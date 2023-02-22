Зеленский ответил на петицию о возвращении военных премий

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении военнослужащим премии в размере 30 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

В ответе на петицию Зеленский напомнил, что в соответствии с Законом Украины "О Кабинете Министров Украины" именно на Правительство Украины возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведению бюджетной и финансовой политики, а также обеспечению социальных и правовых гарантий военнослужащих.

Поэтому президент обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции вопросы, "обратив особое внимание на обеспечение надлежащей социальной защиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины, принимающих непосредственное участие в боевых действиях".

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