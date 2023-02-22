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Новини
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Ексміністра інфраструктури Пивоварського та його заступника Шульмейстера підозрюють у збитках державі на $30 млн

пивоварский

НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України і його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн дол. США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

Слідство встановило, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП "АМПУ". При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО".

За відкритими даними міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський, а його заступником - головою Тарифної ради Мінінфраструктури Володимир Шульмейстер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екс-міністра Пивоварського призначено радником нового глави Мінінфраструктури

Автор: 

НАБУ (5074) Пивоварський Андрій (36) Шульмейстер Володимир (6) САП (2225)


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Топ коментарі
+31
Мне вот интересно. Мы за последние недели услышали про громкие дела против зеленых барыг Тимошенко, Резниченко, Старуха, Янушевича и прочих, причастных к разворовыванию западной помощи сотнями вагонов и контейнеров . Про дела против замов Резникова на миллиарды гривен. А почему дальше гробовая тишина и нет задержаний и посадок этих гре@анных уродов? Опять "не на часі" или боятся выйти на "величайшего"?
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22.02.2023 20:37
+20
Гетьманцева теж пора до гиляки - не фіг друзям Сивковича єкономику рушити
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22.02.2023 20:35
+13
ничего расследовать не надо... время военное... суда и следствия не надо...
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22.02.2023 20:33
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ничего расследовать не надо... время военное... суда и следствия не надо...
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22.02.2023 20:33 Відповісти
Гетьманцева теж пора до гиляки - не фіг друзям Сивковича єкономику рушити
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22.02.2023 20:35 Відповісти
Поки не втік,бо вміють наші "правоохоронці" об'являти підозру коли втік і судити заочно.
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22.02.2023 20:46 Відповісти
ось і попався барига порошеновський! чотири роки шукали кащюнніка. десь сміється найкращий міністр рєзніков
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22.02.2023 20:37 Відповісти
Мне вот интересно. Мы за последние недели услышали про громкие дела против зеленых барыг Тимошенко, Резниченко, Старуха, Янушевича и прочих, причастных к разворовыванию западной помощи сотнями вагонов и контейнеров . Про дела против замов Резникова на миллиарды гривен. А почему дальше гробовая тишина и нет задержаний и посадок этих гре@анных уродов? Опять "не на часі" или боятся выйти на "величайшего"?
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22.02.2023 20:37 Відповісти
Это всё эмитация борьбы с коррупцией. Тихо всё устаканится и вернётся на свои места.
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22.02.2023 20:43 Відповісти
ІБД - імітація бурхливої діяльності, а потім зроблять рокіровку ліжок на Банковій і все..
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22.02.2023 20:47 Відповісти
Так уже - замы стали типа советниками Резникова. Советниками в чем, как строить схемы воровства? Гниды.
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22.02.2023 21:21 Відповісти
А потому что у нас "борьба с коррупцией" как спортивная рыбалка - поймали, взвесили, отпустили.
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22.02.2023 20:57 Відповісти
Байден астанавісь!.... .... ето ж новиє ліца.....
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22.02.2023 20:38 Відповісти
інколи варто прочитати більше ніж заголовок
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22.02.2023 20:49 Відповісти
блиснув ерудицією?....
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22.02.2023 20:51 Відповісти
тобі щоб блиснути ерудицією треба було написати - майбутні новиє ліца.....
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22.02.2023 20:54 Відповісти
Ва фсьом вінават Парашэнка!
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22.02.2023 20:41 Відповісти
топай звідси чучело
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22.02.2023 20:47 Відповісти
Таких шульмейстерів у владі нажаль в Україні ще багато...
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22.02.2023 20:43 Відповісти
Невже щось знайшли? А зі слідством і висновками буде так само, як і з Бакановим? Чи "ета другоє"?
Бо список "слуг", які зашкварились або співпрацювали з ворогом можна писати на рулоні туалетного паперу (і одного рулону може не вистачить).

До речі! А що там з КМУ імені шмиги? Програма вже є? А що там закони України про це говорять?
Знаю-знаю - "не на часі"!
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22.02.2023 20:44 Відповісти
Хіба я виправдовую? Де?
Я лише співставляю дії влади відносно "своїх" та "інших". Ну а про КМУ - то так, лише нагадування факту, що закони України нинішня влада згадує лише тоді, коли це їм вигідно.
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22.02.2023 21:00 Відповісти
Нищеброды - 30 лимонов баксов, корабельный сбор, небось, кэш в чемодане - измельчал народ. Яйцекилограммами надо бизнес делать, а кэш в диванах носить
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22.02.2023 20:49 Відповісти
в окопы под бахмукт
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22.02.2023 20:54 Відповісти
Це злізли з Омеляна (той відбився в суді проти безглуздих звинувачень) і взялися за Пивоварського?
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22.02.2023 20:55 Відповісти
А Артур Герасимов?
Влаштували шоу з врученням повістки. Порадували упоротих і ..., фсЬо. Немає складу злочину.
Вибори. Вибори. Дерьмак сказав : "фас!"
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22.02.2023 21:14 Відповісти
А ПОЦ Шульмейстер сейчас где? У Стены Плача?
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22.02.2023 20:55 Відповісти
Ага, плачет, шо мало взял😁😁
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22.02.2023 22:07 Відповісти
Оо, ''зловили'' типу порошенківського міністра і стільки вереску підняли. А зашквари , корупцію , розкрадання держбюджету, гуманітарки зеленими чмонями замовчують, або забалакують!!!
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22.02.2023 20:56 Відповісти
СПА і НА.БУ, як там трухін, покаявся, проЩьон?
Уявляю, як за цим трешем наблюдає Захід.
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22.02.2023 21:10 Відповісти
30 років розкрадали до нитки( мільярди що року) аж війна прийшла. І зараз роблять цю дешеву показуху- цирк...Горіть ви усі у політичному пеклі, назавжди
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22.02.2023 21:17 Відповісти
Ув. форумчане,перейдите на бизнес.цензор и прочитайте эту новость там!НАБУ признаёт,что схема работает до сих пор!!!
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22.02.2023 21:19 Відповісти
Нічого дивного - ще два Зє-призначенці "спалились". "І так буде з кожним!" ... "Хава нагіла" звучить тихіше...
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22.02.2023 21:23 Відповісти
Назначен в 14м году при Порошенко и в 16м оправлен в отставку Яценюком.
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22.02.2023 21:56 Відповісти
Ну тоді "награда нашла героя" - злодіям тюрми!
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22.02.2023 22:08 Відповісти
шульмейстер-зачьотна хвамілія заступника міністра.
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22.02.2023 21:45 Відповісти
Закрити і нехай збитки покриває...
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22.02.2023 21:47 Відповісти
Ну там вообще копейки.
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22.02.2023 22:00 Відповісти
Справа ще з 2016 судячи з того як довго тягнеться нічого не буде.
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23.02.2023 08:09 Відповісти
 
 