вам vpn не надо, а мне например, чтобы зайти на airforce.ru и посмотреть ТТХ прицельного комплекса 29МЭ "Топаз", надо. Иначе мой провайдер Киевстар не пускает на любые технические ресурсы .ru - radiodetali.ru, radiolibrary.ru, katod-anod.ru
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19.02.2023 16:04 Відповісти
Насправді, РЛС не працюють весь час, щоб не підхопити антирадарну х-58. Ці кулі скоріш за все змушують 1-2 рлс розкритися і після цього передіслокуватися.
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19.02.2023 11:41 Відповісти
ну да, они включаются сразу после пуска ракет.
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19.02.2023 11:44 Відповісти
А команду на включение дает Ким.
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19.02.2023 14:51 Відповісти
ну да, а ему кужугетович звонит, когда ракеты вылетают.
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19.02.2023 15:02 Відповісти
http://techprulad.lviv.ua/index.php/ua/vyhotovliaiem/aerolog-pril/meteozond_1 Зонди - ТзОВ "Техприлад" Україна м. Львів

http://techprulad.lviv.ua › met...

Метеозо́нд або куля-зо́нд - безпілотний аеростат, призначений для вивчення атмосфери. Складається з латексної або пластикової оболонки, наповненої воднем ...
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19.02.2023 10:07 Відповісти
Навіщо у 10-й раз передруковувати "новину", яка в Україні вже всім відома?
Це щоб новинну стрічку тупо чимось заповнювати?
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19.02.2023 10:09 Відповісти
Никуя не понял. А если их не сбивать, то что произойдет?
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19.02.2023 10:13 Відповісти
нгичего. Тогда упячке не о чём будет писать.
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19.02.2023 10:31 Відповісти
Повна фігня. Ще гітлеровська ППО вміла відсіювати подібні цілі спецнастройкою радара - -режим фазування вітром називається..
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19.02.2023 10:14 Відповісти
На моніторі РЛС чудово видно швидкість цілі.
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19.02.2023 10:40 Відповісти
При чому тут швидкість?
Той мопед може рухатися приблизно з швидкістю тої кулі.
А поправка робиться на напрям і швидкість руху повітряних мас.
Все, що рухається по вітру пропадає з радару.
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19.02.2023 10:48 Відповісти
У мопеда швидкість 180км/год. Який вітер потрібен для цього?
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19.02.2023 11:03 Відповісти
4 метри за секунду. Нє?
Ті вітри хоч кожного дня.
З арифметрики уроки прогуляв?
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19.02.2023 12:02 Відповісти
Хочеш сказати що цей вітер має швидкість 180 кілометрів на годину? Такий вітер дме у нас майже кожного дня і з ніг не валить.
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19.02.2023 13:19 Відповісти
Гісметео відкрий. Часом буває і 15-20.
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19.02.2023 13:41 Відповісти
На кожному РЛС є тумблер для виключення пасивної чи активної перешкоди, але ж владоутримувачі в армії не служили і як тумблер переключити уяви не мають
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19.02.2023 12:00 Відповісти
Владоутримувача ніхто до РЛС і не підпустить.
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19.02.2023 12:03 Відповісти
Что нам мешает в ответ запускать такие же шары? Или мы с рашистов смеемся но как видим они все же учатся.
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19.02.2023 10:22 Відповісти
ну, как сказать... вы же не будете в зоопарке повторять то, что делает обезьяна в клетке....
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19.02.2023 10:33 Відповісти
Запитуєте що заважає ? Тоді спочатку дайте відповідь на запитання : чому Рєзніков сказав що мавіки " весільні " армії не потрібні ? Ті самі мавіки , якими лише один оператор вже більше 500 кацапів знищив ( учора Бутусов відео викладав ) . Коли дасте , то зрозумієте чому ми не запускаємо кулі (( , бо я так думаю що " не бажаємо принижуватися у очах кацапні " , у нас же он все контролює супутник Притулин , передаючи дані на сотню Спартанів (( Ну а на самий безвихідь маємо шарки арахамійські за усі гроші світу ((
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19.02.2023 11:14 Відповісти
Ну так це українці їх дресирують, як дику собаку: спочатку псина огризалася іскандерами та кінжалями, потім калібрами, як трохи приструнили - пересіла на мопедікі. Тепер кулі. Скоро будуть з діріжаблі палаючу солому скидувати.
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19.02.2023 12:07 Відповісти
Еволюція атак на Україну - стратегічні бомбардувальники військово-"космічних" сил - Калібри та Іскандери - С300 - мопеди - повітряні кулі. Що далі - бойові ворони? Можливо, бо на землі вже ворог атакує бойовими півнями)
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19.02.2023 11:01 Відповісти
так половина війська вагнера то бойові пєтухи
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19.02.2023 11:06 Відповісти
якщо ви не помітили, то багато новин від іноземних розвідок йде по факту, як огляд подій

треба пачити оригінал повідомлення та вміти перекладати

а ми сприймаємо ці новини як якийсь суперактуальний інсайд
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19.02.2023 11:30 Відповісти
Тільки повний дурень, стане боротися з повітряною кулею пострілами з засобів ППО
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19.02.2023 11:56 Відповісти
Заметил что у нас любая ***** начинается с того , что мы сначала ржем с тупых лаптей. Наверное показалось.
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19.02.2023 12:48 Відповісти
Писав і знову пишу-- найефективнійший спосіб боротьби з повітряними кулями це ФЕЄРВЕРКИ!
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19.02.2023 14:57 Відповісти
сцикло зеленський як і попередник боїться створити спецслужбу, що буде нищити фізично зрадників, ворожих успішних генералів та ворожих успішних науковців що допомогають росії у війні.
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19.02.2023 20:53 Відповісти
 
 