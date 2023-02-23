Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію, - Зеленський про голосування в ООН по Україні
Президент України Володимир Зеленський закликав всі країни підтримати резолюцію по Україні Генеральної асамблеї ООН.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
Він зазначив: "Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН відновила роботу й розгляне питання всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до принципів Статуту ООН щодо суверенної рівності й територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію".
Топ коментарі
+6 18c49ed2
показати весь коментар23.02.2023 00:38
+2 три - пятнадцать
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+1 Alex Ukr #555961
показати весь коментар23.02.2023 00:30
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Он тут недавно про компромиссы рассказывал,которые мы делаем ежедневно.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64692874
ну най буде так....