18 547 51
Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності, - Сунак
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що його держава надасть Україні зброю великої дальності.
Його заяву цитує пресцентр Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності", - йдеться у твіті.
Топ коментарі
+57 Red_Sky_On
показати весь коментар18.02.2023 16:43
+36 Анатолий К #427424
показати весь коментар18.02.2023 16:46
+26 Trevo Trow
показати весь коментар18.02.2023 16:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну так ,щоб на 100%
Краще питайте КОЛИ САМО ЗЕкоМанда почне щось виготовляти й припинять мородерити!!!
Ракеты средней дальности - от 1000 до 5500 км. Например, калибры с кинжалами и различные x-101 с x-555.
Ракеты большой дальности - более 5500 км. Да, более пяти с половиной тысяч километров.
Хочется верить, что имеются ввиду ракеты, способные прицельно бить по наземным целям, а не "Гарпуны", и что дадут платформу, с которой их можно будет запустить - или качественно модифицированные МиГ/Су, или что похлеще.
Но пока они "почему-то" не хотят ядерную войну.