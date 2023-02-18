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Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності, - Сунак

сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що його держава надасть Україні зброю великої дальності.

Його заяву цитує пресцентр Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності", - йдеться у твіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія оголосила про підготовку українських пілотів і підтримає країни, які зможуть негайно надати Києву літаки, - Сунак

Автор: 

Велика Британія (5602) зброя (7470) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+57
Діло Джонсонюка живе!
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18.02.2023 16:43
+36
Дуже гарна новина. Дякуємо уряду і народу Великої Британії. Ганьба тим, що не змогли виготовити свої ракети.
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18.02.2023 16:46
+26
Кобзон докупає стільці.
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18.02.2023 16:46
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Діло Джонсонюка живе!
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18.02.2023 16:43 Відповісти
Ось нам і індус!
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18.02.2023 16:51 Відповісти
Обожнюю цього хлопа
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18.02.2023 16:52 Відповісти
Він пакестанець за походженням.
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18.02.2023 17:01 Відповісти
Сунак приємно дивує. А як так переживала, коли його обрали. Велика подяка Великобританіі
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18.02.2023 18:38 Відповісти
Так і буде.
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18.02.2023 16:43 Відповісти
Коли кажуть що дадуть то зазвичай воно вже десь близенько 😜☝️
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18.02.2023 16:55 Відповісти
на 1000 км треба
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18.02.2023 16:44 Відповісти
Хоча б 300, але якнайшвидше
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18.02.2023 17:17 Відповісти
В глибину)
Ну так ,щоб на 100%
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18.02.2023 18:54 Відповісти
Кобзон докупає стільці.
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18.02.2023 16:46 Відповісти
Дуже гарна новина. Дякуємо уряду і народу Великої Британії. Ганьба тим, що не змогли виготовити свої ракети.
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18.02.2023 16:46 Відповісти
воллес выступит позже
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18.02.2023 16:47 Відповісти
и объявит что нам их дадут после окончания войны.
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18.02.2023 17:38 Відповісти
Мабуть після міністра оборони України Тарана і сьогоднішнього спеца по дорогих яйцях і картоплі?
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18.02.2023 17:46 Відповісти
Пока ветер меняется в сторону рашки так что нужно дать ответку рашистам тысячей воздышных шаров. Пускай ихнее ПВО обосрется. Кстати воздушные шары не менее ефективны чем те же беспилотники и в разы дешевле их. Достаточно к каждому шару прицепить взрывчатку с сбрасывателем который срабатывает при пролете над городом. Так что рашисты все свои ракеты С-300 используют на сбитие воздушных шаров вместо обстреливать ими наши города
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18.02.2023 16:49 Відповісти
Навіщо вибухівку, просто снаряд від Піону
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18.02.2023 17:01 Відповісти
взрывчатку сбрасывать на гражданских? ты кацап шоле?
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18.02.2023 17:26 Відповісти
*****....а они как поступали? всех под нож
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18.02.2023 17:49 Відповісти
В такому разі ЗСУ ризикують залишитися лише з тим, що зможе виготовити Укроборомпром.
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18.02.2023 18:24 Відповісти
І я думаю, що тим, хто воює - зовсім не пох.
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18.02.2023 18:27 Відповісти
чтобы не потерять военную поддержку Запада, наши цели должны быть должны быть только военные
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18.02.2023 18:41 Відповісти
запад сцыт отмораживаться
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18.02.2023 19:03 Відповісти
У них есть малые самолеты высотной авиации ввиде мигов, врят ли будут тратить большие пво ракеты. Собственно говоря США сделали так же.
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18.02.2023 19:00 Відповісти
Одне питання, коли саме...
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18.02.2023 16:52 Відповісти
после окончания войны. Воллес уже сказал это про самолеты. Не удивлюсь что потом появится это уточнение для ракет.
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18.02.2023 17:39 Відповісти
Як умога швидко!
Краще питайте КОЛИ САМО ЗЕкоМанда почне щось виготовляти й припинять мородерити!!!
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18.02.2023 18:28 Відповісти
круто, спасибо Великой Британии
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18.02.2023 16:55 Відповісти
Вот бы соревнования устроить - больше дальше мощнее!!!!
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18.02.2023 16:56 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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18.02.2023 17:02 Відповісти
Цікаво шо з ****** валоді салауйова
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18.02.2023 17:21 Відповісти
Рашисты не успевают готовить пакеты!
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18.02.2023 17:38 Відповісти
Ракеты малой дальности - до 1000 км. Например, искандеры.
Ракеты средней дальности - от 1000 до 5500 км. Например, калибры с кинжалами и различные x-101 с x-555.
Ракеты большой дальности - более 5500 км. Да, более пяти с половиной тысяч километров.

Хочется верить, что имеются ввиду ракеты, способные прицельно бить по наземным целям, а не "Гарпуны", и что дадут платформу, с которой их можно будет запустить - или качественно модифицированные МиГ/Су, или что похлеще.
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18.02.2023 17:44 Відповісти
Сразу трайденты дадут с стратегическими ядерными боеголовками)
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19.02.2023 15:39 Відповісти
Нам треба така дальність зброї,щоб до бункера Путлера досягала.
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18.02.2023 17:59 Відповісти
Харків, рідний, потерпи ще трішки... А ми від Дарвіна до площі пішки... Сподіваюсь Харкову щось перепаде, а то гнидотина достала своїми С-300.
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18.02.2023 18:08 Відповісти
Щиро дякуємо керівнику Англії Ріші Кунаку, за послідовність та виконання своїх зобов,язань по нашій безпеці, та по знищенню раші. Англійці це нація яка тримає слово, відповідає за базар, а не то що вонюча раша, брехло закакане
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18.02.2023 18:10 Відповісти
Велика подяка Британським платникам податків!
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18.02.2023 18:26 Відповісти
За літаки уже подякували. Тепер ще за ракети.
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18.02.2023 19:19 Відповісти
Вообще-то УЖЕ ДАВНО ПОРА было передавать ракеты BGM-109 Gryphon с термоядерными боеголовками W84 (и я не щучу или утририрую, это действительно надо было сделать), а не хвастаться этими ракетами, которые совсем опоздали!
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18.02.2023 19:47 Відповісти
Если захотят Третью мировую - даже тогда не передадут, потому что применят сами.
Но пока они "почему-то" не хотят ядерную войну.
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18.02.2023 20:51 Відповісти
Такое ощущение что идет соревнование в обещаниях.
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18.02.2023 21:12 Відповісти
Ріші Сунак - рішучий хлопак. Маю надію що з флотом раші буде покінчено після надання далекобійної зброї.
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18.02.2023 22:54 Відповісти
26....Кто кого куда передаст и что не применит где и кто. ???
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19.02.2023 08:06 Відповісти
Хари Сунак! Хари Рама!
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19.02.2023 13:01 Відповісти
 
 