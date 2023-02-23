В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес

23 февраля в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter премьер-министра.

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", – написал Санчес.

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