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Чехия уже предоставила Украине 89 танков и 226 БМП, - Фиала
С начала вторжения РФ Чехия направила в Украину военную помощь на общую сумму около 1,68 млрд. евро.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Фиалы, Чехия уже направила в Украину 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц.
По линии чешского правительства помощи было передано на сумму около 421 млн евро. Еще почти 1,26 млрд евро направили оборонные предприятия республики.
"Приблизительно одна треть этой техники находилась на армейских складах, откуда было направлено шесть систем противовоздушной обороны", - сказал премьер.
Чехия, как отметил Фиала, одной из первых стран начала после 24 февраля 2022 оказание военной помощи Украине.
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