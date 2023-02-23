Генассамблея ООН готова поддержать резолюцию о мире в Украине, - Reuters
Генассамблея ООН готова принять в четверг, 23 февраля, резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Reuters.
Украина и Россия в среду, 22 февраля, лоббировали страны в Организации Объединенных Наций, чтобы они поддержали голосование в Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, которое, как заявили Соединенные Штаты, "войдет в историю".
"Мы увидим, какую позицию занимают народы мира в вопросе мира в Украине", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и назвал Хартию недвусмысленной.
Он напомнил, что все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.
Украина и ее сторонники надеются усугубить дипломатическую изоляцию России, добившись того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи проголосовали "за".
Они утверждают, что война - это простой случай неспровоцированного незаконного вторжения одной страны в другую, в то время как Россия изображает себя ведущей "марионеточную войну" с Западом, который вооружает Украину и вводит санкции против Москвы с момента вторжения.
"Запад нагло проигнорировал наши опасения и продолжает приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе и ближе к нашим границам", - заявил представитель России в ООН Василий Небензя.
Проект резолюции ООН, который не имеет обязательной силы, но имеет политический вес, отражает прошлогоднее требование Генеральной Ассамблеи к Москве вывести войска и прекратить боевые действия.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и что "отправляя Украине оружие, вы помогаете защищать Устав ООН".
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https://www.youtube.com/watch?v=rcVb6l4TpHw
ну спробуйте ... - не всіх замрочать в секунду,
декотрі будуть мучаться сутками....
спіймали, прижмурили і далі на патруль...
Росія готова вирішувати завдання спеціальної військової операції (СВО) за допомогою політико-дипломатичних методів.
Як повідомляє із посиланням на https://ura.news/news/1052628553?fbclid=IwAR17LrM3rRZhT3olDu62h0ujhfq4UAHfl6nbXReFW_qF4H4op-x6uqtEUGw росЗМІ , про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.
"Хотів би нагадати, що ми готові до досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу, демілітаризації та денацифікації України, а також усунення загроз, що виходять з її території, для безпеки Росії, - політико-дипломатичним шляхом", - повідомив Галузін
Як свого часу "мінські угоди" протаскували через ООН, так тепер і "формулу миру" зеленського.
Тому і битва йде за Бахмут...задачі досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу 24.02.22 - теж співпадання.
А завтра Китай "мирні пропозиції" - кордони 23.02.22 без "ЛДНР"
лохотрони "миру"
Тобто, Україна та РФ разом хочуть голосування за мир, щоб бо ООН, весь світ, зробив чіткий сигнал - мир, в Україну!
В 1939 році СРСР виключали з Ліги Націй, то СРСР озвався тільки через півтора місяці, і таки послав. Бо Сталін з Молотовим вже підписали Пакт з Гітлером і рейх також не був членом Ліги Націй.
Щойно був відосик, як товариш Пу зустрічався з посланцем товариша Сі, і який в нього був прохальний та вибачальний видок... Це колосальна різниця з минулим Путеном. А біля нього сиділи брехун Коняра і яструб №2 Патрушев.