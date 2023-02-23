В годовщину вторжения Зеленский проведет пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости" (обновлено)
24 февраля состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено позже.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что пресс-конференция начнется в 17:00.
яйцоПо17?????
(с) Ze
я вааще удивляюсь, что они в Раде не отменили гравитацию.
а могли
всі важливі рішення приймає Єрмак
- Як розмінувати виходи к Криму і звинувтаити Прошенка.
- Як через прем'єра Ізраїлю просити ***** не вбивати тебе і стать героєм
Яка відповідальність буде за вагнеровців та загибель десятків тисяч громадян через розмінування перешийка?
Бездіяльность три роки щодо армії?
Суцільна корупція, крадіжка, зрада "слуг"?
Тощо...
Йди с посади та швідкі перевибори!!!
Вангую: представників незалежних/опозиційних українських ЗМІ не буде ні з "5", ні з "Прямого", ні з "Еспресо", ні Бутусова... Зате "єдиний анал" буде представлений мінімум пятьма...
Все вам президенти не такі.
Порох шукав можливості зупинити бойові дії, то підписав Мінські-але зрадойопам все не так.
Майже з лайном його з'їдали.
Було таке? Було.
Зелений спочатку теж шукав можливості знайти можливості уникнути великої війни із скаженим сусідом.
Так зрадойопи завили про "очкоКуйла, та "розділКраїнипосередині".
Ну шо, довилися?
Не подобалися вам спроби Пороха?
Не подобалися спроби Зєлі?
Не нами сказано-краще поганий мир, ніж добра війна.
То їжте тепер, не обляпайтесь.
А зелупа через прем'єра Ізраїлю просив у ***** гарантій життя для себе а не для українців, украхнців він на заклання здав у Бучі, Херсоні, Маріку, Взюмі і т.д.
Пуйло #2
Пригадуєте цей день рівно рік тому? Тоді Зеленський видав указ про введення НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, а Верховна Рада його затвердила. Вводити ВОЄННИЙ СТАН і Зеленський, і його слуги категорично відмовилися. А їхні говорячі голови без зайвих роз'яснень отримали наказ дуже жорстко атакувати всіх, хто посміє вказувати на невідповідність правового режиму наявним загрозам. Досі пригадую, з яким остервенінням та переходом на особистість кидалися на мене прислужники Банкової того дня на ефірах. Хоча пояснити, звідки така бездумна позиція та безпричинна лють, так і не змогли. Просто їм наказали так поступати. А я, схоже, це пояснити зможу.
Але для початку давайте трошки про "матчасть".
Закон про правовий режим воєнного стану містить чітке й коротке визначення, що це таке й для чого його вводять, зокрема, в статті 1:
==============
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ чи ЗАГРОЗИ НАПАДУ, НЕБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ... (Далі йдеться вже про повноваження та обмеження).
===============
Чи були наявні ці чинники 23 лютого? Ще не було факту прямої агресії, але її загроза та небезпека територіальній цілісності була безумовною. І рішення в Раді ухвалювали якраз із цієї причини - про це прямо казали при представленні акта, але стан вводили інший - надзвичайний. Може там також є факт воєнної загрози? Читаємо Закон про правовий режим надзвичайного стану. Він містить у статті 4 виключний перелік обставин, коли надзвичайний стан вводиться:
==================
Стаття 4. Умови введення надзвичайного стану
Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.
Надзвичайний стан може бути введений в разі:
1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення;
2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення;
3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;
5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;
6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав;
7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.
=================
Про воєнні загрози тут ні слова. Техногенні та природні ситуації (п.1) пропускаємо. Масові терористичні акти (п.2) відсутні. Масові безпорядки проти держорганів, міжнаціональні й релігійні конфлікти, захоплення приміщень і органів влади (п.3) - ними й не пахло, бо це чітко про внутрішні конфлікти. Масові безпорядки, які загрожують громадянам (п.4) - відсутні, як явище взагалі. Спроби захоплення влади й насильної зміни конституційного ладу (п.5) - де ви щось подібне бачили? Масовий перехід осіб з іноземних держав (п.6) - це виключно про міграційні загрози (таке лукашенко влаштовував полякам), такого в нас не було. Необхідність відновлення конституційного правопорядку та діяльності органів влади (п.7) - це після виникнення пунктів 3 і 5.
Отже, були необхідні обставини для введення воєнного стану, але його не ввели, а це злочинна бездіяльність особисто Зеленського. Й не було жодного приводу для введення надзвичайного - він узагалі був введений незаконно, бо всі перелічені пункти передбачають уже наявні заворушення чи події, а не їх загрозу, якої також не існувало. Для чого такі дикі порушення? Так, вони дурні, але ж не настільки! А вони знали, що робили. Бо такі дії і вкрай нервозна реакція на цілком резонні зауваження мали сенс лише в єдиному випадку, коли країну свідомо здавали ворогу й не передбачали військового спротиву, але боялися опору населення й планували його придушення своїми силовиками або й завезеними ворогом - згадайте: першим до Києва їхав саме рашистський собр (поліцейський спецназ), а війська чекали в Ірпені й Бучі на зачистку й парад по Хрещатику.
24-го таки проголосували воєнний стан. Може щось пішло не так, може Зеленський не до кінця був введений у всі задуми, а може на всяк випадок задницю прикривали. Якби режим ВС не ввели, й так би нічого не помінялося - народ кинувся захищати країну, ЗСУ вступили в бої (там, де військові підрозділи ще були). Тероборона Київ би не здала. А от Зеленський і його команда в такій ситуації втекти б не змогла. Їх би просто розтерзали. А тут: і Богові, й чортові по свічечці. Коли Київ не впав, а ворога поперли з півночі країни, цей другий стан врятував Зеленського від найжорсткіших звинувачень, а зараз із нього ще й хєроя нам ліплять.
Мені можуть сказати, що я суб'єктивний. Так, це правда. Але тут я вам запропонував прямі цитати із законів та пояснення, які з них випливають. Знайдіть, у чому я неправий, і я сприйму ваші аргументи, якщо вони будуть переконливими.
https://www.youtube.com/watch?v=YSzL4Un9QiM 🔥Порошенко попереджав про напад росії - YouTube
І все! Можна починати ту конференцію.
Цікаво буде всім! Гарантовано.
Але в цього поца була можливість перезавантажити свою долю, якщо би вибачився, розігнав всю зелену шоблу та почав би співпрацювати з патріотами та фахівцями.
Колись йому доведеться всеодно вибачатись але буде пізно…
"МИ ВСЕ ЗНАЛИ, АЛЕ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ -
ЩОБ БУЛО БІЛЬШЕ ШАШЛИКІВ"