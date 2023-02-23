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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Росія готова до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", - МЗС РФ

рф,мзс

Росія готова вирішувати завдання спеціальної військової операції (СВО) за допомогою політико-дипломатичних методів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

"Хотів би нагадати, що ми готові до досягнення цілей СВО - захисту жителів Донбасу, демілітаризації та денацифікації України, а також усунення загроз, що виходять з її території, для безпеки Росії, - політико-дипломатичним шляхом", - повідомив Галузін.

Він додав, що перешкодою до такого способу вирішення завдань спецоперації є "абсолютно неконструктивна позиція Києва щодо цього питання".

Також читайте: МЗС РФ: "Росії від Заходу нічого не потрібно. Ми хочемо, щоб нам дали спокій"

Автор: 

дипломатія (711) МЗС рф (962) росія (65415)


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Топ коментарі
+114
Этого мало.
Репарации. Выдача ВСЕХ преступников начиная с плешивого сморчка на лабутенах (можно без чемодана куда собирают его говно, пардон, ДНК) и заканчивая разного рода никитками михалковыми с гозмановыми и бурятами. Полная денуклеаризации Параши. Демилитаризация Параши. Свободу народам Параши с правом создания своих государств, но с продолжением выплат репараций Украине, как участникам военной агрессии против нас.
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23.02.2023 09:02
+98
Вимативайтесь із України , цукі ‼️‼️
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23.02.2023 08:58
+69
А шо случилось? Шо такое, ***********? Сдулось вЯличае или шо то пошло не так?
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23.02.2023 08:58
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Нова тактика бо нахрапом невиходить .Так само писля переяславскькоi ради мирно примусовbv шляхом знищили козацьку Украину
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23.02.2023 11:02 Відповісти
иди ***** *************** свинособака!
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23.02.2023 11:09 Відповісти
нах
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23.02.2023 11:11 Відповісти
Значить готують чергову пакость - така москальська вдача.
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23.02.2023 11:11 Відповісти
Можно и поверить, если покажут видос "кувалдинг" с путингом и достоверность подтвердится
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23.02.2023 11:19 Відповісти
потiм знайдеться нове пуйло...

нi. тiльки звiльнення всiх окупованих територiй та прийняття України в НАТО!
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23.02.2023 15:42 Відповісти
Будем надеяться что это сделать будет так же просто как и сказать, следим за поставками оружия и снарядов )
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23.02.2023 17:17 Відповісти
нiхто не каже, що просто. просто - це за три днi у *********.
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23.02.2023 17:25 Відповісти
.

тупi *********, достатньо вже грати шимка, вам, гнидам, все вже сказано - нiяких переговорiв без виведення ваших оркiв з територiї з України. вiдповзайте, рашистськi гниди !

це перша умова. все. крапка.
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23.02.2023 11:27 Відповісти
"Росія готова вирішувати завдання спеціальної військової операції (СВО) за допомогою політико-дипломатичних методів" - "про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін" цей галузін ще не зрозумів що краще йому і йому подібним стрибнути у вікно - бо ми офіційно чи ні зробимо так, що під ними земля горітиме, руками їх же "вагнерівців" як приклад зробимо так що .уй вони де сховаються
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23.02.2023 11:44 Відповісти
"Росія готова вирішувати завдання спеціальної ВІЙСЬКОВОЇ операції (СВО) за допомогою політико-дипломатичних методів"

Це як?
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23.02.2023 12:17 Відповісти
я так розумію що ці дегенерати рік тому дійсно планували "Київ за три дні", тоді звучало, а тепер їх головний шизоід притомно навіть свому найбидлішому бидлу пояснити нічого не може, пердять беззахистно... і пожити хотять
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23.02.2023 12:39 Відповісти
Как это "Киев за 3 дня, денацификация ..." політико-дипломатичним шляхом?
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23.02.2023 11:44 Відповісти
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23.02.2023 12:08 Відповісти
Готовы? Ну ОК! Открывайте рот и нагибайтесь.
Не забудьте своих утырков из Крыма забрать, а то больнее будет.
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23.02.2023 12:11 Відповісти
Такое странное чувство, будто подглядываешь за душевнобольными через забор психушки....
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23.02.2023 12:22 Відповісти
Раша готова! Так ми до цього були готові ще рік тому. На границі вивісіть труп пуйла. Вимітайтеся за кордон України і репарації
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23.02.2023 12:37 Відповісти
Неконструктивна позиція - щодо нашого знищення як народу, а це тобто як? 🥴
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23.02.2023 12:40 Відповісти
А как же "Киев за 3 дня", "Польша за 1 час", "За неделю до Ла Манша"?
Во клоуны...
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23.02.2023 12:43 Відповісти
Раз нас так просють, ми згідні вирішити політико-дипломатичним шляхом.
Колись Аль Капоне говорив- якщо твої друзі просять вступити в переговори, значить вони вже домовились з твоїми ворогами. Кооператив Озеро дупою чує, що таки друзі зговорились поза ним.
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23.02.2023 13:05 Відповісти
В ******** без змін
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23.02.2023 13:12 Відповісти
Мабуть, кацапам порвали дупу на "британський хрест", якщо вони заволали про перемовини. Ніяких перемовин, доки не буде знищений останній мордорівський агресор на українській землі, а там побачимо.
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23.02.2023 13:41 Відповісти
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23.02.2023 14:00 Відповісти
песик там не бiгав ? можливо, обiсцяв пуйло ? )

