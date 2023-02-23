Генассамблея ООН готова поддержать резолюцию о мире в Украине, - Reuters

Генассамблея ООН готова принять в четверг, 23 февраля, резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Reuters.

Украина и Россия в среду, 22 февраля, лоббировали страны в Организации Объединенных Наций, чтобы они поддержали голосование в Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, которое, как заявили Соединенные Штаты, "войдет в историю".

"Мы увидим, какую позицию занимают народы мира в вопросе мира в Украине", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и назвал Хартию недвусмысленной.

Он напомнил, что все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Украина и ее сторонники надеются усугубить дипломатическую изоляцию России, добившись того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи проголосовали "за".

Они утверждают, что война - это простой случай неспровоцированного незаконного вторжения одной страны в другую, в то время как Россия изображает себя ведущей "марионеточную войну" с Западом, который вооружает Украину и вводит санкции против Москвы с момента вторжения.

"Запад нагло проигнорировал наши опасения и продолжает приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе и ближе к нашим границам", - заявил представитель России в ООН Василий Небензя.

Проект резолюции ООН, который не имеет обязательной силы, но имеет политический вес, отражает прошлогоднее требование Генеральной Ассамблеи к Москве вывести войска и прекратить боевые действия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и что "отправляя Украине оружие, вы помогаете защищать Устав ООН".

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