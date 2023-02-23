Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию, - Зеленский о голосовании в ООН по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны поддержать резолюцию по Украине Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Чрезвычайная специальная сессия ГА ООН возобновила работу и рассмотрит вопросы всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с принципами Устава ООН по суверенному равенству и территориальной целостности. Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию".

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