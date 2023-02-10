УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10639 відвідувачів онлайн
Новини
9 540 88
ВР (14812) депутат (1756) законопроєкт (3547) свобода слова (388) Слуга народу (2800) Безугла (286)

"Слуги" хочуть карати депутатів, які швидко розповідають про рішення Ради (доповнено)

депутат,вр,рада,верховна

"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про покарання народних депутатів за поширення інформації про пленарні засідання раніше, ніж через одну годину після їхнього закриття.

Картка законопроєкту №9005 опублікована на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зробили законопроєкт для лікування синдрому гострого нетримання інформації у нардепів", - написала у фейсбуці "слуга народу" Мар’яна Безугла.

Читайте: Тищенко звинуватив ЗМІ у дискредитації України перед азійськими партнерами: "Ви реально облажалися"

Автори законопроєкту пропонують затвердити, що під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

Відповідні зміни мають також внести до регламенту Ради.

Також читайте: Рада ініціює закон щодо часткового відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану, - "слуга народу" Безугла

Якщо ж депутат порушить цю вимогу, Рада може позбавити його права брати участь у пленарних засіданнях строком до 5 днів.

За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.

Також такий депутат зобов’язаний буде покинути пленарне засідання, якщо це підтримає не менше ніж 1/3 його колег.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ засіданння Верховної Ради відбуваються в закритому режимі.

Також читайте: Арахамія анонсував позбавлення мандатів ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ

Пропозицію "слуг" прокоментували нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко та нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, які зазвичай оперативно повідомляють про рішення парламенту в соціальних мережах.

"По суті забороняється публікація інформації про те, які законопроєкти прийняті, хто голосував і як, кого куди призначили і так далі. Це роблять двоє депутатів: я і Железняк. Ми інформуємо суспільство і розповідаємо, що відбувається в Раді. В законі пишеться, що можна публікувати через годину після закінчення засідання, так ми так і робимо вже. Але COMRAD Безуглая хоче заборонити нам це робити", - написав Гончаренко.

Він закликав не забувати, що українське суспільство - демократичне, і закритися від виборця у депутатів не вийде. "Напівтаємна робота парламенту без суспільного обговорення загрожує ухваленням законів, які розбалансують систему стримувань і противаг. А також це може відкинути розвиток демократії в Україні на роки назад", - вважає Гончаренко.

Його колега Ярослав Железняк зазначив, що з поваги до авторів законопроєкту утримається від різких коментарів. Та іронічно зауважив, що саме такі першочергові ініціативи й виникають під час війни.

"Я готовий і далі не критикувати ініціативу, не блокувати його, не закидати правками, навіть (!!!) підтримати у першому читанні, за однієї умови….. доповідачем призначити в Парламенті нашу поважну колегу - співавтора законопроекта Мар’яну Безуглу) Тим більше, це питання національної безпеки! Впевнений, що ці 2-і хвилини варті будь-яких обмежень", - іронізує Железняк.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+65
Дорого. 17 грн./штука.
показати весь коментар
10.02.2023 11:51
+62
Почему Безумную еще никто яйцами не закидал?
показати весь коментар
10.02.2023 11:49
+43
А хіба парламент не має звітувати виборцям про рішення. А де публічне обговорення законопроектів ?
В нас уже росія чи що ?
показати весь коментар
10.02.2023 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему Безумную еще никто яйцами не закидал?
показати весь коментар
10.02.2023 11:49 Відповісти
Дорого. 17 грн./штука.
показати весь коментар
10.02.2023 11:51 Відповісти
ради такого дела я бы скинулся)
показати весь коментар
10.02.2023 11:55 Відповісти
Обтече. Треба традиційно - камінням.
показати весь коментар
10.02.2023 16:24 Відповісти
а я б у резнікова відрізав і теж кинувся
показати весь коментар
10.02.2023 16:35 Відповісти

Так це за кг. Кілограмом в голову!
показати весь коментар
10.02.2023 11:57 Відповісти
ніт, 170 грн за кг, це вони викручувалися
показати весь коментар
10.02.2023 12:21 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2023 12:45 Відповісти
ЗЄленский мне не друг, але
пропозиція слушна, нам ще не вистачало позбутись парламенту, хоч і кривого. ЗЄ-лю тодуі вообще роздує до Мугабе
показати весь коментар
10.02.2023 12:11 Відповісти
А інформація про результати засідання не дасть їм поїхати із засідання?
показати весь коментар
10.02.2023 12:35 Відповісти
Так безмозглая и арахламидия , ещё больше имеют недержание , когда растрезвонили о перестановке в борделе - Резникова на буданова
показати весь коментар
10.02.2023 14:09 Відповісти
Так безмозглая и арахламидия ....

