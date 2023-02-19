Окупанти намагаються протиснути українську оборону на Кремінському напрямку, - Гайдай

Російські окупанти намагаються протиснути українську оборону на Кремінському напрямку, а на Сватівському активно застосовують броньовану техніку та піхоту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку. Там найбільше обстрілів, атак, пробують (росіяни. – Ред.) десь протиснути нашу оборону. Так само неспокійно на Сватівському напрямку, але на Сватівському у нас позиції більш стабільні та там вдається щодня підбивати важку техніку. Нещодавно три БМП за один вечір спалили якраз наші хлопці", - зазначив Гайдай.

За його словами, на всіх напрямках тривають постійні обстріли. Утім, тактика ворога відрізняється через відмінності у ландшафті. Так, на Сватівському напрямку росіяни використовують броньовані автомобілі, між якими йде піхота. Транспортні засоби намагаються максимально близько під’їхати до українських позицій, аби під їх прикриттям піхота заходила на позиції. Натомість лісиста місцевість Кремінної не дозволяє такого зробити.

Гайдай додав, що нині ситуація на всіх напрямках складна, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

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