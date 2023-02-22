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Ввечері 22 лютого в Маріуполі пролунали гучні вибухи, - міськрада

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні ввечері, 22 лютого, пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила  Маріупольська міськрада.

"Маріуполь. Чути вибухи в Кальміуському районі. Поки повідомляють про два вибухи о 22:51 та 22:53 у районі басейну Нептун та заводу ім. Ілліча", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічні вибухи у Маріуполі: Знищено склад БК окупантів та місце базування рашистів

Автор: 

вибух (4487) Маріуполь (3236)


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Топ коментарі
+22
"Порт 18 причал склад 3 - прилёт подтверждаем. Это лучший день в жизни с 24 февраля. Безусловно", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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22.02.2023 23:54
+21
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22.02.2023 23:53
+20
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22.02.2023 23:47
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Опять курение в неположенных местах
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22.02.2023 23:41 Відповісти
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22.02.2023 23:47 Відповісти
До боли знакомое. Работал в огороде, внук рядом крутился. Наступил босой ногой на камушек, вырвалось мое любимое "kurrrwa!" Внучек за ужином пару раз так и сказал, со смаком....
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22.02.2023 23:57 Відповісти
Даааа, с внуками желательно выражаться на неизвестном им языке...
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23.02.2023 01:07 Відповісти
упс
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22.02.2023 23:47 Відповісти
Весна приходить, бавовна потроху распускається. Скоро забуяє по всіх затхлих узкім міром місцях
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22.02.2023 23:51 Відповісти
Бавовна вже потребує підживлення. Кілометрів так на 160, чи навіть на 300.
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23.02.2023 01:34 Відповісти
Кто подскажет цифру удаления Мариуполя от ближайших позиций ВСУ?
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22.02.2023 23:52 Відповісти
80 км до Угледара
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22.02.2023 23:56 Відповісти
Значит это еще не новые более дальнобойные планирующие бомбы. Это может быть и немецкий Марс-2, он на 90 км бьет.
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22.02.2023 23:58 Відповісти
Nikto nebudet streliat s liniji bojevix dejstviji.Gde to 20 kilometrov ot liniji strelnut.Eto novyje raketi idut.Oni kak raz 2 v paket vxodit.Jesli byl Mars tam paket 12 raket i oni realno stolko bi ne strelnuli
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23.02.2023 00:27 Відповісти
У тебя HIMARS с GLSDB?
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23.02.2023 13:04 Відповісти
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22.02.2023 23:53 Відповісти
І хто це зробив знову бавовну ?
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22.02.2023 23:53 Відповісти
"Порт 18 причал склад 3 - прилёт подтверждаем. Это лучший день в жизни с 24 февраля. Безусловно", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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22.02.2023 23:54 Відповісти
Сподіваюсь GLSDB під'їхали
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23.02.2023 00:04 Відповісти
Пердят и зажигалкой поджидают, любимые кацапские приколы
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23.02.2023 00:06 Відповісти
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23.02.2023 00:38 Відповісти
 
 