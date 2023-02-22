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Новости Помощь Украине
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Чехия уже предоставила Украине 89 танков и 226 БМП, - Фиала

танки,польща,чехія

С начала вторжения РФ Чехия направила в Украину военную помощь на общую сумму около 1,68 млрд. евро.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Фиалы, Чехия уже направила в Украину 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц.

По линии чешского правительства помощи было передано на сумму около 421 млн евро. Еще почти 1,26 млрд евро направили оборонные предприятия республики.

"Приблизительно одна треть этой техники находилась на армейских складах, откуда было направлено шесть систем противовоздушной обороны", - сказал премьер.

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Чехия, как отметил Фиала, одной из первых стран начала после 24 февраля 2022 оказание военной помощи Украине.

Автор: 

оружие (10224) танк (2260) Чехия (1728) Фиала Петр (78) БМП (403)


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Топ комментарии
+23
Щира подяка Чехіі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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22.02.2023 23:49
+10
+ 2 ударных вертолета Ми-35, 30000 пистолетов Vz.82, 5000 карабинов Vz.58, 3200 пулеметов Vz.59, 2000 п-п Скорпион, РСЗО RM 70, боеприпасы и многое другое. Это много больше для спасибо.
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23.02.2023 00:27
+9
Чехи вообще красавчики, а Гашек писал похождения бравого солдата Швейка будто с коцапов, так ничего с тех времён у коцапни и не изменилось
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22.02.2023 23:56
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Щира подяка Чехіі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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22.02.2023 23:49 Ответить
Чехи вообще красавчики, а Гашек писал похождения бравого солдата Швейка будто с коцапов, так ничего с тех времён у коцапни и не изменилось
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22.02.2023 23:56 Ответить
нічого спільного між Швейком і кацапами
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23.02.2023 00:37 Ответить
А я писал о схожести Швейка и кацапов? Try it again
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23.02.2023 02:29 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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22.02.2023 23:57 Ответить
+ 2 ударных вертолета Ми-35, 30000 пистолетов Vz.82, 5000 карабинов Vz.58, 3200 пулеметов Vz.59, 2000 п-п Скорпион, РСЗО RM 70, боеприпасы и многое другое. Это много больше для спасибо.
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23.02.2023 00:27 Ответить
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23.02.2023 00:44 Ответить
Чехи! Виддайте все озброення, шо у вас е, не пожалкуете. Все одно Вам оно не допоможе. У вас е один шанс на 1000000, УКРАИНА!
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23.02.2023 03:59 Ответить
Ого, так то топчик. Еще стоит заметить, что чешские т72 это крайне годная вкуснота, превосходит российский б3. Там топовые тепловизоры последнего поколения и отличная связь .
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23.02.2023 04:02 Ответить
Колишні добре розуміють і знають ціну і "прелести руцького мира" тому так і впряглись. Молодці, їх допомога неоціненна.
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23.02.2023 06:20 Ответить
Зважаючи на те, яка маленька країна Чехія, вона в відносному вимірі надала Україні воістину гігантську допомогу. 👍
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23.02.2023 08:05 Ответить
 
 