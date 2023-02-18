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Великобритания (4725) помощь (7441) Сунак Риши (128)

Британия предложит удвоить военную помощь Украине, - The Guardian

зеленський,сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен предложить на Мюнхенской конференции по безопасности удвоить военную помощь Украине.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Когда Путин начал эту войну, он поставил на то, что наша решимость пошатнется. Сейчас он делает ставку на то, что у нас сдадут нервы. Но мы доказали, что он ошибся тогда, и докажем, что он ошибается сейчас", - говорится в речи Сунака.

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По мнению британского премьер-министра, Украина и украинцы сейчас защищают не только себя, но и безопасность всех государств, поэтому заслуживают большей помощи.

"Мы должны предоставить им передовые возможности, соответствующие стандартам НАТО, необходимые им в будущем. И должны продемонстрировать, что будем оставаться на их стороне, что у нас будет желание и способность помогать им защищать свою страну снова и снова", - говорится в речи.

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"На карту в этой войне поставлено гораздо больше, чем безопасность и суверенитет одного государства. Речь идет о безопасности и суверенитете каждого государства. Поскольку вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим", - заявил Сунак.

В 2022 году Великобритания пообещала Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов, включая танки и другие бронированные машины. Британское правительство планирует не меньше 2023 года.

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Украина уже получила шесть видов оружия победы из семи нужных, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Спасибо конечно. Но нам бы хоть получить то что уже наобещали...
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18.02.2023 09:37 Ответить
То вже подвоюйте-потроюйте, але нам зброя потрібна вже вчора...
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18.02.2023 09:49 Ответить
https://youtube.com/shorts/s3EU94ADM-U?feature=share ..
ДурьДума рабZeи приняла закон о запрещении иностранных слов на концлагере...
Умираю со смеху...78% рюSSkих слов взяты из Англии Франции Италии и прочих греческих слов...😁😁😁
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18.02.2023 09:58 Ответить
100 чисто російських слів - у студію !
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18.02.2023 12:53 Ответить
Сарказм и юмор с Сатирой никто не отменял... Борис Джонсоненко и Байденко отказались помогать Украине...
Денег нет...🇬🇧🇱🇷😝😝😝
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18.02.2023 10:01 Ответить
 
 