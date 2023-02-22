Ексміністра інфраструктури Пивоварського та його заступника Шульмейстера підозрюють у збитках державі на $30 млн
НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України і його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн дол. США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У повідомленні зазначається: "За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.
Слідство встановило, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП "АМПУ". При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО".
За відкритими даними міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський, а його заступником - головою Тарифної ради Мінінфраструктури Володимир Шульмейстер.
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Бо список "слуг", які зашкварились або співпрацювали з ворогом можна писати на рулоні туалетного паперу (і одного рулону може не вистачить).
До речі! А що там з КМУ імені шмиги? Програма вже є? А що там закони України про це говорять?
Знаю-знаю - "не на часі"!
Я лише співставляю дії влади відносно "своїх" та "інших". Ну а про КМУ - то так, лише нагадування факту, що закони України нинішня влада згадує лише тоді, коли це їм вигідно.
Влаштували шоу з врученням повістки. Порадували упоротих і ..., фсЬо. Немає складу злочину.
Вибори. Вибори. Дерьмак сказав : "фас!"
Уявляю, як за цим трешем наблюдає Захід.