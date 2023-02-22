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Ввечері 22 лютого в Маріуполі пролунали гучні вибухи, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні ввечері, 22 лютого, пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила Маріупольська міськрада.
"Маріуполь. Чути вибухи в Кальміуському районі. Поки повідомляють про два вибухи о 22:51 та 22:53 у районі басейну Нептун та заводу ім. Ілліча", - йдеться у повідомленні.
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