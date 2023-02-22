Экс-министра инфраструктуры Пивоварского и его заместителя Шульмейстера подозревают в ущербе государству на $30 млн
НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн дол США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В сообщении отмечается: "По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим заместителем (в то время также председателем Тарифного совета Мининфраструктуры) обеспечили принятие приказа, согласно которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" вместе с ГП "АМПУ" начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50). В то время как по закону взимание такого сбора является исключительной прерогативой ГП как пользователя акватории порта, принадлежащего государству.
Следствие установило, что приказ был принят без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП "АМПУ". При этом одним из бенефициарных владельцев упомянутых частных компаний оказалось лицо, подозреваемое НАБУ и САП в коррупции в ПАО "ГПЗКУ" и находящееся в розыске и под санкциями СНБО".
По открытым данным министром инфраструктуры был Андрей Пивоварский, а его заместителем – председатель Тарифного совета Мининфраструктуры Владимир Шульмейстер.
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Бо список "слуг", які зашкварились або співпрацювали з ворогом можна писати на рулоні туалетного паперу (і одного рулону може не вистачить).
До речі! А що там з КМУ імені шмиги? Програма вже є? А що там закони України про це говорять?
Знаю-знаю - "не на часі"!
Я лише співставляю дії влади відносно "своїх" та "інших". Ну а про КМУ - то так, лише нагадування факту, що закони України нинішня влада згадує лише тоді, коли це їм вигідно.
Влаштували шоу з врученням повістки. Порадували упоротих і ..., фсЬо. Немає складу злочину.
Вибори. Вибори. Дерьмак сказав : "фас!"
Уявляю, як за цим трешем наблюдає Захід.