6 994 98

В годовщину вторжения Зеленский проведет пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости" (обновлено)

зеленський

24 февраля состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено позже.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что пресс-конференция начнется в 17:00.

Зеленский Владимир (21568) пресс-конференция (324)
+59
23.02.2023 09:14 Ответить
+54
хрипливе пердіння
23.02.2023 09:13 Ответить
+49
23.02.2023 09:20 Ответить
Попугай Кеша.
23.02.2023 09:11 Ответить
хрипливе пердіння
23.02.2023 09:13 Ответить
а мангал нести на прессуху то а Вова???!!
23.02.2023 09:16 Ответить
Та вже зразу піаніну, може краще хай зіграє, ніж гундосити з папірця
23.02.2023 10:54 Ответить
Точно! Піаніно в судію!
23.02.2023 14:42 Ответить
Я реально вірив тому зверненню, але, зараз от вже рік пройшов, і розумію, що треба ж своєю головою теж було думати, а не слухати те що тобі подобається слухати, що не нападуть, і тп. Треба своєю головою теж думати.
23.02.2023 20:51 Ответить
+++++
23.02.2023 13:42 Ответить
А чи буде на тієї конференції про яйця " незламності " !?
яйцоПо17?????
24.02.2023 10:04 Ответить
+500 ))
23.02.2023 21:55 Ответить
https://youtu.be/4AnPNUJUCDs Пашешь, как трактор!
23.02.2023 09:17 Ответить
рік без шашликів або рік на мівіні
23.02.2023 09:11 Ответить
С добавлением в бульон скумбрии по 8 грн и яиц по 17 грн.
23.02.2023 13:58 Ответить
23.02.2023 09:14 Ответить
Судя с сентябрьского материала на укр правде (материал про последние довоенные дни), он не верил в войну вплоть до начала вторжения 24 февраля.
23.02.2023 11:23 Ответить
Она для него до сих пор не существует. Для него существует только повод для пиара и хайпа от своей наивеличности.
23.02.2023 12:38 Ответить
Верил не верил , но своих родителей вывез из страны заранее. Лицемерное ничтожество.
23.02.2023 14:00 Ответить
Хочешь мира - готовся к миру

(с) Ze
23.02.2023 09:17 Ответить
Хочешь мира - маринуй шашлыки!!!
23.02.2023 09:43 Ответить
чуваки, наловленные на троллейбусных остановках, решили, что они могут одним движением "Вжух !!!" перевернуть все устои мирового развития цивилизации, созданные тысячелетиями.

я вааще удивляюсь, что они в Раде не отменили гравитацию.

а могли
23.02.2023 10:13 Ответить
Після пресконференції перемовини віч-на віч з Путлером де товариш Сі буде посередником.
23.02.2023 09:19 Ответить
23.02.2023 09:20 Ответить
Галерея пацифістів.
23.02.2023 15:43 Ответить
Може нехай робот почитає.Не стомлюйте найвеличнішого.

23.02.2023 09:21 Ответить
нове у фізіології - зелене місячне, млять
23.02.2023 09:36 Ответить
Мемуари пишуть на пенсії, коли не має чим зайнятися.
23.02.2023 09:37 Ответить
а тіпа Воно чимось зайняте ?

