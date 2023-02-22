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Через зменшення кількості депутатів загрози для роботи українського парламенту немає, - Стефанчук

стефанчук,брінк

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що зменшення кількості народних депутатів не становить загрози для функціонування українського парламенту.

"Мені здається, що якоїсь загрози в тому, що парламент перестане бути керованим або кількість депутатів стане меншою за необхідну, поки що у нас немає", – сказав він в інтерв'ю національному телемарафону "Єдині новини UA разом" у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

При цьому спікер висловив сподівання, що парламент і надалі функціонуватиме ефективно для того, щоб "забезпечити ту функцію, яка покладена на нього Конституцією України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" хочуть карати депутатів, які швидко розповідають про рішення Ради (доповнено)

Автор: 

ВР (14999) депутат (1779) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+15
Да даже если до нуля ограничить - никто и не заметит.
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22.02.2023 22:14
+10
Подивимося,як завтра Конституція України спрацює при питанні Чернігова.
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22.02.2023 22:15
+9
працівники йбані.
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22.02.2023 22:16
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Да даже если до нуля ограничить - никто и не заметит.
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22.02.2023 22:14 Відповісти
Кнопки и уборщицы нажмут, какая разница?
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22.02.2023 22:14 Відповісти
Подивимося,як завтра Конституція України спрацює при питанні Чернігова.
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22.02.2023 22:15 Відповісти
працівники йбані.
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22.02.2023 22:16 Відповісти
Декларацію подав -- старшии депутат -- чи ше прикидаєш хер к носу .
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22.02.2023 22:16 Відповісти
хер до пятачини, п"ятак там
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22.02.2023 22:22 Відповісти
Заспокоїв своїх партнерів зажопинців.
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22.02.2023 22:16 Відповісти
Тепер зрозуміло що ОПЗЖ в парламенті робить вони там для масовки щоб слуги без роботи не залишились
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22.02.2023 22:16 Відповісти
Гниди
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22.02.2023 22:18 Відповісти
Государственные инститыты деградировали до уровня "чего изволите", так что как и за что отвечает тот или иной государственный оргган не имеет значения. Все команды идут сверху и от кнопкодавов нужны только правильные рефлексы
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22.02.2023 22:19 Відповісти
Та ладна..самі ж радіють..при дерибані корита менше рил
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22.02.2023 22:20 Відповісти
Ну і хлєбало відкормив!!!
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22.02.2023 22:22 Відповісти
кацапні поменшало в раді і дуже гарно!
хоча там одного стефана залиш і теж нічого не зміниться, він проголосує за опу завжди.
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22.02.2023 22:22 Відповісти
Ничего страшного тут нет. Главное учесть интересы и пожелания голосующих. Как было с законом о медиа ....
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22.02.2023 22:23 Відповісти
А що там в Законі - один депутат на 100 тисяч виборців?
Просрали депутати виборців.
Ні в якому разі їх не може бути 450. рил.
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22.02.2023 22:24 Відповісти
Під час війни, якщо якесь із депутатів - придбав машину, будинок, чи відпочивав за кордоном - ***** із "же не манж пас сіж жур". І це як мінімум.
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22.02.2023 22:26 Відповісти
Найтупіший парламент в Європі. Можна скорочувати на 90%.
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22.02.2023 22:38 Відповісти
Щоб залишити 10% найтупійших серед найтупійших.
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23.02.2023 06:14 Відповісти
Загроза для країни в тому , що ви існуїте взагалі...
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22.02.2023 22:42 Відповісти
Главно дело - самое время сейчас количеством депутатов заниматься.... Северск висит..Бахмут висит...

какое же количесво депутатов нужно дебилам, чтоб Родину полюбить.
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22.02.2023 23:00 Відповісти
Головне, щоб теперка не крали "за сєбя і за того парня"!
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23.02.2023 00:01 Відповісти
Зеленський справно виконує лише одну функцію - руйнування державних інститутів під схвальні оплески бидла.
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23.02.2023 06:17 Відповісти
 
 