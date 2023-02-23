"Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем", - МИД РФ

Россия готова решать задачи специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических методов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО - защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранения исходящих с ее территории угроз для безопасности России - политико-дипломатическим путем", - сообщил Галузин.

Он добавил, что препятствием к такому способу решения задач спецоперации является "совершенно неконструктивная позиция Киева по этому вопросу".

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