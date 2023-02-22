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Вечером 22 февраля в Мариуполе раздались громкие взрывы

маріуполь

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня вечером, 22 февраля, прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский горсовет.

"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах в 22:51 и 22:53 в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ночные взрывы в Мариуполе: Уничтожен склад БК окупантов и место базирования рашистов

Автор: 

взрыв (6775) Мариуполь (5718)


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Топ комментарии
+22
"Порт 18 причал склад 3 - прилёт подтверждаем. Это лучший день в жизни с 24 февраля. Безусловно", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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22.02.2023 23:54
+21
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22.02.2023 23:53
+20
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22.02.2023 23:47
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Опять курение в неположенных местах
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22.02.2023 23:41 Ответить
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22.02.2023 23:47 Ответить
До боли знакомое. Работал в огороде, внук рядом крутился. Наступил босой ногой на камушек, вырвалось мое любимое "kurrrwa!" Внучек за ужином пару раз так и сказал, со смаком....
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22.02.2023 23:57 Ответить
Даааа, с внуками желательно выражаться на неизвестном им языке...
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23.02.2023 01:07 Ответить
упс
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22.02.2023 23:47 Ответить
Весна приходить, бавовна потроху распускається. Скоро забуяє по всіх затхлих узкім міром місцях
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22.02.2023 23:51 Ответить
Бавовна вже потребує підживлення. Кілометрів так на 160, чи навіть на 300.
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23.02.2023 01:34 Ответить
Кто подскажет цифру удаления Мариуполя от ближайших позиций ВСУ?
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22.02.2023 23:52 Ответить
80 км до Угледара
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22.02.2023 23:56 Ответить
Значит это еще не новые более дальнобойные планирующие бомбы. Это может быть и немецкий Марс-2, он на 90 км бьет.
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22.02.2023 23:58 Ответить
Nikto nebudet streliat s liniji bojevix dejstviji.Gde to 20 kilometrov ot liniji strelnut.Eto novyje raketi idut.Oni kak raz 2 v paket vxodit.Jesli byl Mars tam paket 12 raket i oni realno stolko bi ne strelnuli
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23.02.2023 00:27 Ответить
У тебя HIMARS с GLSDB?
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23.02.2023 13:04 Ответить
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22.02.2023 23:53 Ответить
І хто це зробив знову бавовну ?
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22.02.2023 23:53 Ответить
"Порт 18 причал склад 3 - прилёт подтверждаем. Это лучший день в жизни с 24 февраля. Безусловно", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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22.02.2023 23:54 Ответить
Сподіваюсь GLSDB під'їхали
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23.02.2023 00:04 Ответить
Пердят и зажигалкой поджидают, любимые кацапские приколы
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23.02.2023 00:06 Ответить
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23.02.2023 00:38 Ответить
 
 