УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10966 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
5 175 11

Чехія вже надала Україні 89 танків та 226 БМП, - Фіала

танки,польща,чехія

Від початку вторгнення РФ Чехія направила в Україну військову допомогу на загальну суму близько 1,68 млрд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Фіали, Чехія вже направила в Україну 89 танків, 226 бойових та броньованих машин піхоти, 38 гаубиць.

По лінії чеського уряду допомоги було передано на суму близько 421 млн євро. Ще майже 1,26 млрд євро надіслали оборонні підприємства республіки.

"Приблизно одна третина цієї техніки знаходилася на армійських складах, звідки було спрямовано шість систем протиповітряної оборони", - сказав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Чехії Фіала про членство України в ЄС: "У наших інтересах допомогти Києву пройти цей шлях"

Чехія, як зазначив Фіала, однією з перших країн розпочала після 24 лютого 2022 року надання військової допомоги Україні.

Автор: 

зброя (7477) танк (2071) Чехія (1639) Фіала Петр (103) БМП (413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Щира подяка Чехіі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
22.02.2023 23:49
+10
+ 2 ударных вертолета Ми-35, 30000 пистолетов Vz.82, 5000 карабинов Vz.58, 3200 пулеметов Vz.59, 2000 п-п Скорпион, РСЗО RM 70, боеприпасы и многое другое. Это много больше для спасибо.
показати весь коментар
23.02.2023 00:27
+9
Чехи вообще красавчики, а Гашек писал похождения бравого солдата Швейка будто с коцапов, так ничего с тех времён у коцапни и не изменилось
показати весь коментар
22.02.2023 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щира подяка Чехіі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
22.02.2023 23:49 Відповісти
Чехи вообще красавчики, а Гашек писал похождения бравого солдата Швейка будто с коцапов, так ничего с тех времён у коцапни и не изменилось
показати весь коментар
22.02.2023 23:56 Відповісти
нічого спільного між Швейком і кацапами
показати весь коментар
23.02.2023 00:37 Відповісти
А я писал о схожести Швейка и кацапов? Try it again
показати весь коментар
23.02.2023 02:29 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
22.02.2023 23:57 Відповісти
+ 2 ударных вертолета Ми-35, 30000 пистолетов Vz.82, 5000 карабинов Vz.58, 3200 пулеметов Vz.59, 2000 п-п Скорпион, РСЗО RM 70, боеприпасы и многое другое. Это много больше для спасибо.
показати весь коментар
23.02.2023 00:27 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2023 00:44 Відповісти
Чехи! Виддайте все озброення, шо у вас е, не пожалкуете. Все одно Вам оно не допоможе. У вас е один шанс на 1000000, УКРАИНА!
показати весь коментар
23.02.2023 03:59 Відповісти
Ого, так то топчик. Еще стоит заметить, что чешские т72 это крайне годная вкуснота, превосходит российский б3. Там топовые тепловизоры последнего поколения и отличная связь .
показати весь коментар
23.02.2023 04:02 Відповісти
Колишні добре розуміють і знають ціну і "прелести руцького мира" тому так і впряглись. Молодці, їх допомога неоціненна.
показати весь коментар
23.02.2023 06:20 Відповісти
Зважаючи на те, яка маленька країна Чехія, вона в відносному вимірі надала Україні воістину гігантську допомогу. 👍
показати весь коментар
23.02.2023 08:05 Відповісти
 
 