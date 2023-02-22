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Испания планирует отправить Украине 6 танков Leopard 2, - Минобороны

танк,іспанія,leopard

Испания намерена отправить Украине шесть танков Leopard 2 A4.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес.

По ее словам, со временем это число может возрасти.

В прошлом месяце Роблес заявила, что Испания открыта для отправки танков Leopard немецкого производства и будет действовать в координации со своими западными союзниками после того, как Германия согласилась направить танки и заявила, что союзники по НАТО могут сделать то же самое.

По словам исследователя по вопросам безопасности и обороны из аналитического центра Elcano Феликса Артеаги, у Испании 108 танков 2A4. Это старая стандартная модель для многих европейских стран и украинские танкисты могут проходить на них стандартную подготовку.

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Испания (868) помощь (7824) танк (2260)


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З кожного по нитці -- бідному сорочка. Дякуємо !...
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22.02.2023 14:45 Ответить
Вони, можливо, і всі б їх передали, але 90% цих танків несправні. І така ситуація не тільки в Іспанії. Про війну ще рік назад ніхто з політиканів та західних військових і не думав.
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22.02.2023 14:51 Ответить
Думаю відремонтують і теж передадуть, а собі новіші закуплять ))
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22.02.2023 18:17 Ответить
Щиро дякуємо, Іспаніє.
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22.02.2023 15:33 Ответить
З 326 відправити 6 це позор Іспанськікій короні, це позоріще монархії, після такої допоги монархи повинні їх заігнорити!!!!
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22.02.2023 15:45 Ответить
Не факт, что там будет 6.
Вы ведь не побежите в суд, если на поле боя появится 36 Леопардов?
Политика.
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22.02.2023 16:02 Ответить
Мда(((( ну, врешті решт ці еам точно нічого не винні
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22.02.2023 15:58 Ответить
Психанули.
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22.02.2023 17:16 Ответить
 
 