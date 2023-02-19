Необходимо ускорить поставку оружия Украине, - Боррель
Европейский Союз и его страны-члены должны ускорить доставку оружия для Украины, остро нуждающейся в нем уже сейчас.
Об этом сегодня во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как сообщает РБК-Украина, Боррель отметил, что война России против Украины является вызовом и экзистенциальной угрозой европейской безопасности.
"Президент Зеленский и другие украинцы получили много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Меньше аплодисментов - больше поставок вооружений", - сказал Боррель.
Он призвал международных союзников ускорить военную поддержку Украины.
"Мы знаем, для того, чтобы победить в маневренной войне, необходимы боевые танки. Невозможно победить без такой бронетехники. Сейчас возник дефицит боеприпасов, его нужно устранить быстро, в течение недель", - сказал глава европейской дипломатии.
По его словам, невозможно устранить дефицит на основе совместных закупок, а союзники должны оперативно передать Украине боеприпасы из своих запасов.
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