"Росія готова до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", - МЗС РФ
Росія готова вирішувати завдання спеціальної військової операції (СВО) за допомогою політико-дипломатичних методів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.
"Хотів би нагадати, що ми готові до досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу, демілітаризації та денацифікації України, а також усунення загроз, що виходять з її території, для безпеки Росії, - політико-дипломатичним шляхом", - повідомив Галузін.
Він додав, що перешкодою до такого способу вирішення завдань спецоперації є "абсолютно неконструктивна позиція Києва щодо цього питання".
Топ коментарі
+114 Старый зольдат
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нi. тiльки звiльнення всiх окупованих територiй та прийняття України в НАТО!
тупi *********, достатньо вже грати шимка, вам, гнидам, все вже сказано - нiяких переговорiв без виведення ваших оркiв з територiї з України. вiдповзайте, рашистськi гниди !
це перша умова. все. крапка.
Це як?
Не забудьте своих утырков из Крыма забрать, а то больнее будет.
Во клоуны...
Колись Аль Капоне говорив- якщо твої друзі просять вступити в переговори, значить вони вже домовились з твоїми ворогами. Кооператив Озеро дупою чує, що таки друзі зговорились поза ним.
Мне снился нынче классный сон, и в нем я видел очень ярко, Сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка. Вот с автоматами бегут, две дочки Путина в атаку, И нажимая на курки, кричат: " За Родину И папу"! Тут танк горящий на боку, а в нем Медведева сынок, И дочь отважного Шойгу, его достав несёт в медблок. Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали, Все как один пошли на фронт, чтоб братья в НАТО не вступали. Бегут в строю Ковальчуки, и Ротенберги с ними рядом, И рвется Миллер на прорыв, во фланг с газпромовским отрядом. Открыл глаза, надел очки, Скабева блажит, стебется Зря насмотрелся я ТВ, где мудозвон пометом срется!
галузін забув додати до своїх забаганок деіндустріалізацію, деелектрифікацію, деградацію , демотивацію і далі по списку ...