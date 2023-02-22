Вечером 22 февраля в Мариуполе раздались громкие взрывы
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня вечером, 22 февраля, прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский горсовет.
"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22:51 и 22:53 в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича", - говорится в сообщении.
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