із явищами природи боротися не можна
їх треба знищувати...
показати весь коментар
10.02.2023 16:33 Відповісти
а без цього так званого парламента життя зникне?
показати весь коментар
10.02.2023 16:36 Відповісти
Теоретично, у нас парламентсько- президентська республіка. Парламент головний.
показати весь коментар
10.02.2023 17:07 Відповісти
Вот вы не понимаете, ведь могли и на гогилашвили поменять! На его фоне буданов почти герой!
показати весь коментар
10.02.2023 17:13 Відповісти
На эту шавку «чего изволите д'ерьмак» и куриный помет сойдёт , ПУСТЬ ОТВЕТЯТ по 111 ст. ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕРРОРИСТАМИ « Вагнер» , освобождёнными ,благодаря предательству крота «козыря»
показати весь коментар
10.02.2023 14:06 Відповісти
а цій кизді ні хто не сказав що народ має знати про законопроект який має голосуватися ще до його розглядання в комітеті
**** плоскоморда...
показати весь коментар
10.02.2023 16:40 Відповісти
довбойоби
показати весь коментар
10.02.2023 11:51 Відповісти
Доречі, про довбайобів. За розголошення перехвату вагнерівців довбайобів карати не будуть? Сенс тоді карати за тещо знає кожна собака?
показати весь коментар
10.02.2023 12:55 Відповісти
Вы серьезно обсуждаете законоляпы безуглой? Это как в науч обществе обсуждать словестный понос шизоф-ка....,
слуги все больше напоминают депутатов рашки.... причем некоторые их законы точно оттуда.
показати весь коментар
10.02.2023 15:42 Відповісти
Або обговорювати дисертацію Ківи
показати весь коментар
10.02.2023 16:30 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2023 19:33 Відповісти
Якщо це не таємна інформація то який в цьому сенс. Все рівно буде публікація. Що дає ця одна година, можливість відіграти назад якесь рішення?
показати весь коментар
10.02.2023 11:52 Відповісти
за життя своє дорогоцінне трясуться... можливо, ще пару годин теревенять по барах Ради, а тут прильот (бо інфо є, що засідають)...
показати весь коментар
10.02.2023 11:54 Відповісти
Логічно.
показати весь коментар
10.02.2023 11:56 Відповісти
Хай сидят в укритях.
показати весь коментар
10.02.2023 13:41 Відповісти
всі прекрасно знають, коли в ВР засідають депутати. Це важко не помітити.
показати весь коментар
10.02.2023 16:25 Відповісти
Вы не понимаете Тогда успеют попиариться Зеля, Ермак и Стефанчук. На крайний случай Корниенко, Арахамия и Венпславский. Остальным табу.
показати весь коментар
10.02.2023 12:25 Відповісти
Першим повинен бути агрохамия. Піарасти
показати весь коментар
10.02.2023 12:47 Відповісти
Можливість, що не прилетить доки в Раді хтось ще є. Наче ж очевидно. Гончаренко щось викручує на свій лад.
показати весь коментар
10.02.2023 16:22 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2023 11:53 Відповісти
То для того, щоб першими пропатякати на марахвоні.
показати весь коментар
10.02.2023 11:54 Відповісти
Именно так. Подоляк не успеет что-то накрапать и в экран залезть.
показати весь коментар
10.02.2023 12:26 Відповісти
"законопроєкт" Безумної - і цим все сказано.
А якщо депутати ПОВІЛЬНО розповідають про рішення Ради (ну, дикція в них така), то їх каратимуть, чи ні?
показати весь коментар
10.02.2023 11:54 Відповісти
Дебіл шоу від влади нема чим займатися сн ще рідкий збір даунів
показати весь коментар
10.02.2023 11:54 Відповісти
Це Безугла для себе законопроект робить? Та для свого корєша Арахамії? Ось у кого нетримання інформації. Рада ще навіть не голосувала, а президент навіть у Раду не вносив нічого, а вони про перестанови у Кабміні триндять.
показати весь коментар
10.02.2023 11:55 Відповісти
Они переживают не за информацию, а за свои жизни. Боятся что РФ узнает что они там заседают и нанесет удар. Хотя на хрен они ему надо, тратить еще ракеты на них...
показати весь коментар
10.02.2023 12:12 Відповісти
А рашка может в течении менее часа организовать и провести удар?
показати весь коментар
10.02.2023 12:44 Відповісти
Теоретически может. Тот же Кинжал или Искандер до Киева легко долетит.
показати весь коментар
10.02.2023 13:26 Відповісти
Долететь может. А организовать может?
показати весь коментар
11.02.2023 00:27 Відповісти
А хіба парламент не має звітувати виборцям про рішення. А де публічне обговорення законопроектів ?
В нас уже росія чи що ?
показати весь коментар
10.02.2023 11:55 Відповісти
Вообще-то парламент не место для дискуссий , у нас зелостан, !!!!!
показати весь коментар
10.02.2023 16:24 Відповісти
С зеленими тварями саме так. За кого голосувала в 2019 році?
показати весь коментар
10.02.2023 17:23 Відповісти
Бачив сотні разів, як начебто поважні люди ображаються на інших лише за те, що вони оприлюднили якусь новину першими.
показати весь коментар
10.02.2023 11:55 Відповісти
Срані лєнінці зі своєю палітікай партіі.
показати весь коментар
10.02.2023 11:55 Відповісти
Синдром безуглой лечится пинком под зад самой безуглой. Конечно, это будет менее эстетично чем танец ракообразного, но эффект будет не менее впечатляющим.
показати весь коментар
10.02.2023 11:56 Відповісти
"Это будет менее эстетично чем танец ракообразного"-да Вы гурман,однако,если увидели хоть какую-то эстетику в новульсиях этого членистоногого.
Я подозреваю,что это был не танец,а банальная чистка жабр.
З.Ы.
Это не отменяет необходимости животворящего пинка.
показати весь коментар
