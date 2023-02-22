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Іспанія планує відправити Україні 6 танків Leopard 2, - Міноборони

танк,іспанія,leopard

Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2 A4.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила міністр оборони Маргарита Роблес.

За її словами, з часом це число може зрости.

Минулого місяця Роблес заявила, що Іспанія відкрита для відправки танків Leopard німецького виробництва та діятиме в координації зі своїми західними союзниками після того, як Німеччина погодилася надіслати танки та заявила, що союзники по НАТО можуть зробити те саме.

За словами дослідника з питань безпеки і оборони з аналітичного центру Elcano Фелікса Артеаги, Іспанія має 108 танків 2A4. Це стара стандартна модель для багатьох європейських країн, і українські танкісти можуть проходити на них стандартну підготовку.

Читайте: Польща передасть Києву танки Leopard-2 протягом 2-3 тижнів після підготовки екіпажів, - міноборони

Автор: 

Іспанія (914) допомога (8375) танк (2071)


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З кожного по нитці -- бідному сорочка. Дякуємо !...
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22.02.2023 14:45 Відповісти
Вони, можливо, і всі б їх передали, але 90% цих танків несправні. І така ситуація не тільки в Іспанії. Про війну ще рік назад ніхто з політиканів та західних військових і не думав.
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22.02.2023 14:51 Відповісти
Думаю відремонтують і теж передадуть, а собі новіші закуплять ))
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22.02.2023 18:17 Відповісти
Щиро дякуємо, Іспаніє.
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22.02.2023 15:33 Відповісти
З 326 відправити 6 це позор Іспанськікій короні, це позоріще монархії, після такої допоги монархи повинні їх заігнорити!!!!
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22.02.2023 15:45 Відповісти
Не факт, что там будет 6.
Вы ведь не побежите в суд, если на поле боя появится 36 Леопардов?
Политика.
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22.02.2023 16:02 Відповісти
Мда(((( ну, врешті решт ці еам точно нічого не винні
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22.02.2023 15:58 Відповісти
Психанули.
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22.02.2023 17:16 Відповісти
 
 