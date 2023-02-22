Ввечері 22 лютого в Маріуполі пролунали гучні вибухи, - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні ввечері, 22 лютого, пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила Маріупольська міськрада.

"Маріуполь. Чути вибухи в Кальміуському районі. Поки повідомляють про два вибухи о 22:51 та 22:53 у районі басейну Нептун та заводу ім. Ілліча", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічні вибухи у Маріуполі: Знищено склад БК окупантів та місце базування рашистів