Зеленский ответил на петицию о возвращении военных премий
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении военнослужащим премии в размере 30 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
В ответе на петицию Зеленский напомнил, что в соответствии с Законом Украины "О Кабинете Министров Украины" именно на Правительство Украины возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведению бюджетной и финансовой политики, а также обеспечению социальных и правовых гарантий военнослужащих.
Поэтому президент обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции вопросы, "обратив особое внимание на обеспечение надлежащей социальной защиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины, принимающих непосредственное участие в боевых действиях".
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згідно Конституції, а мо що вже і змінилося по суті...
Криголам:
Для того, щоб призначити люстрованого Богдана на посаду, Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс. Тобто, посада голови ОП була виключена з держслужби. Тому те, що Єрмак стоїть першим за голову Ради і прем'єр-міністра, це якби там прибиральниця баба Клава стояла.
і зауваження, з Вашого дозволення, тільки одне - дерьмак не друга людина в опі, а перша.
буба це тільки фронт-фейс, а фронт-фейс далеко не "компанія".
Переклад з дипломатичної мови - перднув в калюжу.
Гроші на військових відразу знайдуться...
Хто з депутатів не згоден - он нехай розміновують лани перед посівною.
А от, наприклад, розбирати завали - то робота згідно їхньої кваліфікації
тепер цьоому держслужбовцю впаяють років пять ))
Зеля... нам треба після твоїх промов вилки?
Сук, яка ж воно потвора кінчена істота.
А если их год назвать призвать,потом пол года обучать и зарплату платить,так это ж убыточный Geschäft.
Лучше медальки раздавать,они дешевле.
the end.
Одне цікаво.-звідки беруться ідіоти,що підписують ту петицію ???
Ну якщо уряд Зєлі вирішив економити на армії,то якісь дебіли вважають,що царь не в курсі ?🤡
Например представители ТЦК - относятся к военным или нет?
Получали, ли они эти доплаты за "подделку" повесток?
Также, финансовое обеспечение на исполнительной власти (может денег уже нет) - поэтому это решает КМУ, а не президент.
Но вот, что решает президент - это введение военного положения, какие права ограничены во время военного положения.
В указе президента, военное положение введено, но права не ограничены, сказано что "можуть бути" ограничены.
В постанове КМУ, есть исключения кто может выехать, но нет запрета на выезд.
Пограничники в итоге действовали и действуют вне закона:
1) постанова КМУ, не имеет исключения на выезд "Квартал 95", чиновников и простых людей
"Квартал 95" и чиновников выпускали, простых людей не выпускали.
2) после скандала с отдыхом чиновников за границей, добавили исключение в постанову КМУ - выезд чиновников тольку в коммандировку.
"Квартал 95" выпускают
чиновников выпускают в коммандировку
простых людей не выпускают
Пограничники ссылаются на закон о мобилизации, который не имеет запрета на выезд, но имеет исключения кто может получить бронь от мобилизации.
По их логике - если имеешь бронь от мобилизации - можешь выехать.
"Квартал 95" не имеет брони от мобилизации - но может выехать.
То ли законы дырявые, то ли выборочное применение законов.
Презедент отвечает за оборону страны ,по конституции.
А сеичас у нас все только не презедент .
Вот как Залужный проведет успешну операцию ,так зразу презедент тут как тут .и вешает на себя медаль