Іспанія планує відправити Україні 6 танків Leopard 2, - Міноборони
Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2 A4.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила міністр оборони Маргарита Роблес.
За її словами, з часом це число може зрости.
Минулого місяця Роблес заявила, що Іспанія відкрита для відправки танків Leopard німецького виробництва та діятиме в координації зі своїми західними союзниками після того, як Німеччина погодилася надіслати танки та заявила, що союзники по НАТО можуть зробити те саме.
За словами дослідника з питань безпеки і оборони з аналітичного центру Elcano Фелікса Артеаги, Іспанія має 108 танків 2A4. Це стара стандартна модель для багатьох європейських країн, і українські танкісти можуть проходити на них стандартну підготовку.
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