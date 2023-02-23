Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію, - Зеленський про голосування в ООН по Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав всі країни підтримати резолюцію по Україні Генеральної асамблеї ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН відновила роботу й розгляне питання всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до принципів Статуту ООН щодо суверенної рівності й територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію".

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