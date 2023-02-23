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Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію, - Зеленський про голосування в ООН по Україні

оон

Президент України Володимир Зеленський закликав всі країни підтримати резолюцію по Україні Генеральної асамблеї ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН відновила роботу й розгляне питання всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до принципів Статуту ООН щодо суверенної рівності й територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключові положення формули Зеленського увійшли до проєкту резолюції ГА ООН щодо України, - Кулеба

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) ООН (3361) резолюція ООН (37)


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Топ коментарі
+6
BBC News Ukraine: Чому Україна пропустила армію РФ з Криму в лютому 2022 року
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64692874
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23.02.2023 00:38
+2
казали люди, після перемоги України навіть 4 рази ухилянтам, брехунам і крадiям сроки скосять до 15 з правом переписки...
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23.02.2023 00:40
+1
"територіальної цілісності"
Он тут недавно про компромиссы рассказывал,которые мы делаем ежедневно.
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23.02.2023 00:30
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"територіальної цілісності"
Он тут недавно про компромиссы рассказывал,которые мы делаем ежедневно.
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23.02.2023 00:30 Відповісти
так як Україна "підтримала" резолюцію по Ізраїлю?
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23.02.2023 00:31 Відповісти
BBC News Ukraine: Чому Україна пропустила армію РФ з Криму в лютому 2022 року
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64692874
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23.02.2023 00:38 Відповісти
казали люди, після перемоги України навіть 4 рази ухилянтам, брехунам і крадiям сроки скосять до 15 з правом переписки...
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23.02.2023 00:40 Відповісти
зелення - мо кращє відсидіти і на волю с пустпою кишенею і чистою совістю?
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23.02.2023 06:03 Відповісти
так розумію не хоче зелення ні пустої кишені ні чистої совісті...
ну най буде так....
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23.02.2023 06:17 Відповісти
Кітайози не підтримають а розкажуть,що "мізамір."
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23.02.2023 00:40 Відповісти
Ця резолюція нічого не дасть.Як інші резолюції які русня проігнорувала.
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23.02.2023 00:44 Відповісти
далі корми весь світ нашим зерном
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23.02.2023 03:09 Відповісти
 
 