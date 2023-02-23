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Новости Агрессия России против Украины Война
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Генассамблея ООН готова поддержать резолюцию о мире в Украине, - Reuters

оон,радбез

Генассамблея ООН готова принять в четверг, 23 февраля, резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Reuters.

Украина и Россия в среду, 22 февраля, лоббировали страны в Организации Объединенных Наций, чтобы они поддержали голосование в Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, которое, как заявили Соединенные Штаты, "войдет в историю".

"Мы увидим, какую позицию занимают народы мира в вопросе мира в Украине", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и назвал Хартию недвусмысленной.

Он напомнил, что все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Украина и ее сторонники надеются усугубить дипломатическую изоляцию России, добившись того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи проголосовали "за".

Они утверждают, что война - это простой случай неспровоцированного незаконного вторжения одной страны в другую, в то время как Россия изображает себя ведущей "марионеточную войну" с Западом, который вооружает Украину и вводит санкции против Москвы с момента вторжения.

"Запад нагло проигнорировал наши опасения и продолжает приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе и ближе к нашим границам", - заявил представитель России в ООН Василий Небензя.

Проект резолюции ООН, который не имеет обязательной силы, но имеет политический вес, отражает прошлогоднее требование Генеральной Ассамблеи к Москве вывести войска и прекратить боевые действия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и что "отправляя Украине оружие, вы помогаете защищать Устав ООН".

Также читайте: Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию, - Зеленский о голосовании в ООН по Украине

ООН (4178) Украина (44975) резолюция ООН (27)


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Топ комментарии
+11
"Захід" не "наближає НАТО до кордонів Росії" - просто країни, що межують з Росією стараються подалі відсторониться від "неадекватного сусіда" Тому не їх вина, що вони зближаються з країнами НАТО - просто їх географічне положення - на захід від Росії
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23.02.2023 06:36
+5
"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. ООН організація для соцопитувань?
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23.02.2023 06:53
+5
Це щоб не забували, що є така контора ООН? 🤡
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23.02.2023 07:27
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резолюція про мир в Україні? - та вони, ****, знущаються!
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23.02.2023 06:33 Ответить
"Захід" не "наближає НАТО до кордонів Росії" - просто країни, що межують з Росією стараються подалі відсторониться від "неадекватного сусіда" Тому не їх вина, що вони зближаються з країнами НАТО - просто їх географічне положення - на захід від Росії
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23.02.2023 06:36 Ответить
більше того ... вони не "відсторонюються" ... вони ховаються під парасольку НАТО !
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23.02.2023 12:44 Ответить
кацапи--це, ну дуже хворі людиноподібні, хто буде нападати на хвору мавпу с ядерною гранатою ?
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23.02.2023 13:35 Ответить
А це тільки приймуть резолюцію,і мир настане?
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23.02.2023 06:40 Ответить
Угу ... прям завтра ...
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23.02.2023 12:43 Ответить
тварі зелені продадуть все що бачаять і Україна для них не більше ніж предмет торґу...
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23.02.2023 06:44 Ответить
для чого ви розганяете зраду там де її немає?де там сказано про торг? там чітко сказано не раз вже це повернення усіх окупованих теріторій і механізм покарання за ці злочини росію
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23.02.2023 07:00 Ответить
я розганяю? - не ******* допомогу та і все - вас не навчяли не відрускаветчили ?
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23.02.2023 07:06 Ответить
"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. ООН організація для соцопитувань?
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23.02.2023 06:53 Ответить
Ну хоч на щось же вона має бути придатна.
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23.02.2023 07:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM&list=RDEMNfxU2Vk5xtTODj0ixpqOsQ&index=10
------------------
https://www.youtube.com/watch?v=rcVb6l4TpHw
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23.02.2023 06:58 Ответить
слухати обидва лінки підряд.
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23.02.2023 09:54 Ответить
Це щоб не забували, що є така контора ООН? 🤡
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23.02.2023 07:27 Ответить
Внешне у них все по закону, а внутри сталинский режим, закрытые границы, заград отряды, облавы по улицам.
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23.02.2023 08:34 Ответить
Про мир сейчас говорят только подпевалы кремля.
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23.02.2023 08:39 Ответить
не всім піськоструйним вагнер-пітухам срок скостити.
ну спробуйте ... - не всіх замрочать в секунду,
декотрі будуть мучаться сутками....
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23.02.2023 10:25 Ответить
ну і нашо оці новини?
спіймали, прижмурили і далі на патруль...
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23.02.2023 10:31 Ответить
Просто співпаданння

Росія готова вирішувати завдання спеціальної військової операції (СВО) за допомогою політико-дипломатичних методів.

Як повідомляє із посиланням на https://ura.news/news/1052628553?fbclid=IwAR17LrM3rRZhT3olDu62h0ujhfq4UAHfl6nbXReFW_qF4H4op-x6uqtEUGw росЗМІ , про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

"Хотів би нагадати, що ми готові до досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу, демілітаризації та денацифікації України, а також усунення загроз, що виходять з її території, для безпеки Росії, - політико-дипломатичним шляхом", - повідомив Галузін

Як свого часу "мінські угоди" протаскували через ООН, так тепер і "формулу миру" зеленського.
Тому і битва йде за Бахмут...задачі досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу 24.02.22 - теж співпадання.

А завтра Китай "мирні пропозиції" - кордони 23.02.22 без "ЛДНР"

лохотрони "миру"
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23.02.2023 11:10 Ответить
Тонкості дипоматії - Війна Росії з Україною триватиме щонайменше ще рік, - Воллес. Може зеленський і кулеба пояснять свої "мирні ініціативи"?
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23.02.2023 11:35 Ответить
Україна та Росія в середу, 22 лютого, лобіювали країни в Організації Об'єднаних Націй, щоб вони підтримали голосування в Генеральній Асамблеї Джерело:

Тобто, Україна та РФ разом хочуть голосування за мир, щоб бо ООН, весь світ, зробив чіткий сигнал - мир, в Україну!
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23.02.2023 12:27 Ответить
Так він вже заявив, що Мінськ-3 не буде ...
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23.02.2023 12:49 Ответить
Знову "уставщі від війни" в ООН і Ватикані, а Зе клоуну буде пофіг - йому головне щоб посередині.
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23.02.2023 14:13 Ответить
кацапи паралельно заявили,що готові продовжити СВО дипломатичним щляхом.вже все вирішено ?
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23.02.2023 14:59 Ответить
Найкраща резолюція це створення Українського Моссаду і починати мочити, труїти керівництво параші: патрушева, герасимова, шуйгу, *****, пропагандонів і т.д. , а не соплі жувати.
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23.02.2023 16:34 Ответить
Для лаптів ООН - це насамперед право вето. Все інше їх не цікавить. Бо нафга "збирати" голоси, коли в зародиші проблеми можна "послати", застосувавши вето. Того і хочуть переносу на Генасамблею, щоб вирвати "жало" у лаптів. Таки хочеться, щоб небензя заявив, Росія виходить з ООН і крапка.
В 1939 році СРСР виключали з Ліги Націй, то СРСР озвався тільки через півтора місяці, і таки послав. Бо Сталін з Молотовим вже підписали Пакт з Гітлером і рейх також не був членом Ліги Націй.
Щойно був відосик, як товариш Пу зустрічався з посланцем товариша Сі, і який в нього був прохальний та вибачальний видок... Це колосальна різниця з минулим Путеном. А біля нього сиділи брехун Коняра і яструб №2 Патрушев.
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23.02.2023 19:07 Ответить
В очко пусть себе засунут эту "резолюцию".
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23.02.2023 20:06 Ответить
 
 