10.02.2023 14:16 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2023 11:56 Відповісти
Ну, теоретично сенс в тому може бути, оскільки зараз є градація по розміру яєць. В жодному разі не захищаю цього підараса. Мені кілограм яєць обходиться десь в 100грн
показати весь коментар
10.02.2023 16:35 Відповісти
пипец мудрое решение... Вот что нам надо для победы! Вы хотите за этот час разбежаться из ВР по своим коттеджам чтобы вас не закидали тухлыми яйцами?
показати весь коментар
10.02.2023 11:56 Відповісти
почнуть з Хламідії? )
показати весь коментар
10.02.2023 11:56 Відповісти
В слугах зібралися всі недоумки країни?
показати весь коментар
10.02.2023 11:57 Відповісти
якби всі, то їх би ніхто не вибрав
показати весь коментар
10.02.2023 11:59 Відповісти
недоумки 73% вибрали таких же
показати весь коментар
10.02.2023 11:59 Відповісти
от довбойопи..ми повинні знати все одразу, це, мля, демократія
показати весь коментар
10.02.2023 11:57 Відповісти
Галя де білка?
показати весь коментар
10.02.2023 11:59 Відповісти
Зелений тоталітаризм крокує впевненою ходою: приховати, секретити, карати, "тащіть і нє пущать".
показати весь коментар
10.02.2023 12:00 Відповісти
не рада а якісь Тамплієри
показати весь коментар
10.02.2023 12:01 Відповісти
Вороги у ВРУ починають тихариться та ничкуватися від Українського Народу!!
Моновоші, чим породили вас, привладні, тим і знищать!!
Які ж вони і кончені, моно дегенерати!
Слава Захисникам України та смерть агентурі *****!
показати весь коментар
10.02.2023 12:02 Відповісти
Я вони не хочуть УСІМ НАМ- повернути пряму трансляцію з ВР. Не ми маємо прикусити язик - а ВИ ( народні депутати ). Таїланд, дачі, дома, машини,взятики...Мама рідна, про що ми?!!
показати весь коментар
10.02.2023 12:03 Відповісти
Та хоч би через годину після засідання показували у запису. Оце так слуги! Хазяїн почекає, а, можливо, й зовсім не отримає інформації. Ми ж СЛУГИ, а не аби хто!
показати весь коментар
10.02.2023 12:41 Відповісти
час форы - это шоб успеть добежать до канадской границы?
показати весь коментар
10.02.2023 12:06 Відповісти
*** страшна ,тупа руда чоловічоподібна брехлива баба, випадково це не сестра юльки латиніной?це ж **** близнюки як зовні так і всередині
показати весь коментар
10.02.2023 12:06 Відповісти
от йо@ань наобирали, просто капець, суцільна "вата" з менталітетом вбогих "совків" - все засекретити, нє пущать, рота всім позакривать, "найвеличнішого лідОра" лише вихваляти та цьомати в сраку, а ті хто цього не робить то все "плахіє", врагі...
показати весь коментар
10.02.2023 12:09 Відповісти
О, закон против Ермака
показати весь коментар
10.02.2023 12:16 Відповісти
Навпаки, він доповідає кремлю одразу, а ми узнаємо на час пізніше.
показати весь коментар
10.02.2023 17:17 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2023 12:30 Відповісти
Ха-ха, что за цирк? Прикольная схема искусственно накручивать себе голоса и одновременно монополизировать информационное пространство. И что это за форма ответственности такая за нарушение в виде ограничения права на выполнение его РАБОЧИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. Это типа как наказать в виде отправки в отпуск за свой счет...
показати весь коментар
10.02.2023 12:36 Відповісти
весь пиар бубе портят
показати весь коментар
10.02.2023 12:45 Відповісти
рашистська диктатура імені клоуна володії в дії.
показати весь коментар
10.02.2023 13:29 Відповісти
Наша самая демократичная в мире власть основана исключительно на засекречивании и максимальной непрозрачности.
показати весь коментар
10.02.2023 14:18 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2023 14:23 Відповісти
Дві держави в одной країні !
показати весь коментар
10.02.2023 15:32 Відповісти
Не знаю чому цього не зробили раніше. Балістичні ракети з Білорусі прилітають раніше ніж включають режим тривоги. В одну мить можна залишитись без Верховної Ради у період війни коли будь-які вибори заборонені.
показати весь коментар
10.02.2023 16:16 Відповісти
Маю надію, що ті 75(33%) зебілофанів назавжди віїхали, і голосування по приколу і за наркоманів вже не буде!
Але ніколи не кажи ніколи...
показати весь коментар
10.02.2023 16:25 Відповісти
Депутатка Безмозглая настільки, що навіть не зна, що ії ініціативи суперечать Конституції України, а от в рашці ії ініціативи підуть на ура.
показати весь коментар
10.02.2023 16:28 Відповісти
А ещё надо карать тех, кто не сбрасывается в общак, кто не поёт оды преЗеденту и кто называет Безумную дурой !
показати весь коментар
10.02.2023 16:28 Відповісти
..а дермаків-татарових та інших зрадників України слуги урода покарати не готові й досі?
показати весь коментар
10.02.2023 16:29 Відповісти
ЯКОГО БІСА зрада взагалі приймає якісь закони окрім необхідних для оборони?
показати весь коментар
10.02.2023 16:36 Відповісти
А в законі зовсім друге. Спеціально створений канал "Рада", який в прямому етері має показувати не тільки прийняття законів, а і їхнє обговорення. Але це для зельоних першочергова небезпека! Тому канал "Рада" тепер в прямому етері облизує зельоним дупу, а не показує їхні схематози та списання олігархам боргів на мільярди длярів.
показати весь коментар
10.02.2023 16:38 Відповісти
З каналу Стерненка:
16.15 Зараз буде тривога по країні. Знов над білоруссю літають чмирі
16.26 Вже другий блохоліт злетів. І де тривога?🤔
16.32 О, тривога❗️