всі важливі рішення приймає Єрмак
23.02.2023 10:14 Ответить
або в тюрьмі, що, у випадку хрипатого боневтіка, було б більш доречно
23.02.2023 10:51 Ответить
Спогади. Як я здавав південь України
23.02.2023 10:25 Ответить
А ще посібники:
- Як розмінувати виходи к Криму і звинувтаити Прошенка.
- Як через прем'єра Ізраїлю просити ***** не вбивати тебе і стать героєм
23.02.2023 10:53 Ответить
Він не хоче дати доповідь по Баканову , Стремоусову , Наумову , Ковальову , Євгена Шевченко ,Радченка і як йде розслідування про вбивство Кірєєва в потилицю в центрі Києва?
23.02.2023 09:26 Ответить
Незручні питання будуть?
Яка відповідальність буде за вагнеровців та загибель десятків тисяч громадян через розмінування перешийка?
Бездіяльность три роки щодо армії?
Суцільна корупція, крадіжка, зрада "слуг"?
Тощо...
Йди с посади та швідкі перевибори!!!
23.02.2023 09:28 Ответить
Не будуть "незручні питання", там будуть всі свої. Людей , які могли б поставити незручні питання, просто не допустили до "пресконференції"
24.02.2023 05:06 Ответить
Незручних запитань не буде. Бутусову відмовили в акредитації. Запитання вже роздали. Діма Литвин написав на них відповіді. Згадався Янукович.
24.02.2023 06:38 Ответить
И именно по этому решили забрать у военных доплаты🤔мол вас не сломить 👆А ЕСЛИ так 👁️
23.02.2023 09:33 Ответить
Розкаже, як кацапи в обід 24 .02 були на околицях Києва? І хто відповість за Бучу, Маріуполь, ЗАЕС і т.д.?
23.02.2023 09:34 Ответить
Мародер- зрадник зєлєнскій ,який є підкаблучником агента кацапів єрмака буде гундосити про незламність людям яких прирік на велику війну ще в Омані.
23.02.2023 09:37 Ответить
А може з нагоди річниці краще не пресконференцію провести, а організувати кацапам гучну бавовну?
23.02.2023 09:40 Ответить
Не осляче то діло бавовну кацапам, от на пресконференції погундосить то такі да.
23.02.2023 13:48 Ответить
Должен Елдак проводить пресуху. Он в этой стране персона номер один!!!
23.02.2023 09:46 Ответить
Цікаво, а єрмак колись отримував в паскудному своєму житті люлєй, ну так щоб вибиті зуби збирати поламаними руками?
23.02.2023 12:50 Ответить
Йому зараз не позаздриш, можна тільки догадуватись на якому повідку він у янкі.
23.02.2023 13:50 Ответить
Читала, що єрмака відволікали, щоб він не підслухав бесіду Залужного з військовими.
24.02.2023 06:40 Ответить
Оце буде грьобаний стид! Доповідь-то воно з папірця прочитає, а от на питання буде саме відповідать тим, що є в голові. А там же тільки мевіна та й вона пагано приготована! Хіба що у вухо йому суфлера вставлять.

Вангую: представників незалежних/опозиційних українських ЗМІ не буде ні з "5", ні з "Прямого", ні з "Еспресо", ні Бутусова... Зате "єдиний анал" буде представлений мінімум пятьма...
23.02.2023 10:00 Ответить
Мертвечуковська Наташа Влащенко і Мосійчучка в першому ряду
23.02.2023 10:17 Ответить
Ай, понеслася "зрадонька".
Все вам президенти не такі.
Порох шукав можливості зупинити бойові дії, то підписав Мінські-але зрадойопам все не так.
Майже з лайном його з'їдали.
Було таке? Було.
Зелений спочатку теж шукав можливості знайти можливості уникнути великої війни із скаженим сусідом.
Так зрадойопи завили про "очкоКуйла, та "розділКраїнипосередині".
Ну шо, довилися?
Не подобалися вам спроби Пороха?
Не подобалися спроби Зєлі?
Не нами сказано-краще поганий мир, ніж добра війна.
То їжте тепер, не обляпайтесь.
23.02.2023 10:21 Ответить
А до чого тут Порох і які питання до нього у присутніх?????
А зелупа через прем'єра Ізраїлю просив у ***** гарантій життя для себе а не для українців, украхнців він на заклання здав у Бучі, Херсоні, Маріку, Взюмі і т.д.
23.02.2023 10:57 Ответить
То в нього все по класиці, чіста па кацапскай, тоєсть смєшалісь в кучу коні, люді.
23.02.2023 13:54 Ответить
А давайте вгадаю: шоу з прикормленими журнашлюхами, наперед заготовленими питаннями та напам'ять завченими відповідями або читання з папірця.
Пуйло #2
23.02.2023 10:46 Ответить
показать весь комментарий
Тварюка!
23.02.2023 11:21 Ответить
🤮🤮🤮
23.02.2023 11:22 Ответить
Напад на територію України стався 20 лютого 2014 року!!! 2014 року... Це 9 років незламності!!! Ми пам'ятаємо, як Чоловіки з Майдану одразу поїхали захищати Донецьк від "російських туристів" та "ополчєнцєв" ... Це був 2014 рік...і саме в 2014 році було звільнено до 60% захопленого Донбасу..., звільнено захоплений Маріуполь...
23.02.2023 11:23 Ответить
Зебілу треба зробити дві дії, щоб вижити принаймі у в'язниці: призначити Порошенка головою ВРУ і піти у відставку.
23.02.2023 12:48 Ответить
На це розум потрібен, а де його взять ?
23.02.2023 13:55 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
але гроші з пацієнта взяв...
показать весь комментарий
Та й сам "лікар" - не лікар, а лише грав у кіно лікаря.
показать весь комментарий
розкажи краще про рік мародерства в умовах війни..
показать весь комментарий
А книжка буде?
показать весь комментарий
звісно буде, у нього місячне таке
показать весь комментарий
та поламались ви як спічка - корупція,зрив мобілізації,мародерство гуманітарки і дірява митниця.про що мова ?
показать весь комментарий
Але ж тримається молодцем! Гартується у Пунктах незламності.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Саме час запитати у цього довпойопа хто розмінував Чонгар перед війною.
показать весь комментарий
Текст не мій а Тараса Чорновола, тому тут замість "зелупа" написано "Зеленський". Щодо решти питань не виникає. Як не має сумніву, для кого казламорді везли чорні пакети, в яких їх згодом почали пакувать.

