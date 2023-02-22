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Новости Война
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Зеленский ответил на петицию о возвращении военных премий

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении военнослужащим премии в размере 30 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

В ответе на петицию Зеленский напомнил, что в соответствии с Законом Украины "О Кабинете Министров Украины" именно на Правительство Украины возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведению бюджетной и финансовой политики, а также обеспечению социальных и правовых гарантий военнослужащих.

Поэтому президент обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции вопросы, "обратив особое внимание на обеспечение надлежащей социальной защиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины, принимающих непосредственное участие в боевых действиях".

Читайте также: "Вернуть военным 30 тыс. грн!", - петиция к Президенту быстро набрала необходимые 25 тыс. голосов

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) петиция (356) ВСУ (6629) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+51
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22.02.2023 22:31
+42
Очікувано відмазався. Як там він казав? Ідіть у сраку (с)
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22.02.2023 22:32
+41
Падли..віддайте на доопрацювання виділення грошових коштів на утримання депутатського корпусу, секретаріату, доцільності утримання автобази ВРУ, оплату послуг ДУСі..прибрати дотації на утримання депутатських харчевень - он рила вже в камери не влазять..

Гроші на військових відразу знайдуться...

Хто з депутатів не згоден - он нехай розміновують лани перед посівною.
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22.02.2023 22:36
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22.02.2023 22:31 Ответить
Очікувано відмазався. Як там він казав? Ідіть у сраку (с)
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22.02.2023 22:32 Ответить
Зняття виплат може казати про тє,що не буде бойових дій.Якось у нас так все мляво.Таке враження,що чекаемо плану від кітаю про мір.Щось дуже тривожно.
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22.02.2023 22:33 Ответить
в окопах ***** на китай. Так что - спокуха, не гоните волну.
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22.02.2023 22:46 Ответить
Україна взагалі парламентсько-президенська республіка, не навпаки,
згідно Конституції, а мо що вже і змінилося по суті...
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22.02.2023 22:35 Ответить
Змінилось,, ще й як. Роки три намагаюсь розібратись, коли це дерьмак став другою людиною держави, а його ОПа отримала право кришувати всі гілки влади.
Криголам:
 Для того, щоб призначити люстрованого Богдана на посаду, Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс. Тобто, посада голови ОП була виключена з держслужби. Тому те, що Єрмак стоїть першим за голову Ради і прем'єр-міністра, це якби там прибиральниця баба Клава стояла.
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22.02.2023 23:48 Ответить
всі в непонятках.
і зауваження, з Вашого дозволення, тільки одне - дерьмак не друга людина в опі, а перша.
буба це тільки фронт-фейс, а фронт-фейс далеко не "компанія".
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23.02.2023 00:20 Ответить
Щойно хотів те ж саме написати.
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23.02.2023 08:28 Ответить
Дуже він об'ємно відповів на проблему - дохрена про ніхрена.
Переклад з дипломатичної мови - перднув в калюжу.
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22.02.2023 22:35 Ответить
Падли..віддайте на доопрацювання виділення грошових коштів на утримання депутатського корпусу, секретаріату, доцільності утримання автобази ВРУ, оплату послуг ДУСі..прибрати дотації на утримання депутатських харчевень - он рила вже в камери не влазять..

Гроші на військових відразу знайдуться...

Хто з депутатів не згоден - он нехай розміновують лани перед посівною.
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22.02.2023 22:36 Ответить
От про розмінування то є файна ідея. Бо всі пишуть "депутатів і мажорів на фронт", але вони там лише заважатимуть.
А от, наприклад, розбирати завали - то робота згідно їхньої кваліфікації
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23.02.2023 08:31 Ответить
Заспокойтесь... краще я вам на роялі зіграю...
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22.02.2023 22:38 Ответить
Оце справжній гетьман.
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22.02.2023 22:38 Ответить
Та який то гетьман то звичайний балабол
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22.02.2023 22:45 Ответить
Ну, який є.
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22.02.2023 22:47 Ответить
А їм не знімали.
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22.02.2023 22:46 Ответить
Отвечу фактами. При военкоматах есть работники и есть рота охороны и обороны. Я сержант переведен в военкомат месяц назад после 2 го ранения и влк. Комиссия решила что я обмеженно придатный. Сейчас в роте 50 процентов состава личного. 5 человек осталось которые не воевали. Все остальные фронтовики покалеченные..... Которые заступают сутки через сутки с оружием. Хоронят побратимов провожают в последний путь еще и охраняют военкоматовских когда они раздают повестки... С этих денег собираются средства готовим отправляем дроны на 0 так же машины и все что нужно побратимам именно на передовой так как сами только оттуда. Плюс отдельно работа идет против корректировщиков и любителей руцкого мира . Не считаю лично себя и ребят шлангами . ТОЧКА
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23.02.2023 07:30 Ответить
То есть он не причем,и не знает!? Это называется майсы
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22.02.2023 22:44 Ответить
нічого не знаю, я в хатинці!
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22.02.2023 22:49 Ответить
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22.02.2023 22:50 Ответить
Денег нет, но вы держитесь)
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22.02.2023 22:52 Ответить
Дивитися всім... росіянин з лапшою на вухах слухає вчорашній виступ *****... в буквальному сенсі... не в переносному https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-*** https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-***

