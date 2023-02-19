В окупованому Маріуполі загарбники викидають книжки з бібліотеки університету
У захопленому Маріуполі російські загарбники викидають книжки з бібліотечних фондів Приазовського державного університету.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти викидають книги з бібліотечних фондів Приазовського державного університету. Потім їх будуть утилізувати. Все, як було у нацистів - під час окупації міста німцями у роки Другої Світової війни
Росіяни виявилися вдалими учнями у них. Заборонити, знищити та зруйнувати – ось, чим вони керуються. Усе, аби знищити іншу культуру та інтелектуальне набуття. Історія повторюється, але тепер окупанти - це росіяни", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Чайка Київ
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+19 arye z.
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(на трибуне) хвалит студентов и членов отрядов са за их усилия по уничтожению книг (фото)
ЙОЗЕФ ГЕББЕЛЬС, Министр пропаганды Германии, выступает во время сожжения книг(фото)
Книги и произведения, расцененные как «негерманские», сжигаются на площади Опернплац(фото)
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/gallery/book-burning-photographs
с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость". (А.П. ЧЕХОВ.)
«Там, где сжигают книги, в конце сжигают также и людей»
звичайний стан фашистів.
Знищення культури, мови, крадіжка історії, витворів мистецтва, вбивство тих хто не згоден підкоритись.
Світ ще не до кінця зрозумів з чим він має справу.
В этот же день на митинге представителями данных партий были сожжены учебники по новейшей истории Украины
НЕПОКАРАНЕ ЗЛО ПОВЕРТАЄТЬСЯ...
Учёных же он велел живыми закопать в землю.
Ирония состояла в том, что вскоре после этого его династию свергли неграмотные простолюдины.
Из-за уничтожения книг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D1%8F%D0%BD%D1%8C Сыма Цянь испытывал огромные сложности с источниками при сочинении своей хроники «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8_%D1%86%D0%B7%D0%B8 Ши цзи ».
10 мая 1933 г. в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии
После поражения Германии провели массовое уничтожение нацистской литературы (в том числе полному уничтожению подлежали все школьные учебники времён нацизма).
"Халиф Умар ибн аль-Хаттаб в 641 году дал повеление полководцу Амру ибн аль-Асу сжечь Александрийскую библиотеку, сказав при этом: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том и в другом случае их надо сжечь»
кацапы, вам -пзда, с таким вашим лидором
Россия в мертвой хватке фашизма, пишет https://www.economist.com/briefing/2022/07/28/vladimir-putin-is-in-thrall-to-a-distinctive-brand-of-russian-fascism The Economist .
Москва прячет войну по термину «специальная военная операция». И точно так же она скрывает собственный фашизм за провозглашенной кампанией уничтожить «нацистов» в Украине. Вместе с тем, профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер обнаружил очень четкие симптомы: «Люди часто спорят о том, что такое фашизм. Но
https://zn.ua/WORLD/nyt-rossija-fashistskoe-hosudarstvo-vremja-ob-etom-skazat-vslukh.html СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ ОТВЕЧАЕТ БОЛЬШИНСТВУ КРИТЕРИЕВ ».
https://zn.ua/WORLD/the-economist-putin-rab-osoboho-russkoho-fashizma.html
ФАШИЗМ ТРЕБУЕТ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАГОВ.
Директор государственного телеканала RT Маргарита Симонян заявила:
"Украина не может продолжать существовать".
Цель вторжения в Украину - это не только захват территории,
а очищение ее от отдельной идентичности,
угрожающей идентичной России как империалистического государства.
https://zn.ua/WORLD/the-economist-putin-rab-osoboho-russkoho-fashizma.html
Если Украина не победит, то наступят десятилетия тьмы.
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Всероссийская фашистская организация » (США, штат Коннектикут)
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BA Союз фашистских крошек » (Харбин, Маньчжоу-го)
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8 Союз фашистской молодёжи » (Харбин, Маньчжоу-го)
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%E2%80%94_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4 Союз юных фашистов - Авангард » (Харбин, Маньчжоу-го)
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4 Союз юных фашисток - Авангард » (Харбин, Маньчжоу-го)
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Российское женское фашистское движение » (Харбин, Маньчжоу-го)
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Русский_фашизм
Будете підари монголоїдні биті на кожному унлу.
Скоти мокшанські
Російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 філософ , політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політолог , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашистського толку, ідеолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 неоєвразійства та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC рашизму засновник та лідер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 «Міжнародного євразійського руху» .
Автор рашистської геополітичної книги https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії» , яка на думку багатьох людей вплинула на політику нинішньої Росії щодо України.
На думку багатьох спостерігачів, Олександр Дугін сповідує
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC праворадикальні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC екстремістські , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористичні
та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналістичні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC імперські ідеї.
Хто з українських діячів співпрацював із Дугіним (фото)
На пресконференції у Москві в лютому 2005 року був присутній також заступник Корчинського в «Братстві»,
нинішній РАДНИК ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ.
https://glavcom.ua/country/politics/khto-iz-ukrajinskikh-dijachiv-spivpratsjuvav-z-duhinim-foto-869493.html
бо роблять це на правах окупантів.
що робимо у відповідь ми на правах людей, що чинять спротив окупанту?
ми викинули згадку про псячий язик дітовбивць з 10 статті конституції?
ні? а чому? кому з нас той язик так дорогий, хто лють погавкати як кадировські пси путіна?