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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированном Мариуполе захватчики выбрасывают книги из библиотеки университета

книги,маріуполь

В захваченном Мариуполе российские захватчики выбрасывают книги из библиотечных фондов Приазовского государственного университета.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты выбрасывают книги из библиотечных фондов Приазовского государственного университета. Затем их будут утилизировать. Все, как было у нацистов - во время оккупации города немцами в годы Второй мировой войны.

Россияне оказались хорошими учениками. Запретить, уничтожить и разрушить – вот чем они руководствуются. Все, чтобы уничтожить другую культуру и интеллектуальное достижение. История повторяется, но теперь оккупанты - это россияне", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В оккупированном Мариуполе демонтируют остатки Драмтеатра, - горсовет. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5717) оккупация (10164) Университет (245)


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Топ комментарии
+23
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19.02.2023 11:02
+23
Можете себе представить какое будущее ждет украинцев под окупантами. Рашистам не нужны умные люди. Им нужно тупое нищее мясо, которое будет размножаться и за пачку пельменей отдавать своих сыновей на войны которые без передышки ведет кремлевский режим по всему миру.
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19.02.2023 11:07
+19
Генрих Гейне:
«Там, где сжигают книги, в конце сжигают также и людей»
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19.02.2023 11:05
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19.02.2023 11:02 Ответить
Министр пропаганды ЙОЗЕФ ГЕББЕЛЬС

(на трибуне) хвалит студентов и членов отрядов са за их усилия по уничтожению книг (фото)

ЙОЗЕФ ГЕББЕЛЬС, Министр пропаганды Германии, выступает во время сожжения книг(фото)
Книги и произведения, расцененные как «негерманские», сжигаются на площади Опернплац(фото)

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/gallery/book-burning-photographs
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19.02.2023 11:41 Ответить
Завтра здам в макулатуру ПСС Горького. Тільки місце займає. Чєхова поки ще шкода..)
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19.02.2023 11:04 Ответить
"Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести , и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что

с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость". (А.П. ЧЕХОВ.)
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19.02.2023 11:44 Ответить
Горького и членина в 90 годы просто выбросил в мусорный бак.
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19.02.2023 16:28 Ответить
Генрих Гейне:
«Там, где сжигают книги, в конце сжигают также и людей»
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19.02.2023 11:05 Ответить
Можете себе представить какое будущее ждет украинцев под окупантами. Рашистам не нужны умные люди. Им нужно тупое нищее мясо, которое будет размножаться и за пачку пельменей отдавать своих сыновей на войны которые без передышки ведет кремлевский режим по всему миру.
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19.02.2023 11:07 Ответить
Звичайний фашизм.
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19.02.2023 11:08 Ответить
Гірше. Це звичайний рашизм.
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19.02.2023 11:11 Ответить
Нацистко-кацапское шакалье ещё раз показывает что этим тварям место под землёй а не на земле.
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19.02.2023 11:09 Ответить
Дикари, человеческий отброс, мусор
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19.02.2023 11:09 Ответить
не ймётся тебе свинорылая...?
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19.02.2023 11:23 Ответить
А для чого їм ті книжки які створила нація яку вони хочуть знищити?
звичайний стан фашистів.
Знищення культури, мови, крадіжка історії, витворів мистецтва, вбивство тих хто не згоден підкоритись.
Світ ще не до кінця зрозумів з чим він має справу.
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19.02.2023 11:10 Ответить
Орки вообще ничего не читали кроме водочных этикеток.
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19.02.2023 11:12 Ответить
14 марта в 2010 г. пророссийские политические движения (в частности, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ПСПУ и молодёжный фронт «Прорыв») на митинге в Симферополе выступили с требованием реализовать волю граждан Украины, выраженную на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 референдуме 17 марта 1991 года , о вхождении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины в союзное государство с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссией .

В этот же день на митинге представителями данных партий были сожжены учебники по новейшей истории Украины


НЕПОКАРАНЕ ЗЛО ПОВЕРТАЄТЬСЯ...
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19.02.2023 11:25 Ответить
Один из наиболее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 ранних «библеоклазмов» устроил по совету https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%A1%D1%8B Ли Сы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 китайский император https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B8_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD Цинь Ши Хуан в 221 г. до н. э.

Учёных же он велел живыми закопать в землю.

Ирония состояла в том, что вскоре после этого его династию свергли неграмотные простолюдины.

Из-за уничтожения книг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C Сыма Цянь испытывал огромные сложности с источниками при сочинении своей хроники «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8_%D1%86%D0%B7%D0%B8 Ши цзи ».
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19.02.2023 11:12 Ответить
Широко известна массовая акция сожжения книг

10 мая 1933 г. в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии

После поражения Германии провели массовое уничтожение нацистской литературы (в том числе полному уничтожению подлежали все школьные учебники времён нацизма).
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19.02.2023 11:22 Ответить
Книги завоеватели сжигали всегда. Как пример - Александрийская Библиотека, где была собрана вся мудрость античного мира.

