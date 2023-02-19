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Необходимо ускорить поставку оружия Украине, - Боррель

боррель

Европейский Союз и его страны-члены должны ускорить доставку оружия для Украины, остро нуждающейся в нем уже сейчас.

Об этом сегодня во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщает РБК-Украина, Боррель отметил, что война России против Украины является вызовом и экзистенциальной угрозой европейской безопасности.

"Президент Зеленский и другие украинцы получили много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Меньше аплодисментов - больше поставок вооружений", - сказал Боррель.

Он призвал международных союзников ускорить военную поддержку Украины.

"Мы знаем, для того, чтобы победить в маневренной войне, необходимы боевые танки. Невозможно победить без такой бронетехники. Сейчас возник дефицит боеприпасов, его нужно устранить быстро, в течение недель", - сказал глава европейской дипломатии.

По его словам, невозможно устранить дефицит на основе совместных закупок, а союзники должны оперативно передать Украине боеприпасы из своих запасов.

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Автор: 

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То прискорюйте вже бл#ть!!! Чи ще три роки будете патякати що "треба прискорити ... треба прискорити"?....
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19.02.2023 11:09 Ответить
Нічого і додати...
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19.02.2023 11:12 Ответить
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19.02.2023 11:15 Ответить
Чекаємо нову зброю та віримо у наших зах сників, які під проводом генерала Сергія Наєва приведуть країну до омріяної перемоги!
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19.02.2023 11:17 Ответить
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19.02.2023 11:17 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/5164 Петро Порошенко :
Головне питання за підсумками Мюнхенської безпекової конфренції - коли закінчиться війна і що кожен з нас для цього робить.
А для якомога швидшої перемоги Україні потрібна зброя, ефективні вбивчі санкції для росії, трибунал для путіна і членство нашої держави в НАТО.
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19.02.2023 11:24 Ответить
Очень долго запрягают. ПВО нам нужны будут постоянно. Так что лучше сразу с запасом прислать!
Швейцария сняла запрет на поставки бк к Гепардам? В устной форме кто то подтвердил после последнего Рамштайна, а вот письменно не вижу.
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19.02.2023 12:47 Ответить
 
 