Тобто з моменту зльоту носія ракети Кинджал до тривоги пройшло 17 хвилин. Щоб долетіти до Києва ракеті потрібно 2 хвилини.

Судячи з настроїв у коментарях більшість абсолютно не проти віддати всю повноту влади Зеленському.
показати весь коментар
10.02.2023 16:42 Відповісти
Депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, Георгій Мазурашу, а також Олександр Федієнко внесли до парламенту https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39562 законопроект №7351 від 5 травня, який пропонував дозволити розстрілювати військовослужбовців ЗСУ при вчиненні ними низки правопорушень, серед яких дезертирство та непокора командирам. - все, що треба знати про безуглу
показати весь коментар
10.02.2023 16:48 Відповісти
Это, что бы в случае чего за час успеть из Рады ноги сделать.
показати весь коментар
10.02.2023 16:57 Відповісти
що таке, стає ссикотно?
показати весь коментар
10.02.2023 16:57 Відповісти
це щоб встегли втекти після прийняття рішення?
показати весь коментар
10.02.2023 17:29 Відповісти
Поддерживаю
И сразу - на фронт
Чтобы потом по борделям не искать
показати весь коментар
10.02.2023 17:51 Відповісти
Слуги урода
показати весь коментар
10.02.2023 19:59 Відповісти
 
 