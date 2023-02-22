Через зменшення кількості депутатів загрози для роботи українського парламенту немає, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що зменшення кількості народних депутатів не становить загрози для функціонування українського парламенту.

"Мені здається, що якоїсь загрози в тому, що парламент перестане бути керованим або кількість депутатів стане меншою за необхідну, поки що у нас немає", – сказав він в інтерв'ю національному телемарафону "Єдині новини UA разом" у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому спікер висловив сподівання, що парламент і надалі функціонуватиме ефективно для того, щоб "забезпечити ту функцію, яка покладена на нього Конституцією України".

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