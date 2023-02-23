"Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем", - МИД РФ
Россия готова решать задачи специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических методов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
"Хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО - защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранения исходящих с ее территории угроз для безопасности России - политико-дипломатическим путем", - сообщил Галузин.
Он добавил, что препятствием к такому способу решения задач спецоперации является "совершенно неконструктивная позиция Киева по этому вопросу".
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нi. тiльки звiльнення всiх окупованих територiй та прийняття України в НАТО!
тупi *********, достатньо вже грати шимка, вам, гнидам, все вже сказано - нiяких переговорiв без виведення ваших оркiв з територiї з України. вiдповзайте, рашистськi гниди !
це перша умова. все. крапка.
Це як?
Не забудьте своих утырков из Крыма забрать, а то больнее будет.
Во клоуны...
Колись Аль Капоне говорив- якщо твої друзі просять вступити в переговори, значить вони вже домовились з твоїми ворогами. Кооператив Озеро дупою чує, що таки друзі зговорились поза ним.
Мне снился нынче классный сон, и в нем я видел очень ярко, Сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка. Вот с автоматами бегут, две дочки Путина в атаку, И нажимая на курки, кричат: " За Родину И папу"! Тут танк горящий на боку, а в нем Медведева сынок, И дочь отважного Шойгу, его достав несёт в медблок. Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали, Все как один пошли на фронт, чтоб братья в НАТО не вступали. Бегут в строю Ковальчуки, и Ротенберги с ними рядом, И рвется Миллер на прорыв, во фланг с газпромовским отрядом. Открыл глаза, надел очки, Скабева блажит, стебется Зря насмотрелся я ТВ, где мудозвон пометом срется!
галузін забув додати до своїх забаганок деіндустріалізацію, деелектрифікацію, деградацію , демотивацію і далі по списку ...