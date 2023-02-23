УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10966 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 882 30

Генасамблея ООН готова підтримати резолюцію про мир в Україні, - Reuters

оон,радбез

Генасамблея ООН готова ухвалити в четвер, 23 лютого, резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Україна та Росія в середу, 22 лютого, лобіювали країни в Організації Об'єднаних Націй, щоб вони підтримали голосування в Генеральній Асамблеї, що складається зі 193 членів, яке, як заявили Сполучені Штати, "увійде до історії".

"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив вторгнення Росії та назвав Хартію недвозначною.

Він нагадав, що всі члени мають утримуватись у своїх міжнародних відносинах від загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави.

Україна та її прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, досягнувши того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї проголосували "за".

Вони стверджують, що війна - це простий випадок неспровокованого незаконного вторгнення однієї країни в іншу, тоді як Росія зображує це "маріонетковою війною", що веде Захід, який озброює Україну і запроваджує санкції проти Москви з моменту вторгнення.

"Захід нахабно проігнорував наші побоювання і продовжує наближати військову інфраструктуру НАТО дедалі ближче до наших кордонів", - заявив представник Росії в ООН Василь Небензя.

Проєкт резолюції ООН, який не має обов'язкової сили, але має політичну вагу, відображає торішню вимогу Генеральної Асамблеї до Москви вивести війська та припинити бойові дії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам, що Україна здійснює своє право на самооборону, закріплену у Статуті ООН, і що "надсилаючи Україні зброю, ви допомагаєте захищати Статут ООН".

Також читайте: Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію, - Зеленський про голосування в ООН по Україні

Автор: 

ООН (3361) Україна (5921) резолюція ООН (37)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
"Захід" не "наближає НАТО до кордонів Росії" - просто країни, що межують з Росією стараються подалі відсторониться від "неадекватного сусіда" Тому не їх вина, що вони зближаються з країнами НАТО - просто їх географічне положення - на захід від Росії
показати весь коментар
23.02.2023 06:36
+5
"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. ООН організація для соцопитувань?
показати весь коментар
23.02.2023 06:53
+5
Це щоб не забували, що є така контора ООН? 🤡
показати весь коментар
23.02.2023 07:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
резолюція про мир в Україні? - та вони, ****, знущаються!
показати весь коментар
23.02.2023 06:33 Відповісти
"Захід" не "наближає НАТО до кордонів Росії" - просто країни, що межують з Росією стараються подалі відсторониться від "неадекватного сусіда" Тому не їх вина, що вони зближаються з країнами НАТО - просто їх географічне положення - на захід від Росії
показати весь коментар
23.02.2023 06:36 Відповісти
більше того ... вони не "відсторонюються" ... вони ховаються під парасольку НАТО !
показати весь коментар
23.02.2023 12:44 Відповісти
кацапи--це, ну дуже хворі людиноподібні, хто буде нападати на хвору мавпу с ядерною гранатою ?
показати весь коментар
23.02.2023 13:35 Відповісти
А це тільки приймуть резолюцію,і мир настане?
показати весь коментар
23.02.2023 06:40 Відповісти
Угу ... прям завтра ...
показати весь коментар
23.02.2023 12:43 Відповісти
тварі зелені продадуть все що бачаять і Україна для них не більше ніж предмет торґу...
показати весь коментар
23.02.2023 06:44 Відповісти
для чого ви розганяете зраду там де її немає?де там сказано про торг? там чітко сказано не раз вже це повернення усіх окупованих теріторій і механізм покарання за ці злочини росію
показати весь коментар
23.02.2023 07:00 Відповісти
я розганяю? - не ******* допомогу та і все - вас не навчяли не відрускаветчили ?
показати весь коментар
23.02.2023 07:06 Відповісти
"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. ООН організація для соцопитувань?
показати весь коментар
23.02.2023 06:53 Відповісти
Ну хоч на щось же вона має бути придатна.
показати весь коментар
23.02.2023 07:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM&list=RDEMNfxU2Vk5xtTODj0ixpqOsQ&index=10
------------------
https://www.youtube.com/watch?v=rcVb6l4TpHw
показати весь коментар
23.02.2023 06:58 Відповісти
слухати обидва лінки підряд.
показати весь коментар
23.02.2023 09:54 Відповісти
Це щоб не забували, що є така контора ООН? 🤡
показати весь коментар
23.02.2023 07:27 Відповісти
Внешне у них все по закону, а внутри сталинский режим, закрытые границы, заград отряды, облавы по улицам.
показати весь коментар
23.02.2023 08:34 Відповісти
Про мир сейчас говорят только подпевалы кремля.
показати весь коментар
23.02.2023 08:39 Відповісти
не всім піськоструйним вагнер-пітухам срок скостити.
ну спробуйте ... - не всіх замрочать в секунду,
декотрі будуть мучаться сутками....
показати весь коментар
23.02.2023 10:25 Відповісти
ну і нашо оці новини?
спіймали, прижмурили і далі на патруль...
показати весь коментар
23.02.2023 10:31 Відповісти
Просто співпаданння

