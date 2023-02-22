Украинскую систему ситуационной осведомленности Delta презентовали участникам НАТО на TIDE Hackathon 2023

Украинскую систему ситуационной осведомленности Delta представили участникам НАТО. В этот раз – на TIDE Hackathon 2023 в Варшаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Аэроразведки в фейсбуке.

"Разработчики Delta, офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий, рассказали союзникам о развитии системы, преимуществах облачной среды для обеспечения ситуационной осведомленности, особенностях использования искусственного интеллекта для распознавания объектов на фото и видео, а также о инструментах кибербезопасности, применяемых для комплексной защиты системы и ее пользователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Delta изначально разрабатывалась в соответствии со стандартами НАТО, обеспечивающими ее совместимость с аналогичными системами стран Альянса. Система обеспечивает полное понимание ситуации на поле боя в режиме реального времени, объединяет информацию из различных сенсоров и может работать на любом устройстве, где есть интернет-браузер, отмечают разработчики.

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