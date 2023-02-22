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Новини Війна
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Зеленський відповів на петицію про повернення премій військовим

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення військовослужбовцям премій у розмірі 30 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

У відповіді на петицію Зеленський нагадав, що відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" саме на Уряд України покладено завдання та повноваження зі здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців.

Тому президент звернувся до прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній
петиції питання, "звернувши особливу увагу на забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військовослужбовців сил безпеки і оборони України, які беруть безпосередню участь у бойових діях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони пояснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців

Нагадуємо, з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат зарплат та премії військовослужбовцям. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий у тилу чи безпосередньо у зоні проведення бойових дій.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) петиція (320) ЗСУ (7590) зарплата (2251)


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Топ коментарі
+51
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22.02.2023 22:31
+42
Очікувано відмазався. Як там він казав? Ідіть у сраку (с)
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22.02.2023 22:32
+41
Падли..віддайте на доопрацювання виділення грошових коштів на утримання депутатського корпусу, секретаріату, доцільності утримання автобази ВРУ, оплату послуг ДУСі..прибрати дотації на утримання депутатських харчевень - он рила вже в камери не влазять..

Гроші на військових відразу знайдуться...

Хто з депутатів не згоден - он нехай розміновують лани перед посівною.
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22.02.2023 22:36
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22.02.2023 22:31 Відповісти
Очікувано відмазався. Як там він казав? Ідіть у сраку (с)
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22.02.2023 22:32 Відповісти
Зняття виплат може казати про тє,що не буде бойових дій.Якось у нас так все мляво.Таке враження,що чекаемо плану від кітаю про мір.Щось дуже тривожно.
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22.02.2023 22:33 Відповісти
в окопах ***** на китай. Так что - спокуха, не гоните волну.
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22.02.2023 22:46 Відповісти
Україна взагалі парламентсько-президенська республіка, не навпаки,
згідно Конституції, а мо що вже і змінилося по суті...
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22.02.2023 22:35 Відповісти
Змінилось,, ще й як. Роки три намагаюсь розібратись, коли це дерьмак став другою людиною держави, а його ОПа отримала право кришувати всі гілки влади.
Криголам:
 Для того, щоб призначити люстрованого Богдана на посаду, Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс. Тобто, посада голови ОП була виключена з держслужби. Тому те, що Єрмак стоїть першим за голову Ради і прем'єр-міністра, це якби там прибиральниця баба Клава стояла.
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22.02.2023 23:48 Відповісти
всі в непонятках.
і зауваження, з Вашого дозволення, тільки одне - дерьмак не друга людина в опі, а перша.
буба це тільки фронт-фейс, а фронт-фейс далеко не "компанія".
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23.02.2023 00:20 Відповісти
Щойно хотів те ж саме написати.
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23.02.2023 08:28 Відповісти
Дуже він об'ємно відповів на проблему - дохрена про ніхрена.
Переклад з дипломатичної мови - перднув в калюжу.
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22.02.2023 22:35 Відповісти
Падли..віддайте на доопрацювання виділення грошових коштів на утримання депутатського корпусу, секретаріату, доцільності утримання автобази ВРУ, оплату послуг ДУСі..прибрати дотації на утримання депутатських харчевень - он рила вже в камери не влазять..

Гроші на військових відразу знайдуться...

Хто з депутатів не згоден - он нехай розміновують лани перед посівною.
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22.02.2023 22:36 Відповісти
От про розмінування то є файна ідея. Бо всі пишуть "депутатів і мажорів на фронт", але вони там лише заважатимуть.
А от, наприклад, розбирати завали - то робота згідно їхньої кваліфікації
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23.02.2023 08:31 Відповісти
Заспокойтесь... краще я вам на роялі зіграю...
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22.02.2023 22:38 Відповісти
Оце справжній гетьман.
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22.02.2023 22:38 Відповісти
Та який то гетьман то звичайний балабол
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22.02.2023 22:45 Відповісти
Ну, який є.
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22.02.2023 22:47 Відповісти
А їм не знімали.
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22.02.2023 22:46 Відповісти
Отвечу фактами. При военкоматах есть работники и есть рота охороны и обороны. Я сержант переведен в военкомат месяц назад после 2 го ранения и влк. Комиссия решила что я обмеженно придатный. Сейчас в роте 50 процентов состава личного. 5 человек осталось которые не воевали. Все остальные фронтовики покалеченные..... Которые заступают сутки через сутки с оружием. Хоронят побратимов провожают в последний путь еще и охраняют военкоматовских когда они раздают повестки... С этих денег собираются средства готовим отправляем дроны на 0 так же машины и все что нужно побратимам именно на передовой так как сами только оттуда. Плюс отдельно работа идет против корректировщиков и любителей руцкого мира . Не считаю лично себя и ребят шлангами . ТОЧКА
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23.02.2023 07:30 Відповісти
То есть он не причем,и не знает!? Это называется майсы
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22.02.2023 22:44 Відповісти
нічого не знаю, я в хатинці!
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22.02.2023 22:49 Відповісти
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22.02.2023 22:50 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь)
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22.02.2023 22:52 Відповісти
Дивитися всім... росіянин з лапшою на вухах слухає вчорашній виступ *****... в буквальному сенсі... не в переносному https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-*** https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-***

