Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию, - Зеленский о голосовании в ООН по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны поддержать резолюцию по Украине Генеральной ассамблеи ООН.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
Он отметил: "Чрезвычайная специальная сессия ГА ООН возобновила работу и рассмотрит вопросы всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с принципами Устава ООН по суверенному равенству и территориальной целостности. Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию".
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Он тут недавно про компромиссы рассказывал,которые мы делаем ежедневно.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64692874
ну най буде так....