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23.02.2023 17:27 Відповісти
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23.02.2023 14:01 Відповісти
Дмитрий Песков-сын Николай 1990 г.р.(32года)Валентина Матвиенко-сын Сергей 1973 г.р.(49лет),Михаил Мишустин-сын Алексей1999 г.р.(23 года),Дмитрий Медведев-сын Илья 1995 г.р.(27лет)Андрей Белоусов,первый заместитель председателя правительства РФ-сын Павел 1994 г.р.(29 лет)Эльвира Набиулина-сын Василий 1988 г.р.(32 года)Денис Мантуров-сын Евгений 1998 г.р.(24 года)Олег Дерипаска-сын Петр 2001 г.р.(21 год),Роман Абрамович-сын Аркадий(28лет)сын Илья(19лет).Игорь Шувалов-сын Евгений 1993 г.р.(30лет).Генадий Зюганов-внук Леонид 1988г.р.(32года).Олег Газманов-сын Радион 1981г.р.(41год).Владимир Соловьёв-сын Даниил 2001г.р.(21год).Сергей Шнуров-сын Аполлон 2000г.р.(22года).Тина Канделаки-сын Леонтий 2002г.р.(20лет).Искренне хочу помочь российским военкоматам!!!

Мне снился нынче классный сон, и в нем я видел очень ярко, Сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка. Вот с автоматами бегут, две дочки Путина в атаку, И нажимая на курки, кричат: " За Родину И папу"! Тут танк горящий на боку, а в нем Медведева сынок, И дочь отважного Шойгу, его достав несёт в медблок. Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали, Все как один пошли на фронт, чтоб братья в НАТО не вступали. Бегут в строю Ковальчуки, и Ротенберги с ними рядом, И рвется Миллер на прорыв, во фланг с газпромовским отрядом. Открыл глаза, надел очки, Скабева блажит, стебется Зря насмотрелся я ТВ, где мудозвон пометом срется!
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23.02.2023 14:54 Відповісти
Опа. А йух вам!
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23.02.2023 15:19 Відповісти
скоріш за все є якийсь договорняк,а кацапам це як рятівне коло - скоро залізна армада буде в Україні,це означає не стільки програш на полі бою,як падіння рейтингів в рашці нижче плінтуса.
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23.02.2023 15:20 Відповісти
нічого собі, а довго готувались?
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23.02.2023 15:55 Відповісти
Х#й вам в усі щілини, а доягнення ваших цілей!
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23.02.2023 16:08 Відповісти
Завтра узкоглазые гниды высрут нечто подобное в своем "мирном плане"
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23.02.2023 16:28 Відповісти
Топто геноцид Українського народу, денаціфікація, десатанізація і вся та інша х*йня яку вону бажають але тілкі депломатичним шляхом? А не пішли би ці п*дари в гагу?
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23.02.2023 16:58 Відповісти
Впевненність більшої частини українського народу в перемозі над ворогом це-чудово,але складається все більше враження,що до перемоги ще такий довгий й важкий шлях,що інколи й гадати тяжко
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23.02.2023 17:24 Відповісти
Демілітаризація і денацифікація політико- дипломатичним шляхом означає: "українці мають померти добровільно". Ну, як кажуть допобачення телебачення, самі здихайте у себе в лайні
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23.02.2023 17:56 Відповісти
а що так скромно ?
галузін забув додати до своїх забаганок деіндустріалізацію, деелектрифікацію, деградацію , демотивацію і далі по списку ...
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23.02.2023 18:17 Відповісти
Джерелом агресії проти України є народ парашиї - він плродив і своє керівництво і рядових вбивць та марадерів.
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23.02.2023 19:35 Відповісти
МЗС РФ - міністерство здохлих солдат раша-фашистії, іди під росіський корабель!
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23.02.2023 20:09 Відповісти
В дупу засуньте свою денацификацию и демиталиризацию . За уничтожение гражданских украинцев ответите
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23.02.2023 20:40 Відповісти
русские **********, сколько они ждесь людей убили и сколько судеб поламали - что-то бравада их поубавилась, но их страх не напрасен...
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23.02.2023 20:57 Відповісти
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