тепер цьоому держслужбовцю впаяють років пять ))

Зеля... нам треба після твоїх промов вилки?
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22.02.2023 22:53 Відповісти
Яка ж гнида! Воно ліпило на кожну палку біля будівництва доріг свої написи - збудовано за сприянням президента. А тут аж раптом, за все відповідає Кабмін.
Сук, яка ж воно потвора кінчена істота.
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22.02.2023 22:55 Відповісти
я вам ничего не должен
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22.02.2023 23:13 Відповісти
Скорочувати виплати військовим неприпустимо, нічого важливішого за армію немає - Петро Порошенко
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22.02.2023 23:54 Відповісти
Ловить на улицах и сразу на фронт намного экономнее.
А если их год назвать призвать,потом пол года обучать и зарплату платить,так это ж убыточный Geschäft.
Лучше медальки раздавать,они дешевле.
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23.02.2023 00:20 Відповісти
Автори і підписанти скучили за совком, коли всім і однаково. Брюхаті військові біла кавових автоматів на заході напевно більш герої чим звичайні вчителі з 5 тис зарплати? Тільки ось чим? Хз. Схоже що жаба когось дусить і все
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23.02.2023 00:22 Відповісти
Ваня - це нічого, що військовий на заході будь якої миті може опинитися в бою!? Не рахуй чужі гроші - мандруй у ТЦК та СП (військомат) отримаєш гідну зарплатню, а не смерди тут на форумі! Піzдеть не мішки ворочати! Гидота!🤬
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23.02.2023 06:42 Відповісти
Знаю два випадки, коли один суддя свою коханку, а інший дружину влаштували на військовий полігон. Звісно ці дамочки навіть не здогадуються в якій стороні їхнє місце служби, але платню 50 000 грн в місяць отримують регулярно. Коли зняли цю премію, вони були в розпачі, але тепер, напевно, заспокояться. Я звертався в Службу Божу України, але згодом знайомий СБУшник наполегливо порадив облишити цю справу, бо виявляється його начальники своїх теличок також прилаштували до подібної схеми. А хтось дивується, як так швидко петиція набрала необхідну кількість голосів в окопах під ворожим вогнем.
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23.02.2023 00:29 Відповісти
Зєля знімає військовим премії, нарід катає петицію, Зєля повертає виплати, нарід носить Зєлю на руках і рейтинг скаче до небес.
the end.
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23.02.2023 00:34 Відповісти
Таке....
Одне цікаво.-звідки беруться ідіоти,що підписують ту петицію ???
Ну якщо уряд Зєлі вирішив економити на армії,то якісь дебіли вважають,що царь не в курсі ?🤡
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23.02.2023 01:07 Відповісти
С одной стороны по справедливости, на передовой должно быть больше, в тылу меньше.

Например представители ТЦК - относятся к военным или нет?

Получали, ли они эти доплаты за "подделку" повесток?

Также, финансовое обеспечение на исполнительной власти (может денег уже нет) - поэтому это решает КМУ, а не президент.

Но вот, что решает президент - это введение военного положения, какие права ограничены во время военного положения.

В указе президента, военное положение введено, но права не ограничены, сказано что "можуть бути" ограничены.

В постанове КМУ, есть исключения кто может выехать, но нет запрета на выезд.

Пограничники в итоге действовали и действуют вне закона:

1) постанова КМУ, не имеет исключения на выезд "Квартал 95", чиновников и простых людей

"Квартал 95" и чиновников выпускали, простых людей не выпускали.

2) после скандала с отдыхом чиновников за границей, добавили исключение в постанову КМУ - выезд чиновников тольку в коммандировку.

"Квартал 95" выпускают

чиновников выпускают в коммандировку

простых людей не выпускают

Пограничники ссылаются на закон о мобилизации, который не имеет запрета на выезд, но имеет исключения кто может получить бронь от мобилизации.

По их логике - если имеешь бронь от мобилизации - можешь выехать.

"Квартал 95" не имеет брони от мобилизации - но может выехать.

То ли законы дырявые, то ли выборочное применение законов.
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23.02.2023 01:12 Відповісти
вопрос должен быть решен кардинально... те люди которые находятся у власти (за исключением военного блока, и то не все) не достойны управлять Украиной... когда любой комик или шлец начинает управлять тем, в чем оно полный ноль... пора перестать писать петиции и что-то просить - надо делать так - сказал, т.е. озвучил мысль, противоположная сторона не услышала - за хер и за борт... причем без тени сомнения... потому как лучше иметь мягкий шанкер, чем мягкий характер... не должна основа Украины, какой являются Вооруженные силы, терпетьь идиотские указы и приказы ушлепков-ухилянтов...
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23.02.2023 06:51 Відповісти
Я говорив, говорю і буду говорити, Янєлох завжди буде перекладати свою справу на інших. Ну натура в нього така. Ви чи тупі, чи взагалі в людях не розбираєтесь?
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23.02.2023 08:12 Відповісти
Зеленский говорит только хорошие новости ,а все плохие все остальные озвучевают ,так и тут все виноваты только не он .
Презедент отвечает за оборону страны ,по конституции.
А сеичас у нас все только не презедент .
Вот как Залужный проведет успешну операцию ,так зразу презедент тут как тут .и вешает на себя медаль
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23.02.2023 08:46 Відповісти
 
 