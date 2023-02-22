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Из-за уменьшения количества депутатов угрозы для работы украинского парламента нет, - Стефанчук

стефанчук,брінк

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что уменьшение количества народных депутатов не представляет угрозы для функционирования украинского парламента.

"Мне кажется, что какой-то угрозы в том, что парламент перестанет быть управляемым или количество депутатов станет меньше необходимого, пока что у нас нет", – сказал он в интервью национальному телемарафону "Единые новости UAразом" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом спикер выразил надежду, что парламент будет и в дальнейшем функционировать эффективно для того, чтобы " обеспечить ту функцию, которая возложена на него Конституцией Украины".

Читайте также: "Слуги" хотят наказывать депутатов, которые быстро рассказывают о решениях Рады. (дополнено)

Автор: 

ВР (29264) депутат (3318) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+15
Да даже если до нуля ограничить - никто и не заметит.
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22.02.2023 22:14
+10
Подивимося,як завтра Конституція України спрацює при питанні Чернігова.
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22.02.2023 22:15
+9
працівники йбані.
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22.02.2023 22:16
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Правила форума Совет форумчан
Да даже если до нуля ограничить - никто и не заметит.
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22.02.2023 22:14 Ответить
Кнопки и уборщицы нажмут, какая разница?
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22.02.2023 22:14 Ответить
Подивимося,як завтра Конституція України спрацює при питанні Чернігова.
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22.02.2023 22:15 Ответить
працівники йбані.
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22.02.2023 22:16 Ответить
Декларацію подав -- старшии депутат -- чи ше прикидаєш хер к носу .
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22.02.2023 22:16 Ответить
хер до пятачини, п"ятак там
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22.02.2023 22:22 Ответить
Заспокоїв своїх партнерів зажопинців.
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22.02.2023 22:16 Ответить
Тепер зрозуміло що ОПЗЖ в парламенті робить вони там для масовки щоб слуги без роботи не залишились
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22.02.2023 22:16 Ответить
Гниди
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22.02.2023 22:18 Ответить
Государственные инститыты деградировали до уровня "чего изволите", так что как и за что отвечает тот или иной государственный оргган не имеет значения. Все команды идут сверху и от кнопкодавов нужны только правильные рефлексы
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22.02.2023 22:19 Ответить
Та ладна..самі ж радіють..при дерибані корита менше рил
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22.02.2023 22:20 Ответить
Ну і хлєбало відкормив!!!
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22.02.2023 22:22 Ответить
кацапні поменшало в раді і дуже гарно!
хоча там одного стефана залиш і теж нічого не зміниться, він проголосує за опу завжди.
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22.02.2023 22:22 Ответить
Ничего страшного тут нет. Главное учесть интересы и пожелания голосующих. Как было с законом о медиа ....
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22.02.2023 22:23 Ответить
А що там в Законі - один депутат на 100 тисяч виборців?
Просрали депутати виборців.
Ні в якому разі їх не може бути 450. рил.
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22.02.2023 22:24 Ответить
Під час війни, якщо якесь із депутатів - придбав машину, будинок, чи відпочивав за кордоном - ***** із "же не манж пас сіж жур". І це як мінімум.
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22.02.2023 22:26 Ответить
Найтупіший парламент в Європі. Можна скорочувати на 90%.
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22.02.2023 22:38 Ответить
Щоб залишити 10% найтупійших серед найтупійших.
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23.02.2023 06:14 Ответить
Загроза для країни в тому , що ви існуїте взагалі...
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22.02.2023 22:42 Ответить
Главно дело - самое время сейчас количеством депутатов заниматься.... Северск висит..Бахмут висит...

какое же количесво депутатов нужно дебилам, чтоб Родину полюбить.
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22.02.2023 23:00 Ответить
Головне, щоб теперка не крали "за сєбя і за того парня"!
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23.02.2023 00:01 Ответить
Зеленський справно виконує лише одну функцію - руйнування державних інститутів під схвальні оплески бидла.
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23.02.2023 06:17 Ответить
 
 