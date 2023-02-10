"Слуги" хочуть карати депутатів, які швидко розповідають про рішення Ради (доповнено)

"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про покарання народних депутатів за поширення інформації про пленарні засідання раніше, ніж через одну годину після їхнього закриття.

Картка законопроєкту №9005 опублікована на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зробили законопроєкт для лікування синдрому гострого нетримання інформації у нардепів", - написала у фейсбуці "слуга народу" Мар’яна Безугла.

Читайте: Тищенко звинуватив ЗМІ у дискредитації України перед азійськими партнерами: "Ви реально облажалися"

Автори законопроєкту пропонують затвердити, що під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

Відповідні зміни мають також внести до регламенту Ради.

Також читайте: Рада ініціює закон щодо часткового відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану, - "слуга народу" Безугла

Якщо ж депутат порушить цю вимогу, Рада може позбавити його права брати участь у пленарних засіданнях строком до 5 днів.

За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.

Також такий депутат зобов’язаний буде покинути пленарне засідання, якщо це підтримає не менше ніж 1/3 його колег.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ засіданння Верховної Ради відбуваються в закритому режимі.

Також читайте: Арахамія анонсував позбавлення мандатів ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ

Пропозицію "слуг" прокоментували нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко та нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, які зазвичай оперативно повідомляють про рішення парламенту в соціальних мережах.

"По суті забороняється публікація інформації про те, які законопроєкти прийняті, хто голосував і як, кого куди призначили і так далі. Це роблять двоє депутатів: я і Железняк. Ми інформуємо суспільство і розповідаємо, що відбувається в Раді. В законі пишеться, що можна публікувати через годину після закінчення засідання, так ми так і робимо вже. Але COMRAD Безуглая хоче заборонити нам це робити", - написав Гончаренко.

Він закликав не забувати, що українське суспільство - демократичне, і закритися від виборця у депутатів не вийде. "Напівтаємна робота парламенту без суспільного обговорення загрожує ухваленням законів, які розбалансують систему стримувань і противаг. А також це може відкинути розвиток демократії в Україні на роки назад", - вважає Гончаренко.

Його колега Ярослав Железняк зазначив, що з поваги до авторів законопроєкту утримається від різких коментарів. Та іронічно зауважив, що саме такі першочергові ініціативи й виникають під час війни.

"Я готовий і далі не критикувати ініціативу, не блокувати його, не закидати правками, навіть (!!!) підтримати у першому читанні, за однієї умови….. доповідачем призначити в Парламенті нашу поважну колегу - співавтора законопроекта Мар’яну Безуглу) Тим більше, це питання національної безпеки! Впевнений, що ці 2-і хвилини варті будь-яких обмежень", - іронізує Железняк.