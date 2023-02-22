Іспанія планує відправити Україні 6 танків Leopard 2, - Міноборони

Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2 A4.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила міністр оборони Маргарита Роблес.

За її словами, з часом це число може зрости.

Минулого місяця Роблес заявила, що Іспанія відкрита для відправки танків Leopard німецького виробництва та діятиме в координації зі своїми західними союзниками після того, як Німеччина погодилася надіслати танки та заявила, що союзники по НАТО можуть зробити те саме.

За словами дослідника з питань безпеки і оборони з аналітичного центру Elcano Фелікса Артеаги, Іспанія має 108 танків 2A4. Це стара стандартна модель для багатьох європейських країн, і українські танкісти можуть проходити на них стандартну підготовку.

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