тепер цьоому держслужбовцю впаяють років пять ))

Зеля... нам треба після твоїх промов вилки?
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22.02.2023 22:53 Ответить
Яка ж гнида! Воно ліпило на кожну палку біля будівництва доріг свої написи - збудовано за сприянням президента. А тут аж раптом, за все відповідає Кабмін.
Сук, яка ж воно потвора кінчена істота.
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22.02.2023 22:55 Ответить
я вам ничего не должен
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22.02.2023 23:13 Ответить
Скорочувати виплати військовим неприпустимо, нічого важливішого за армію немає - Петро Порошенко
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22.02.2023 23:54 Ответить
Ловить на улицах и сразу на фронт намного экономнее.
А если их год назвать призвать,потом пол года обучать и зарплату платить,так это ж убыточный Geschäft.
Лучше медальки раздавать,они дешевле.
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23.02.2023 00:20 Ответить
Автори і підписанти скучили за совком, коли всім і однаково. Брюхаті військові біла кавових автоматів на заході напевно більш герої чим звичайні вчителі з 5 тис зарплати? Тільки ось чим? Хз. Схоже що жаба когось дусить і все
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23.02.2023 00:22 Ответить
Ваня - це нічого, що військовий на заході будь якої миті може опинитися в бою!? Не рахуй чужі гроші - мандруй у ТЦК та СП (військомат) отримаєш гідну зарплатню, а не смерди тут на форумі! Піzдеть не мішки ворочати! Гидота!🤬
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23.02.2023 06:42 Ответить
Знаю два випадки, коли один суддя свою коханку, а інший дружину влаштували на військовий полігон. Звісно ці дамочки навіть не здогадуються в якій стороні їхнє місце служби, але платню 50 000 грн в місяць отримують регулярно. Коли зняли цю премію, вони були в розпачі, але тепер, напевно, заспокояться. Я звертався в Службу Божу України, але згодом знайомий СБУшник наполегливо порадив облишити цю справу, бо виявляється його начальники своїх теличок також прилаштували до подібної схеми. А хтось дивується, як так швидко петиція набрала необхідну кількість голосів в окопах під ворожим вогнем.
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23.02.2023 00:29 Ответить
Зєля знімає військовим премії, нарід катає петицію, Зєля повертає виплати, нарід носить Зєлю на руках і рейтинг скаче до небес.
the end.
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23.02.2023 00:34 Ответить
Таке....
Одне цікаво.-звідки беруться ідіоти,що підписують ту петицію ???
Ну якщо уряд Зєлі вирішив економити на армії,то якісь дебіли вважають,що царь не в курсі ?🤡
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23.02.2023 01:07 Ответить
С одной стороны по справедливости, на передовой должно быть больше, в тылу меньше.

Например представители ТЦК - относятся к военным или нет?

Получали, ли они эти доплаты за "подделку" повесток?

Также, финансовое обеспечение на исполнительной власти (может денег уже нет) - поэтому это решает КМУ, а не президент.

Но вот, что решает президент - это введение военного положения, какие права ограничены во время военного положения.

В указе президента, военное положение введено, но права не ограничены, сказано что "можуть бути" ограничены.

В постанове КМУ, есть исключения кто может выехать, но нет запрета на выезд.

Пограничники в итоге действовали и действуют вне закона:

1) постанова КМУ, не имеет исключения на выезд "Квартал 95", чиновников и простых людей

"Квартал 95" и чиновников выпускали, простых людей не выпускали.

2) после скандала с отдыхом чиновников за границей, добавили исключение в постанову КМУ - выезд чиновников тольку в коммандировку.

"Квартал 95" выпускают

чиновников выпускают в коммандировку

простых людей не выпускают

Пограничники ссылаются на закон о мобилизации, который не имеет запрета на выезд, но имеет исключения кто может получить бронь от мобилизации.

По их логике - если имеешь бронь от мобилизации - можешь выехать.

"Квартал 95" не имеет брони от мобилизации - но может выехать.

То ли законы дырявые, то ли выборочное применение законов.
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23.02.2023 01:12 Ответить
вопрос должен быть решен кардинально... те люди которые находятся у власти (за исключением военного блока, и то не все) не достойны управлять Украиной... когда любой комик или шлец начинает управлять тем, в чем оно полный ноль... пора перестать писать петиции и что-то просить - надо делать так - сказал, т.е. озвучил мысль, противоположная сторона не услышала - за хер и за борт... причем без тени сомнения... потому как лучше иметь мягкий шанкер, чем мягкий характер... не должна основа Украины, какой являются Вооруженные силы, терпетьь идиотские указы и приказы ушлепков-ухилянтов...
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23.02.2023 06:51 Ответить
Я говорив, говорю і буду говорити, Янєлох завжди буде перекладати свою справу на інших. Ну натура в нього така. Ви чи тупі, чи взагалі в людях не розбираєтесь?
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23.02.2023 08:12 Ответить
Зеленский говорит только хорошие новости ,а все плохие все остальные озвучевают ,так и тут все виноваты только не он .
Презедент отвечает за оборону страны ,по конституции.
А сеичас у нас все только не презедент .
Вот как Залужный проведет успешну операцию ,так зразу презедент тут как тут .и вешает на себя медаль
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23.02.2023 08:46 Ответить
 
 