В окупованому Маріуполі загарбники викидають книжки з бібліотеки університету

У захопленому Маріуполі російські загарбники викидають книжки з бібліотечних фондів Приазовського державного університету.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти викидають книги з бібліотечних фондів Приазовського державного університету. Потім їх будуть утилізувати. Все, як було у нацистів - під час окупації міста німцями у роки Другої Світової війни

Росіяни виявилися вдалими учнями у них. Заборонити, знищити та зруйнувати – ось, чим вони керуються. Усе, аби знищити іншу культуру та інтелектуальне набуття. Історія повторюється, але тепер окупанти - це росіяни", - йдеться в повідомленні.

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