"Халиф Умар ибн аль-Хаттаб в 641 году дал повеление полководцу Амру ибн аль-Асу сжечь Александрийскую библиотеку, сказав при этом: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том и в другом случае их надо сжечь»
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19.02.2023 11:44 Ответить
" Геббельс был талантливым человеком" (*****, Цитаты Безликих Людей)
кацапы, вам -пзда, с таким вашим лидором
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19.02.2023 11:37 Ответить
Ток,кто не может защитить свои книги и библиотеки будет читать книги врага,когда у нас поставят к стенке харьковских соглашателей и разминирователей чонгара?
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19.02.2023 11:47 Ответить
THE ECONOMIST: ПУТИН - РАБ ОСОБОГО РОССИЙСКОГО ФАШИЗМА

Россия в мертвой хватке фашизма, пишет https://www.economist.com/briefing/2022/07/28/vladimir-putin-is-in-thrall-to-a-distinctive-brand-of-russian-fascism The Economist .

Москва прячет войну по термину «специальная военная операция». И точно так же она скрывает собственный фашизм за провозглашенной кампанией уничтожить «нацистов» в Украине. Вместе с тем, профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер обнаружил очень четкие симптомы: «Люди часто спорят о том, что такое фашизм. Но

https://zn.ua/WORLD/nyt-rossija-fashistskoe-hosudarstvo-vremja-ob-etom-skazat-vslukh.html СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ ОТВЕЧАЕТ БОЛЬШИНСТВУ КРИТЕРИЕВ ».

https://zn.ua/WORLD/the-economist-putin-rab-osoboho-russkoho-fashizma.html
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19.02.2023 12:03 Ответить
русню доведеться денаціфікувати тотально з числа тих, хто залишиться живим
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19.02.2023 12:09 Ответить
Тот факт, что Путин принял фашистские способы и фашистское мышление, должен стать тревожным сигналом для мира.

ФАШИЗМ ТРЕБУЕТ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАГОВ.

Директор государственного телеканала RT Маргарита Симонян заявила:

"Украина не может продолжать существовать".

Цель вторжения в Украину - это не только захват территории,

а очищение ее от отдельной идентичности,

угрожающей идентичной России как империалистического государства.



https://zn.ua/WORLD/the-economist-putin-rab-osoboho-russkoho-fashizma.html

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19.02.2023 12:13 Ответить
Если бы Украина не оказала сопротивления, то для демократов всего мира настала бы темная весна.

Если Украина не победит, то наступят десятилетия тьмы.
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19.02.2023 12:24 Ответить
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Российская фашистская партия » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD Харбин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-%D0%B3%D0%BE Маньчжоу-го )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-4 ]

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Всероссийская фашистская организация » (США, штат Коннектикут)

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BA Союз фашистских крошек » (Харбин, Маньчжоу-го)

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8 Союз фашистской молодёжи » (Харбин, Маньчжоу-го)

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%E2%80%94_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4 Союз юных фашистов - Авангард » (Харбин, Маньчжоу-го)

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4 Союз юных фашисток - Авангард » (Харбин, Маньчжоу-го)

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Российское женское фашистское движение » (Харбин, Маньчжоу-го)

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Русский_фашизм
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19.02.2023 12:32 Ответить
Кацапи----- їбучі нацисти
Будете підари монголоїдні биті на кожному унлу.
Скоти мокшанські
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19.02.2023 12:40 Ответить
Олекса́ндр Ге́лійович ДУ́ГІН

Російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 філософ , політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політолог , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашистського толку, ідеолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 неоєвразійства та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC рашизму засновник та лідер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 «Міжнародного євразійського руху» .

Автор рашистської геополітичної книги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії» , яка на думку багатьох людей вплинула на політику нинішньої Росії щодо України.

На думку багатьох спостерігачів, Олександр Дугін сповідує

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC праворадикальні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC екстремістські , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористичні

та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналістичні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC імперські ідеї.
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19.02.2023 12:51 Ответить
Тепер згадайте фотку , де ПОРУЧ З ДУГІНИМ СИДИТЬ АРЕСТОВИЧ і виступає протии Помаранчевої революції
Хто з українських діячів співпрацював із Дугіним (фото)

На пресконференції у Москві в лютому 2005 року був присутній також заступник Корчинського в «Братстві»,

нинішній РАДНИК ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ.

https://glavcom.ua/country/politics/khto-iz-ukrajinskikh-dijachiv-spivpratsjuvav-z-duhinim-foto-869493.html
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19.02.2023 18:55 Ответить
правильно роблять.

бо роблять це на правах окупантів.

що робимо у відповідь ми на правах людей, що чинять спротив окупанту?

ми викинули згадку про псячий язик дітовбивць з 10 статті конституції?

ні? а чому? кому з нас той язик так дорогий, хто лють погавкати як кадировські пси путіна?
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19.02.2023 20:50 Ответить
 
 