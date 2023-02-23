УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10944 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 143 10

До Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Санчес

санчес

23 лютого до Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра.

"Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - написав Санчес. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно тримати зв’язок з Путіним, це не є жестом слабкості, - прем’єр Іспанії Санчес

Автор: 

візит (1593) Іспанія (914) Київ (19541) прем’єр (297) Санчес Педро (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Яка чудова країна Іспанія. Допомагає нам Україні без шуму , хайпу та зайвої реклами.
показати весь коментар
23.02.2023 09:18
+6
Дон Педро неслабо так підтримує нас, і зброї Іспанія накидає, без огляду на інших.
мучас граціях
показати весь коментар
23.02.2023 09:16
+3
Слава Україні ! Слава Іспанії !
P.S. - Друзі , видаляйте рускоязичніков з сайту . Задовбали , лізуть і лізуть , щурі мерзотні .
показати весь коментар
23.02.2023 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Леопарди?
показати весь коментар
23.02.2023 09:09 Відповісти
Буенос діас Дон Педро хочешь хамону?
показати весь коментар
23.02.2023 09:09 Відповісти
Это там он хамон, а тут он хаим
показати весь коментар
23.02.2023 09:21 Відповісти
дон педро хочет увидеть дикую офисную обезьяну. а тот кааааак прыгнет!!! ))
показати весь коментар
23.02.2023 09:13 Відповісти
Дон Педро неслабо так підтримує нас, і зброї Іспанія накидає, без огляду на інших.
мучас граціях
показати весь коментар
23.02.2023 09:16 Відповісти
Яка чудова країна Іспанія. Допомагає нам Україні без шуму , хайпу та зайвої реклами.
показати весь коментар
23.02.2023 09:18 Відповісти
королеві Летиції глибокий реверанс!
показати весь коментар
23.02.2023 09:22 Відповісти
Слава Україні ! Слава Іспанії !
P.S. - Друзі , видаляйте рускоязичніков з сайту . Задовбали , лізуть і лізуть , щурі мерзотні .
показати весь коментар
23.02.2023 09:29 Відповісти
після Байдена паломники у чергу вистроїлися. там графік відвідувань Києва, мабуть, вже до травня розписаний.
показати весь коментар
23.02.2023 09:37 Відповісти
Судя по фото Санчес приехал к Санчесу?)
показати весь коментар
23.02.2023 10:05 Відповісти
 
 