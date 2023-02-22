Из-за уменьшения количества депутатов угрозы для работы украинского парламента нет, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что уменьшение количества народных депутатов не представляет угрозы для функционирования украинского парламента.

"Мне кажется, что какой-то угрозы в том, что парламент перестанет быть управляемым или количество депутатов станет меньше необходимого, пока что у нас нет", – сказал он в интервью национальному телемарафону "Единые новости UAразом" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом спикер выразил надежду, что парламент будет и в дальнейшем функционировать эффективно для того, чтобы " обеспечить ту функцию, которая возложена на него Конституцией Украины".

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