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Окупанти намагаються протиснути українську оборону на Кремінському напрямку, - Гайдай

рф

Російські окупанти намагаються протиснути українську оборону на Кремінському напрямку, а на Сватівському активно застосовують броньовану техніку та піхоту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку. Там найбільше обстрілів, атак, пробують (росіяни. – Ред.) десь протиснути нашу оборону. Так само неспокійно на Сватівському напрямку, але на Сватівському у нас позиції більш стабільні та там вдається щодня підбивати важку техніку. Нещодавно три БМП за один вечір спалили якраз наші хлопці", - зазначив Гайдай.

За його словами, на всіх напрямках тривають постійні обстріли. Утім, тактика ворога відрізняється через відмінності у ландшафті. Так, на Сватівському напрямку росіяни використовують броньовані автомобілі, між якими йде піхота. Транспортні засоби намагаються максимально близько під’їхати до українських позицій, аби під їх прикриттям піхота заходила на позиції. Натомість лісиста місцевість Кремінної не дозволяє такого зробити.

Гайдай додав, що нині ситуація на всіх напрямках складна, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни не вийшли на адмінкордони Луганщини, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4882)


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Топ коментарі
+13
Гайдай, а как же продвижение ЗСУ и почти уже освобождение Кременной, анонсированное тобой ещё осенью прошлого года?
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19.02.2023 12:13
+4
Неправда,сам Гайдай казав що Кремінна ось ось буде наша і майже в кишені,ще в листопаді,мабудь заільнили тоді а це знову окупували,я кожень день дивлюсь марафон і все знаю на фронті
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19.02.2023 12:20
+3
Гайдай - 🤡
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19.02.2023 12:12
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Гайдай - 🤡
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19.02.2023 12:12 Відповісти
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19.02.2023 12:27 Відповісти
Гайдай, а как же продвижение ЗСУ и почти уже освобождение Кременной, анонсированное тобой ещё осенью прошлого года?
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19.02.2023 12:13 Відповісти
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19.02.2023 12:29 Відповісти
На тому напрямку немає жодного монакіївця та кварталівця, тому про оборону напевно не подбали
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19.02.2023 12:15 Відповісти
Неправда,сам Гайдай казав що Кремінна ось ось буде наша і майже в кишені,ще в листопаді,мабудь заільнили тоді а це знову окупували,я кожень день дивлюсь марафон і все знаю на фронті
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19.02.2023 12:20 Відповісти
Хробаки лізуть.
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19.02.2023 12:22 Відповісти
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19.02.2023 12:23 Відповісти
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19.02.2023 12:34 Відповісти
Мдяяя.... И не моргнув глазом оно будет через день само себя опровергать, переобуваясь на лету... Зебилы хавают, ну а чо...
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19.02.2023 12:26 Відповісти
Мені здається, що це він казав. що просуватися ЗСУ на цьому напрямку дуже важко, бо там все заміновано. Це вже все розмінували і кацапи почали рухатися?
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19.02.2023 12:31 Відповісти
...гайдай звідси.,
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19.02.2023 12:55 Відповісти
Що, Гайдай прагне зайняти місце брехуна абдристовича і "експерта" Жданова?
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19.02.2023 15:36 Відповісти
Помню как Гайдай в прошлом году говорил о котле для орков в Лимане, а на самом деле как потом стало ясно там и близко котла не было : из четырех сторон козломордые могли уйти в трех направлениях. Вот такой балабол , получающий зарплату (від держави)
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19.02.2023 16:54 Відповісти
куди скинути гроші щоб гайдаю заклеїли суперклеєм рота наглухо,,?
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19.02.2023 20:41 Відповісти
 
 