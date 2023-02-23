До Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Санчес

23 лютого до Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра.

"Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - написав Санчес.

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