Росія готова вирішувати завдання спеціальної військової операції (СВО) за допомогою політико-дипломатичних методів.

Як повідомляє із посиланням на https://ura.news/news/1052628553?fbclid=IwAR17LrM3rRZhT3olDu62h0ujhfq4UAHfl6nbXReFW_qF4H4op-x6uqtEUGw росЗМІ , про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

"Хотів би нагадати, що ми готові до досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу, демілітаризації та денацифікації України, а також усунення загроз, що виходять з її території, для безпеки Росії, - політико-дипломатичним шляхом", - повідомив Галузін

Як свого часу "мінські угоди" протаскували через ООН, так тепер і "формулу миру" зеленського.
Тому і битва йде за Бахмут...задачі досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу 24.02.22 - теж співпадання.

А завтра Китай "мирні пропозиції" - кордони 23.02.22 без "ЛДНР"

лохотрони "миру"
показати весь коментар
23.02.2023 11:10 Відповісти
Тонкості дипоматії - Війна Росії з Україною триватиме щонайменше ще рік, - Воллес. Може зеленський і кулеба пояснять свої "мирні ініціативи"?
показати весь коментар
23.02.2023 11:35 Відповісти
Україна та Росія в середу, 22 лютого, лобіювали країни в Організації Об'єднаних Націй, щоб вони підтримали голосування в Генеральній Асамблеї Джерело:

Тобто, Україна та РФ разом хочуть голосування за мир, щоб бо ООН, весь світ, зробив чіткий сигнал - мир, в Україну!
показати весь коментар
23.02.2023 12:27 Відповісти
Так він вже заявив, що Мінськ-3 не буде ...
показати весь коментар
23.02.2023 12:49 Відповісти
Знову "уставщі від війни" в ООН і Ватикані, а Зе клоуну буде пофіг - йому головне щоб посередині.
показати весь коментар
23.02.2023 14:13 Відповісти
кацапи паралельно заявили,що готові продовжити СВО дипломатичним щляхом.вже все вирішено ?
показати весь коментар
23.02.2023 14:59 Відповісти
Найкраща резолюція це створення Українського Моссаду і починати мочити, труїти керівництво параші: патрушева, герасимова, шуйгу, *****, пропагандонів і т.д. , а не соплі жувати.
показати весь коментар
23.02.2023 16:34 Відповісти
Для лаптів ООН - це насамперед право вето. Все інше їх не цікавить. Бо нафга "збирати" голоси, коли в зародиші проблеми можна "послати", застосувавши вето. Того і хочуть переносу на Генасамблею, щоб вирвати "жало" у лаптів. Таки хочеться, щоб небензя заявив, Росія виходить з ООН і крапка.
В 1939 році СРСР виключали з Ліги Націй, то СРСР озвався тільки через півтора місяці, і таки послав. Бо Сталін з Молотовим вже підписали Пакт з Гітлером і рейх також не був членом Ліги Націй.
Щойно був відосик, як товариш Пу зустрічався з посланцем товариша Сі, і який в нього був прохальний та вибачальний видок... Це колосальна різниця з минулим Путеном. А біля нього сиділи брехун Коняра і яструб №2 Патрушев.
показати весь коментар
23.02.2023 19:07 Відповісти
В очко пусть себе засунут эту "резолюцию".
показати весь коментар
23.02.2023 20:06 Відповісти
 
 