"Росія готова до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", - МЗС РФ

Росія готова вирішувати завдання спеціальної військової операції (СВО) за допомогою політико-дипломатичних методів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

"Хотів би нагадати, що ми готові до досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу, демілітаризації та денацифікації України, а також усунення загроз, що виходять з її території, для безпеки Росії, - політико-дипломатичним шляхом", - повідомив Галузін.

Він додав, що перешкодою до такого способу вирішення завдань спецоперації є "абсолютно неконструктивна позиція Києва щодо цього питання".

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