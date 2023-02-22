Испания планирует отправить Украине 6 танков Leopard 2, - Минобороны

Испания намерена отправить Украине шесть танков Leopard 2 A4.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес.

По ее словам, со временем это число может возрасти.

В прошлом месяце Роблес заявила, что Испания открыта для отправки танков Leopard немецкого производства и будет действовать в координации со своими западными союзниками после того, как Германия согласилась направить танки и заявила, что союзники по НАТО могут сделать то же самое.

По словам исследователя по вопросам безопасности и обороны из аналитического центра Elcano Феликса Артеаги, у Испании 108 танков 2A4. Это старая стандартная модель для многих европейских стран и украинские танкисты могут проходить на них стандартную подготовку.

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