Пригадуєте цей день рівно рік тому? Тоді Зеленський видав указ про введення НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, а Верховна Рада його затвердила. Вводити ВОЄННИЙ СТАН і Зеленський, і його слуги категорично відмовилися. А їхні говорячі голови без зайвих роз'яснень отримали наказ дуже жорстко атакувати всіх, хто посміє вказувати на невідповідність правового режиму наявним загрозам. Досі пригадую, з яким остервенінням та переходом на особистість кидалися на мене прислужники Банкової того дня на ефірах. Хоча пояснити, звідки така бездумна позиція та безпричинна лють, так і не змогли. Просто їм наказали так поступати. А я, схоже, це пояснити зможу.

Але для початку давайте трошки про "матчасть".

Закон про правовий режим воєнного стану містить чітке й коротке визначення, що це таке й для чого його вводять, зокрема, в статті 1:

==============

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ чи ЗАГРОЗИ НАПАДУ, НЕБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ... (Далі йдеться вже про повноваження та обмеження).

===============

Чи були наявні ці чинники 23 лютого? Ще не було факту прямої агресії, але її загроза та небезпека територіальній цілісності була безумовною. І рішення в Раді ухвалювали якраз із цієї причини - про це прямо казали при представленні акта, але стан вводили інший - надзвичайний. Може там також є факт воєнної загрози? Читаємо Закон про правовий режим надзвичайного стану. Він містить у статті 4 виключний перелік обставин, коли надзвичайний стан вводиться:

==================

Стаття 4. Умови введення надзвичайного стану

Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.

Надзвичайний стан може бути введений в разі:

1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення;

2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення;

3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

=================

Про воєнні загрози тут ні слова. Техногенні та природні ситуації (п.1) пропускаємо. Масові терористичні акти (п.2) відсутні. Масові безпорядки проти держорганів, міжнаціональні й релігійні конфлікти, захоплення приміщень і органів влади (п.3) - ними й не пахло, бо це чітко про внутрішні конфлікти. Масові безпорядки, які загрожують громадянам (п.4) - відсутні, як явище взагалі. Спроби захоплення влади й насильної зміни конституційного ладу (п.5) - де ви щось подібне бачили? Масовий перехід осіб з іноземних держав (п.6) - це виключно про міграційні загрози (таке лукашенко влаштовував полякам), такого в нас не було. Необхідність відновлення конституційного правопорядку та діяльності органів влади (п.7) - це після виникнення пунктів 3 і 5.

Отже, були необхідні обставини для введення воєнного стану, але його не ввели, а це злочинна бездіяльність особисто Зеленського. Й не було жодного приводу для введення надзвичайного - він узагалі був введений незаконно, бо всі перелічені пункти передбачають уже наявні заворушення чи події, а не їх загрозу, якої також не існувало. Для чого такі дикі порушення? Так, вони дурні, але ж не настільки! А вони знали, що робили. Бо такі дії і вкрай нервозна реакція на цілком резонні зауваження мали сенс лише в єдиному випадку, коли країну свідомо здавали ворогу й не передбачали військового спротиву, але боялися опору населення й планували його придушення своїми силовиками або й завезеними ворогом - згадайте: першим до Києва їхав саме рашистський собр (поліцейський спецназ), а війська чекали в Ірпені й Бучі на зачистку й парад по Хрещатику.

