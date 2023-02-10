"Слуги" хочуть карати депутатів, які швидко розповідають про рішення Ради (доповнено)
"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про покарання народних депутатів за поширення інформації про пленарні засідання раніше, ніж через одну годину після їхнього закриття.
Картка законопроєкту №9005 опублікована на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зробили законопроєкт для лікування синдрому гострого нетримання інформації у нардепів", - написала у фейсбуці "слуга народу" Мар’яна Безугла.
Автори законопроєкту пропонують затвердити, що під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.
Відповідні зміни мають також внести до регламенту Ради.
Якщо ж депутат порушить цю вимогу, Рада може позбавити його права брати участь у пленарних засіданнях строком до 5 днів.
За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.
Також такий депутат зобов’язаний буде покинути пленарне засідання, якщо це підтримає не менше ніж 1/3 його колег.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ засіданння Верховної Ради відбуваються в закритому режимі.
Пропозицію "слуг" прокоментували нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко та нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, які зазвичай оперативно повідомляють про рішення парламенту в соціальних мережах.
"По суті забороняється публікація інформації про те, які законопроєкти прийняті, хто голосував і як, кого куди призначили і так далі. Це роблять двоє депутатів: я і Железняк. Ми інформуємо суспільство і розповідаємо, що відбувається в Раді. В законі пишеться, що можна публікувати через годину після закінчення засідання, так ми так і робимо вже. Але COMRAD Безуглая хоче заборонити нам це робити", - написав Гончаренко.
Він закликав не забувати, що українське суспільство - демократичне, і закритися від виборця у депутатів не вийде. "Напівтаємна робота парламенту без суспільного обговорення загрожує ухваленням законів, які розбалансують систему стримувань і противаг. А також це може відкинути розвиток демократії в Україні на роки назад", - вважає Гончаренко.
Його колега Ярослав Железняк зазначив, що з поваги до авторів законопроєкту утримається від різких коментарів. Та іронічно зауважив, що саме такі першочергові ініціативи й виникають під час війни.
"Я готовий і далі не критикувати ініціативу, не блокувати його, не закидати правками, навіть (!!!) підтримати у першому читанні, за однієї умови….. доповідачем призначити в Парламенті нашу поважну колегу - співавтора законопроекта Мар’яну Безуглу) Тим більше, це питання національної безпеки! Впевнений, що ці 2-і хвилини варті будь-яких обмежень", - іронізує Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
Так це за кг. Кілограмом в голову!
пропозиція слушна, нам ще не вистачало позбутись парламенту, хоч і кривого. ЗЄ-лю тодуі вообще роздує до Мугабе
із явищами природи боротися не можна
їх треба знищувати...
**** плоскоморда...
слуги все больше напоминают депутатов рашки.... причем некоторые их законы точно оттуда.
А якщо депутати ПОВІЛЬНО розповідають про рішення Ради (ну, дикція в них така), то їх каратимуть, чи ні?
В нас уже росія чи що ?
Я подозреваю,что это был не танец,а банальная чистка жабр.
З.Ы.
Это не отменяет необходимости животворящего пинка.
Моновоші, чим породили вас, привладні, тим і знищать!!
Які ж вони і кончені, моно дегенерати!
Слава Захисникам України та смерть агентурі *****!
Але ніколи не кажи ніколи...
16.15 Зараз буде тривога по країні. Знов над білоруссю літають чмирі
16.26 Вже другий блохоліт злетів. І де тривога?🤔
16.32 О, тривога❗️
Тобто з моменту зльоту носія ракети Кинджал до тривоги пройшло 17 хвилин. Щоб долетіти до Києва ракеті потрібно 2 хвилини.
Судячи з настроїв у коментарях більшість абсолютно не проти віддати всю повноту влади Зеленському.
И сразу - на фронт
Чтобы потом по борделям не искать