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Новости
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Экс-министра инфраструктуры Пивоварского и его заместителя Шульмейстера подозревают в ущербе государству на $30 млн

пивоварский

НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 млн дол США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим заместителем (в то время также председателем Тарифного совета Мининфраструктуры) обеспечили принятие приказа, согласно которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" вместе с ГП "АМПУ" начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50). В то время как по закону взимание такого сбора является исключительной прерогативой ГП как пользователя акватории порта, принадлежащего государству.

Следствие установило, что приказ был принят без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и ГП "АМПУ". При этом одним из бенефициарных владельцев упомянутых частных компаний оказалось лицо, подозреваемое НАБУ и САП в коррупции в ПАО "ГПЗКУ" и находящееся в розыске и под санкциями СНБО".

По открытым данным министром инфраструктуры был Андрей Пивоварский, а его заместителем – председатель Тарифного совета Мининфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Читайте также: Экс-министр Пивоварский назначен советником нового главы Мининфраструктуры

Автор: 

НАБУ (4224) Пивоварский Андрей (146) Шульмейстер Владимир (18) САП (2070)


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Топ комментарии
+31
Мне вот интересно. Мы за последние недели услышали про громкие дела против зеленых барыг Тимошенко, Резниченко, Старуха, Янушевича и прочих, причастных к разворовыванию западной помощи сотнями вагонов и контейнеров . Про дела против замов Резникова на миллиарды гривен. А почему дальше гробовая тишина и нет задержаний и посадок этих гре@анных уродов? Опять "не на часі" или боятся выйти на "величайшего"?
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22.02.2023 20:37
+20
Гетьманцева теж пора до гиляки - не фіг друзям Сивковича єкономику рушити
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22.02.2023 20:35
+13
ничего расследовать не надо... время военное... суда и следствия не надо...
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22.02.2023 20:33
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Правила форума Совет форумчан
ничего расследовать не надо... время военное... суда и следствия не надо...
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22.02.2023 20:33 Ответить
Гетьманцева теж пора до гиляки - не фіг друзям Сивковича єкономику рушити
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22.02.2023 20:35 Ответить
Поки не втік,бо вміють наші "правоохоронці" об'являти підозру коли втік і судити заочно.
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22.02.2023 20:46 Ответить
ось і попався барига порошеновський! чотири роки шукали кащюнніка. десь сміється найкращий міністр рєзніков
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22.02.2023 20:37 Ответить
Мне вот интересно. Мы за последние недели услышали про громкие дела против зеленых барыг Тимошенко, Резниченко, Старуха, Янушевича и прочих, причастных к разворовыванию западной помощи сотнями вагонов и контейнеров . Про дела против замов Резникова на миллиарды гривен. А почему дальше гробовая тишина и нет задержаний и посадок этих гре@анных уродов? Опять "не на часі" или боятся выйти на "величайшего"?
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22.02.2023 20:37 Ответить
Это всё эмитация борьбы с коррупцией. Тихо всё устаканится и вернётся на свои места.
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22.02.2023 20:43 Ответить
ІБД - імітація бурхливої діяльності, а потім зроблять рокіровку ліжок на Банковій і все..
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22.02.2023 20:47 Ответить
Так уже - замы стали типа советниками Резникова. Советниками в чем, как строить схемы воровства? Гниды.
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22.02.2023 21:21 Ответить
А потому что у нас "борьба с коррупцией" как спортивная рыбалка - поймали, взвесили, отпустили.
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22.02.2023 20:57 Ответить
Байден астанавісь!.... .... ето ж новиє ліца.....
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22.02.2023 20:38 Ответить
інколи варто прочитати більше ніж заголовок
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22.02.2023 20:49 Ответить
блиснув ерудицією?....
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22.02.2023 20:51 Ответить
тобі щоб блиснути ерудицією треба було написати - майбутні новиє ліца.....
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22.02.2023 20:54 Ответить
Ва фсьом вінават Парашэнка!
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22.02.2023 20:41 Ответить
топай звідси чучело
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22.02.2023 20:47 Ответить
Таких шульмейстерів у владі нажаль в Україні ще багато...
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22.02.2023 20:43 Ответить
Невже щось знайшли? А зі слідством і висновками буде так само, як і з Бакановим? Чи "ета другоє"?
Бо список "слуг", які зашкварились або співпрацювали з ворогом можна писати на рулоні туалетного паперу (і одного рулону може не вистачить).

До речі! А що там з КМУ імені шмиги? Програма вже є? А що там закони України про це говорять?
Знаю-знаю - "не на часі"!
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22.02.2023 20:44 Ответить
Хіба я виправдовую? Де?
Я лише співставляю дії влади відносно "своїх" та "інших". Ну а про КМУ - то так, лише нагадування факту, що закони України нинішня влада згадує лише тоді, коли це їм вигідно.
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22.02.2023 21:00 Ответить
Нищеброды - 30 лимонов баксов, корабельный сбор, небось, кэш в чемодане - измельчал народ. Яйцекилограммами надо бизнес делать, а кэш в диванах носить
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22.02.2023 20:49 Ответить
в окопы под бахмукт
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22.02.2023 20:54 Ответить
Це злізли з Омеляна (той відбився в суді проти безглуздих звинувачень) і взялися за Пивоварського?
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22.02.2023 20:55 Ответить
А Артур Герасимов?
Влаштували шоу з врученням повістки. Порадували упоротих і ..., фсЬо. Немає складу злочину.
Вибори. Вибори. Дерьмак сказав : "фас!"
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22.02.2023 21:14 Ответить
А ПОЦ Шульмейстер сейчас где? У Стены Плача?
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22.02.2023 20:55 Ответить
Ага, плачет, шо мало взял😁😁
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22.02.2023 22:07 Ответить
Оо, ''зловили'' типу порошенківського міністра і стільки вереску підняли. А зашквари , корупцію , розкрадання держбюджету, гуманітарки зеленими чмонями замовчують, або забалакують!!!
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22.02.2023 20:56 Ответить
СПА і НА.БУ, як там трухін, покаявся, проЩьон?
Уявляю, як за цим трешем наблюдає Захід.
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22.02.2023 21:10 Ответить
30 років розкрадали до нитки( мільярди що року) аж війна прийшла. І зараз роблять цю дешеву показуху- цирк...Горіть ви усі у політичному пеклі, назавжди
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22.02.2023 21:17 Ответить
Ув. форумчане,перейдите на бизнес.цензор и прочитайте эту новость там!НАБУ признаёт,что схема работает до сих пор!!!
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22.02.2023 21:19 Ответить
Нічого дивного - ще два Зє-призначенці "спалились". "І так буде з кожним!" ... "Хава нагіла" звучить тихіше...
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22.02.2023 21:23 Ответить
Назначен в 14м году при Порошенко и в 16м оправлен в отставку Яценюком.
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22.02.2023 21:56 Ответить
Ну тоді "награда нашла героя" - злодіям тюрми!
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22.02.2023 22:08 Ответить
шульмейстер-зачьотна хвамілія заступника міністра.
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22.02.2023 21:45 Ответить
Закрити і нехай збитки покриває...
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22.02.2023 21:47 Ответить
Ну там вообще копейки.
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22.02.2023 22:00 Ответить
Справа ще з 2016 судячи з того як довго тягнеться нічого не буде.
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23.02.2023 08:09 Ответить
 
 