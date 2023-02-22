Зеленський відповів на петицію про повернення премій військовим

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення військовослужбовцям премій у розмірі 30 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

У відповіді на петицію Зеленський нагадав, що відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" саме на Уряд України покладено завдання та повноваження зі здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців.

Тому президент звернувся до прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній

петиції питання, "звернувши особливу увагу на забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військовослужбовців сил безпеки і оборони України, які беруть безпосередню участь у бойових діях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони пояснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців

Нагадуємо, з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат зарплат та премії військовослужбовцям. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий у тилу чи безпосередньо у зоні проведення бойових дій.