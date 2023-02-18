Британія запропонує подвоїти військову допомогу Україні, - The Guardian
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак збирається запропонувати на Мюнхенській конференції з безпеки подвоїти військову допомогу Україні.
Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Коли Путін розпочав цю війну, він поставив на те, що наша рішучість похитнеться. Зараз він робить ставку на те, що в нас здадуть нерви. Але ми довели, що він помилився тоді, і доведемо, що він помиляється зараз", - йдеться в промові Сунака.
На думку британського прем'єр-міністра, Україна та українці зараз захищають не тільки себе, а й безпеку всіх держав, тому заслуговують на більшу допомогу.
"Ми повинні надати їм передові можливості, що відповідають стандартам НАТО, необхідні їм у майбутньому. І повинні продемонструвати, що залишатимемося на їхньому боці, що матимемо бажання і здатність допомагати їм захищати свою країну знову і знову", - йдеться в промові.
"На карту в цій війні поставлено далеко більше, ніж безпека та суверенітет однієї держави. Йдеться про безпеку та суверенітет кожної держави. Оскільки вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо", - заявив Сунак.
У 2022 році Велика Британія пообіцяла Україні військову допомогу на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів, включно з танками та іншими броньованими машинами. Британський уряд планує не менше на 2023 рік.
Україна вже отримала шість видів зброї перемоги з семи потрібних, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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