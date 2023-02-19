РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11842 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 250 15

Оккупанты пытаются "продавить" украинскую оборону на Кременском направлении, - Гайдай

рф

Российские оккупанты пытаются "продавить" украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов, атак, пробуют (россияне. - Ред.) где-то продавить нашу оборону. Так же неспокойно на Сватовском направлении, но на Сватовском у нас позиции более стабильные и там удается ежедневно подбивать тяжелую технику. Недавно три БМП за один вечер сожгли как раз наши ребята", – отметил Гайдай.

По его словам, по всем направлениям продолжаются постоянные обстрелы. Впрочем, тактика врага отличается из-за отличий в ландшафте. В частности, на Сватовском направлении россияне используют бронированные автомобили, между которыми идет пехота. Транспортные средства пытаются максимально близко подъехать к украинским позициям, чтобы под их прикрытием пехота заходила на позиции. А вот лесистая местность Кременной не позволяет такого сделать.

Гайдай добавил, что сейчас ситуация по всем направлениям сложная, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

Читайте также: Россияне не вышли на админграницы Луганщины, ВСУ держат оборону, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Гайдай, а как же продвижение ЗСУ и почти уже освобождение Кременной, анонсированное тобой ещё осенью прошлого года?
показать весь комментарий
19.02.2023 12:13
+4
Неправда,сам Гайдай казав що Кремінна ось ось буде наша і майже в кишені,ще в листопаді,мабудь заільнили тоді а це знову окупували,я кожень день дивлюсь марафон і все знаю на фронті
показать весь комментарий
19.02.2023 12:20
+3
Гайдай - 🤡
показать весь комментарий
19.02.2023 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гайдай - 🤡
показать весь комментарий
19.02.2023 12:12 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2023 12:27 Ответить
Гайдай, а как же продвижение ЗСУ и почти уже освобождение Кременной, анонсированное тобой ещё осенью прошлого года?
показать весь комментарий
19.02.2023 12:13 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2023 12:29 Ответить
На тому напрямку немає жодного монакіївця та кварталівця, тому про оборону напевно не подбали
показать весь комментарий
19.02.2023 12:15 Ответить
Неправда,сам Гайдай казав що Кремінна ось ось буде наша і майже в кишені,ще в листопаді,мабудь заільнили тоді а це знову окупували,я кожень день дивлюсь марафон і все знаю на фронті
показать весь комментарий
19.02.2023 12:20 Ответить
Хробаки лізуть.
показать весь комментарий
19.02.2023 12:22 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2023 12:23 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2023 12:34 Ответить
Мдяяя.... И не моргнув глазом оно будет через день само себя опровергать, переобуваясь на лету... Зебилы хавают, ну а чо...
показать весь комментарий
19.02.2023 12:26 Ответить
Мені здається, що це він казав. що просуватися ЗСУ на цьому напрямку дуже важко, бо там все заміновано. Це вже все розмінували і кацапи почали рухатися?
показать весь комментарий
19.02.2023 12:31 Ответить
...гайдай звідси.,
показать весь комментарий
19.02.2023 12:55 Ответить
Що, Гайдай прагне зайняти місце брехуна абдристовича і "експерта" Жданова?
показать весь комментарий
19.02.2023 15:36 Ответить
Помню как Гайдай в прошлом году говорил о котле для орков в Лимане, а на самом деле как потом стало ясно там и близко котла не было : из четырех сторон козломордые могли уйти в трех направлениях. Вот такой балабол , получающий зарплату (від держави)
показать весь комментарий
19.02.2023 16:54 Ответить
куди скинути гроші щоб гайдаю заклеїли суперклеєм рота наглухо,,?
показать весь комментарий
19.02.2023 20:41 Ответить
 
 