Необхідно прискорити постачання зброї Україні, - Боррель

Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити доставку зброї для України, яка її гостро потребує вже зараз.

Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомляє РБК-Україна, Боррель зазначив, що війна Росії проти України є викликом та екзистенційною загрозою для європейської безпеки.

"Президент Зеленський та інші українці отримали багато оплесків, але недостатньо боєприпасів. Менше оплесків - більше постачання озброєнь", - сказав Боррель.

Він закликав міжнародних союзників пришвидшити військову підтримку України.

"Ми знаємо, для того, щоб перемогти в маневровій війні необхідні бойові танки. Неможливо перемогти без такої бронетехніки. Наразі виник дефіцит боєприпасів, його потрібно усунути швидко протягом тижнів", - сказав глава європейської дипломатії.

За його словами, це неможливо усунути дефіцит на основі спільних закупівель, а союзники мають оперативно передати Україні боєприпаси зі своїх запасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності, - Сунак