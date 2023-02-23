Генасамблея ООН готова підтримати резолюцію про мир в Україні, - Reuters

Генасамблея ООН готова ухвалити в четвер, 23 лютого, резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Україна та Росія в середу, 22 лютого, лобіювали країни в Організації Об'єднаних Націй, щоб вони підтримали голосування в Генеральній Асамблеї, що складається зі 193 членів, яке, як заявили Сполучені Штати, "увійде до історії".

"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив вторгнення Росії та назвав Хартію недвозначною.

Він нагадав, що всі члени мають утримуватись у своїх міжнародних відносинах від загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави.

Україна та її прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, досягнувши того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї проголосували "за".

Вони стверджують, що війна - це простий випадок неспровокованого незаконного вторгнення однієї країни в іншу, тоді як Росія зображує це "маріонетковою війною", що веде Захід, який озброює Україну і запроваджує санкції проти Москви з моменту вторгнення.

"Захід нахабно проігнорував наші побоювання і продовжує наближати військову інфраструктуру НАТО дедалі ближче до наших кордонів", - заявив представник Росії в ООН Василь Небензя.

Проєкт резолюції ООН, який не має обов'язкової сили, але має політичну вагу, відображає торішню вимогу Генеральної Асамблеї до Москви вивести війська та припинити бойові дії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам, що Україна здійснює своє право на самооборону, закріплену у Статуті ООН, і що "надсилаючи Україні зброю, ви допомагаєте захищати Статут ООН".

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