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Новости Агрессия России против Украины
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В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес

санчес

23 февраля в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter премьер-министра.

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", – написал Санчес.

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визит (3090) Испания (868) Киев (25587) премьер (1476) Санчес Педро (42)


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Топ комментарии
+11
Яка чудова країна Іспанія. Допомагає нам Україні без шуму , хайпу та зайвої реклами.
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23.02.2023 09:18
+6
Дон Педро неслабо так підтримує нас, і зброї Іспанія накидає, без огляду на інших.
мучас граціях
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23.02.2023 09:16
+3
Слава Україні ! Слава Іспанії !
P.S. - Друзі , видаляйте рускоязичніков з сайту . Задовбали , лізуть і лізуть , щурі мерзотні .
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23.02.2023 09:29
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Леопарди?
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23.02.2023 09:09 Ответить
Буенос діас Дон Педро хочешь хамону?
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23.02.2023 09:09 Ответить
Это там он хамон, а тут он хаим
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23.02.2023 09:21 Ответить
дон педро хочет увидеть дикую офисную обезьяну. а тот кааааак прыгнет!!! ))
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23.02.2023 09:13 Ответить
Дон Педро неслабо так підтримує нас, і зброї Іспанія накидає, без огляду на інших.
мучас граціях
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23.02.2023 09:16 Ответить
Яка чудова країна Іспанія. Допомагає нам Україні без шуму , хайпу та зайвої реклами.
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23.02.2023 09:18 Ответить
королеві Летиції глибокий реверанс!
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23.02.2023 09:22 Ответить
Слава Україні ! Слава Іспанії !
P.S. - Друзі , видаляйте рускоязичніков з сайту . Задовбали , лізуть і лізуть , щурі мерзотні .
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23.02.2023 09:29 Ответить
після Байдена паломники у чергу вистроїлися. там графік відвідувань Києва, мабуть, вже до травня розписаний.
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23.02.2023 09:37 Ответить
Судя по фото Санчес приехал к Санчесу?)
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23.02.2023 10:05 Ответить
 
 