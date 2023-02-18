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Британія запропонує подвоїти військову допомогу Україні, - The Guardian

зеленський,сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак збирається запропонувати на Мюнхенській конференції з безпеки подвоїти військову допомогу Україні.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Коли Путін розпочав цю війну, він поставив на те, що наша рішучість похитнеться. Зараз він робить ставку на те, що в нас здадуть нерви. Але ми довели, що він помилився тоді, і доведемо, що він помиляється зараз", - йдеться в промові Сунака.

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На думку британського прем'єр-міністра, Україна та українці зараз захищають не тільки себе, а й безпеку всіх держав, тому заслуговують на більшу допомогу.

"Ми повинні надати їм передові можливості, що відповідають стандартам НАТО, необхідні їм у майбутньому. І повинні продемонструвати, що залишатимемося на їхньому боці, що матимемо бажання і здатність допомагати їм захищати свою країну знову і знову", - йдеться в промові.

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"На карту в цій війні поставлено далеко більше, ніж безпека та суверенітет однієї держави. Йдеться про безпеку та суверенітет кожної держави. Оскільки вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо", - заявив Сунак.

У 2022 році Велика Британія пообіцяла Україні військову допомогу на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів, включно з танками та іншими броньованими машинами. Британський уряд планує не менше на 2023 рік.

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Україна вже отримала шість видів зброї перемоги з семи потрібних, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Автор: 

Велика Британія (5602) допомога (8367) Сунак Ріші (183)


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Спасибо конечно. Но нам бы хоть получить то что уже наобещали...
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18.02.2023 09:37 Відповісти
То вже подвоюйте-потроюйте, але нам зброя потрібна вже вчора...
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18.02.2023 09:49 Відповісти
https://youtube.com/shorts/s3EU94ADM-U?feature=share ..
ДурьДума рабZeи приняла закон о запрещении иностранных слов на концлагере...
Умираю со смеху...78% рюSSkих слов взяты из Англии Франции Италии и прочих греческих слов...😁😁😁
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18.02.2023 09:58 Відповісти
100 чисто російських слів - у студію !
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18.02.2023 12:53 Відповісти
Сарказм и юмор с Сатирой никто не отменял... Борис Джонсоненко и Байденко отказались помогать Украине...
Денег нет...🇬🇧🇱🇷😝😝😝
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18.02.2023 10:01 Відповісти
 
 