В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес
23 февраля в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter премьер-министра.
"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", – написал Санчес.
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