Зеленський відповів на петицію про повернення премій військовим
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення військовослужбовцям премій у розмірі 30 тис. грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.
У відповіді на петицію Зеленський нагадав, що відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" саме на Уряд України покладено завдання та повноваження зі здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців.
Тому президент звернувся до прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній
петиції питання, "звернувши особливу увагу на забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військовослужбовців сил безпеки і оборони України, які беруть безпосередню участь у бойових діях".
Нагадуємо, з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат зарплат та премії військовослужбовцям. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий у тилу чи безпосередньо у зоні проведення бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
згідно Конституції, а мо що вже і змінилося по суті...
Криголам:
Для того, щоб призначити люстрованого Богдана на посаду, Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс. Тобто, посада голови ОП була виключена з держслужби. Тому те, що Єрмак стоїть першим за голову Ради і прем'єр-міністра, це якби там прибиральниця баба Клава стояла.
і зауваження, з Вашого дозволення, тільки одне - дерьмак не друга людина в опі, а перша.
буба це тільки фронт-фейс, а фронт-фейс далеко не "компанія".
Переклад з дипломатичної мови - перднув в калюжу.
Гроші на військових відразу знайдуться...
Хто з депутатів не згоден - он нехай розміновують лани перед посівною.
А от, наприклад, розбирати завали - то робота згідно їхньої кваліфікації
тепер цьоому держслужбовцю впаяють років пять ))
Зеля... нам треба після твоїх промов вилки?
Сук, яка ж воно потвора кінчена істота.
А если их год назвать призвать,потом пол года обучать и зарплату платить,так это ж убыточный Geschäft.
Лучше медальки раздавать,они дешевле.
the end.
Одне цікаво.-звідки беруться ідіоти,що підписують ту петицію ???
Ну якщо уряд Зєлі вирішив економити на армії,то якісь дебіли вважають,що царь не в курсі ?🤡
Например представители ТЦК - относятся к военным или нет?
Получали, ли они эти доплаты за "подделку" повесток?
Также, финансовое обеспечение на исполнительной власти (может денег уже нет) - поэтому это решает КМУ, а не президент.
Но вот, что решает президент - это введение военного положения, какие права ограничены во время военного положения.
В указе президента, военное положение введено, но права не ограничены, сказано что "можуть бути" ограничены.
В постанове КМУ, есть исключения кто может выехать, но нет запрета на выезд.
Пограничники в итоге действовали и действуют вне закона:
1) постанова КМУ, не имеет исключения на выезд "Квартал 95", чиновников и простых людей
"Квартал 95" и чиновников выпускали, простых людей не выпускали.
2) после скандала с отдыхом чиновников за границей, добавили исключение в постанову КМУ - выезд чиновников тольку в коммандировку.
"Квартал 95" выпускают
чиновников выпускают в коммандировку
простых людей не выпускают
Пограничники ссылаются на закон о мобилизации, который не имеет запрета на выезд, но имеет исключения кто может получить бронь от мобилизации.
По их логике - если имеешь бронь от мобилизации - можешь выехать.
"Квартал 95" не имеет брони от мобилизации - но может выехать.
То ли законы дырявые, то ли выборочное применение законов.
Презедент отвечает за оборону страны ,по конституции.
А сеичас у нас все только не презедент .
Вот как Залужный проведет успешну операцию ,так зразу презедент тут как тут .и вешает на себя медаль