Испания планирует отправить Украине 6 танков Leopard 2, - Минобороны
Испания намерена отправить Украине шесть танков Leopard 2 A4.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес.
По ее словам, со временем это число может возрасти.
В прошлом месяце Роблес заявила, что Испания открыта для отправки танков Leopard немецкого производства и будет действовать в координации со своими западными союзниками после того, как Германия согласилась направить танки и заявила, что союзники по НАТО могут сделать то же самое.
По словам исследователя по вопросам безопасности и обороны из аналитического центра Elcano Феликса Артеаги, у Испании 108 танков 2A4. Это старая стандартная модель для многих европейских стран и украинские танкисты могут проходить на них стандартную подготовку.
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