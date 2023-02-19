В оккупированном Мариуполе захватчики выбрасывают книги из библиотеки университета

В захваченном Мариуполе российские захватчики выбрасывают книги из библиотечных фондов Приазовского государственного университета.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты выбрасывают книги из библиотечных фондов Приазовского государственного университета. Затем их будут утилизировать. Все, как было у нацистов - во время оккупации города немцами в годы Второй мировой войны.

Россияне оказались хорошими учениками. Запретить, уничтожить и разрушить – вот чем они руководствуются. Все, чтобы уничтожить другую культуру и интеллектуальное достижение. История повторяется, но теперь оккупанты - это россияне", - говорится в сообщении.

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