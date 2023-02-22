Чехія вже надала Україні 89 танків та 226 БМП, - Фіала

Від початку вторгнення РФ Чехія направила в Україну військову допомогу на загальну суму близько 1,68 млрд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Фіали, Чехія вже направила в Україну 89 танків, 226 бойових та броньованих машин піхоти, 38 гаубиць.

По лінії чеського уряду допомоги було передано на суму близько 421 млн євро. Ще майже 1,26 млрд євро надіслали оборонні підприємства республіки.

"Приблизно одна третина цієї техніки знаходилася на армійських складах, звідки було спрямовано шість систем протиповітряної оборони", - сказав прем'єр.

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Чехія, як зазначив Фіала, однією з перших країн розпочала після 24 лютого 2022 року надання військової допомоги Україні.