Оккупанты пытаются "продавить" украинскую оборону на Кременском направлении, - Гайдай
Российские оккупанты пытаются "продавить" украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"На сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов, атак, пробуют (россияне. - Ред.) где-то продавить нашу оборону. Так же неспокойно на Сватовском направлении, но на Сватовском у нас позиции более стабильные и там удается ежедневно подбивать тяжелую технику. Недавно три БМП за один вечер сожгли как раз наши ребята", – отметил Гайдай.
По его словам, по всем направлениям продолжаются постоянные обстрелы. Впрочем, тактика врага отличается из-за отличий в ландшафте. В частности, на Сватовском направлении россияне используют бронированные автомобили, между которыми идет пехота. Транспортные средства пытаются максимально близко подъехать к украинским позициям, чтобы под их прикрытием пехота заходила на позиции. А вот лесистая местность Кременной не позволяет такого сделать.
Гайдай добавил, что сейчас ситуация по всем направлениям сложная, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.
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