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Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию, - Зеленский о голосовании в ООН по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны поддержать резолюцию по Украине Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Чрезвычайная специальная сессия ГА ООН возобновила работу и рассмотрит вопросы всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с принципами Устава ООН по суверенному равенству и территориальной целостности. Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию".

Читайте: Ключевые положения формулы Зеленского вошли в проект резолюции ГА ООН по Украине, - Кулеба

Зеленский Владимир (20511) ООН (4178) резолюция ООН (27)


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Топ комментарии
+6
BBC News Ukraine: Чому Україна пропустила армію РФ з Криму в лютому 2022 року
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64692874
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23.02.2023 00:38
+2
казали люди, після перемоги України навіть 4 рази ухилянтам, брехунам і крадiям сроки скосять до 15 з правом переписки...
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23.02.2023 00:40
+1
"територіальної цілісності"
Он тут недавно про компромиссы рассказывал,которые мы делаем ежедневно.
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23.02.2023 00:30
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"територіальної цілісності"
Он тут недавно про компромиссы рассказывал,которые мы делаем ежедневно.
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23.02.2023 00:30 Ответить
так як Україна "підтримала" резолюцію по Ізраїлю?
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23.02.2023 00:31 Ответить
BBC News Ukraine: Чому Україна пропустила армію РФ з Криму в лютому 2022 року
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64692874
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23.02.2023 00:38 Ответить
казали люди, після перемоги України навіть 4 рази ухилянтам, брехунам і крадiям сроки скосять до 15 з правом переписки...
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23.02.2023 00:40 Ответить
зелення - мо кращє відсидіти і на волю с пустпою кишенею і чистою совістю?
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23.02.2023 06:03 Ответить
так розумію не хоче зелення ні пустої кишені ні чистої совісті...
ну най буде так....
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23.02.2023 06:17 Ответить
Кітайози не підтримають а розкажуть,що "мізамір."
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23.02.2023 00:40 Ответить
Ця резолюція нічого не дасть.Як інші резолюції які русня проігнорувала.
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23.02.2023 00:44 Ответить
далі корми весь світ нашим зерном
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23.02.2023 03:09 Ответить
 
 