24-го таки проголосували воєнний стан. Може щось пішло не так, може Зеленський не до кінця був введений у всі задуми, а може на всяк випадок задницю прикривали. Якби режим ВС не ввели, й так би нічого не помінялося - народ кинувся захищати країну, ЗСУ вступили в бої (там, де військові підрозділи ще були). Тероборона Київ би не здала. А от Зеленський і його команда в такій ситуації втекти б не змогла. Їх би просто розтерзали. А тут: і Богові, й чортові по свічечці. Коли Київ не впав, а ворога поперли з півночі країни, цей другий стан врятував Зеленського від найжорсткіших звинувачень, а зараз із нього ще й хєроя нам ліплять.

Мені можуть сказати, що я суб'єктивний. Так, це правда. Але тут я вам запропонував прямі цитати із законів та пояснення, які з них випливають. Знайдіть, у чому я неправий, і я сприйму ваші аргументи, якщо вони будуть переконливими.
23.02.2023 15:25 Ответить
А готуватися до шашликів більше не закликатиме?
показать весь комментарий
Напередодні війни, про яку Зе-команда не хотіла чути:
https://www.youtube.com/watch?v=YSzL4Un9QiM 🔥Порошенко попереджав про напад росії - YouTube
показать весь комментарий
Володимир Олександрович знов спробує доказати, що " мал золотник, да дорог ! " , а справи нам кажуть, що ,, не всё то золото, что блестит! "
показать весь комментарий
Бутусова, Семенченко, Портникова, Ганопольского пригласить не забыли ? Чи їм "про час та місце проведення заходу буде повідомлено по закінченню" ?
показать весь комментарий
А ще Курбанову Олену. І Тараса Чорновіла.

І все! Можна починати ту конференцію.

Цікаво буде всім! Гарантовано.
показать весь комментарий
ще потрибно гео лероса посадити в перший ряд поряд з ермаком та масейчучкою
показать весь комментарий
Коли почую вибачення - за ********* палички, оманські домовленості, розмінований чонгар, шашлики на першотравень та заглядання у дупу путєна???
показать весь комментарий
Нахрен его выбачення! В ОТСТАВКУ!!!
показать весь комментарий
Тут вибаченнями і відставками не обійдеться-занадто дорого розплачуємся за оті ''зелені оманські договорняки"!!!
показать весь комментарий
Тільки вибачення?! Ви що, шановний, пацифіст чи великий гуманіст? Та за всі пройоби зеленопупенка він має повторити долю чаушеску.
показать весь комментарий
Взагалі так, згоден. Притому ще у 19-му році був згоден…
Але в цього поца була можливість перезавантажити свою долю, якщо би вибачився, розігнав всю зелену шоблу та почав би співпрацювати з патріотами та фахівцями.
Колись йому доведеться всеодно вибачатись але буде пізно…
показать весь комментарий
А бургери і піца буде? Може шашлички і крісла-мішки?
показать весь комментарий
А може краще камінг-аут ( бажано всім ОПом )?
показать весь комментарий
Це можна зробити одним словом стосовно влади - "********" (не моє, а ванги в штанях). А от український народ вистояв (не путать з малороским нарідом)
показать весь комментарий
Рік невтіклості, бл...
показать весь комментарий
і про що він буде конференціювати? про те, як втратив купу землі і людей?
показать весь комментарий
Розкажи як ти кокс низдрями своїми вдихаєш, як надихає ві тебе на відоси.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Водичку для ванной нашему героичному Боневтику уже нагрели ?
показать весь комментарий
Гріють. Той казан)
показать весь комментарий
...із смолою
показать весь комментарий
надеюсь у народа хватит мозгов сделать так, чтобы эта конференция стала его последней.
показать весь комментарий
ні, наріду хватить тупості на слідуючого шута або шапкокрада
показать весь комментарий
Хороший артист, но проворовавшийся, насквозь лживый предводитель коррупции и пособник врага. Продал Украину врагу в Омане, после чего в Украине правит Ермак и 5-я колонна врага.
показать весь комментарий
Глядя на рожу зелі відразу тошнить а як шо він рота відкриває то то вже як тортури тай ще його подружка мосейчук якой як завжди добре на хліб намажуть,шоб зручні запитання задавала🤮🤮
показать весь комментарий
Якби це була справжня прес-конференція, з невідомими питаннями від журналістів, а не підготовленими питаннями від журнашлюх - шут зеленський виглядав б значно смішніше, ніж кривляння ******* в 95-кварталі
показать весь комментарий
ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

"МИ ВСЕ ЗНАЛИ, АЛЕ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ -

ЩОБ БУЛО БІЛЬШЕ ШАШЛИКІВ"

показать весь комментарий
