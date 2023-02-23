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Новини Війна
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У річницю вторгнення Зеленський проведе пресконференцію "Лютий. Рік незламності" (оновлено)

зеленський

24 лютого відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено згодом.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що пресконференція почнеться о 17:00.

Читайте: Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію, - Зеленський про голосування в ООН по Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) пресконференція (188)


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Топ коментарі
+59
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23.02.2023 09:14
+54
хрипливе пердіння
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23.02.2023 09:13
+49
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23.02.2023 09:20
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Правила форума Рада форумчан
Попугай Кеша.
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23.02.2023 09:11 Відповісти
хрипливе пердіння
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23.02.2023 09:13 Відповісти
а мангал нести на прессуху то а Вова???!!
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23.02.2023 09:16 Відповісти
Та вже зразу піаніну, може краще хай зіграє, ніж гундосити з папірця
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23.02.2023 10:54 Відповісти
Точно! Піаніно в судію!
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23.02.2023 14:42 Відповісти
Я реально вірив тому зверненню, але, зараз от вже рік пройшов, і розумію, що треба ж своєю головою теж було думати, а не слухати те що тобі подобається слухати, що не нападуть, і тп. Треба своєю головою теж думати.
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23.02.2023 20:51 Відповісти
+++++
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23.02.2023 13:42 Відповісти
А чи буде на тієї конференції про яйця " незламності " !?
яйцоПо17?????
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24.02.2023 10:04 Відповісти
+500 ))
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23.02.2023 21:55 Відповісти
https://youtu.be/4AnPNUJUCDs Пашешь, как трактор!
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23.02.2023 09:17 Відповісти
рік без шашликів або рік на мівіні
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23.02.2023 09:11 Відповісти
С добавлением в бульон скумбрии по 8 грн и яиц по 17 грн.
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23.02.2023 13:58 Відповісти
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23.02.2023 09:14 Відповісти
Судя с сентябрьского материала на укр правде (материал про последние довоенные дни), он не верил в войну вплоть до начала вторжения 24 февраля.
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23.02.2023 11:23 Відповісти
Она для него до сих пор не существует. Для него существует только повод для пиара и хайпа от своей наивеличности.
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23.02.2023 12:38 Відповісти
Верил не верил , но своих родителей вывез из страны заранее. Лицемерное ничтожество.
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23.02.2023 14:00 Відповісти
Хочешь мира - готовся к миру

(с) Ze
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23.02.2023 09:17 Відповісти
Хочешь мира - маринуй шашлыки!!!
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23.02.2023 09:43 Відповісти
чуваки, наловленные на троллейбусных остановках, решили, что они могут одним движением "Вжух !!!" перевернуть все устои мирового развития цивилизации, созданные тысячелетиями.

я вааще удивляюсь, что они в Раде не отменили гравитацию.

а могли
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23.02.2023 10:13 Відповісти
Після пресконференції перемовини віч-на віч з Путлером де товариш Сі буде посередником.
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23.02.2023 09:19 Відповісти
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23.02.2023 09:20 Відповісти
Галерея пацифістів.
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23.02.2023 15:43 Відповісти
Може нехай робот почитає.Не стомлюйте найвеличнішого.

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23.02.2023 09:21 Відповісти
нове у фізіології - зелене місячне, млять
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23.02.2023 09:36 Відповісти
Мемуари пишуть на пенсії, коли не має чим зайнятися.
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23.02.2023 09:37 Відповісти
а тіпа Воно чимось зайняте ?

всі важливі рішення приймає Єрмак
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23.02.2023 10:14 Відповісти
або в тюрьмі, що, у випадку хрипатого боневтіка, було б більш доречно
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23.02.2023 10:51 Відповісти
Спогади. Як я здавав південь України
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23.02.2023 10:25 Відповісти
А ще посібники:
- Як розмінувати виходи к Криму і звинувтаити Прошенка.
- Як через прем'єра Ізраїлю просити ***** не вбивати тебе і стать героєм
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23.02.2023 10:53 Відповісти
Він не хоче дати доповідь по Баканову , Стремоусову , Наумову , Ковальову , Євгена Шевченко ,Радченка і як йде розслідування про вбивство Кірєєва в потилицю в центрі Києва?
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23.02.2023 09:26 Відповісти
Незручні питання будуть?
Яка відповідальність буде за вагнеровців та загибель десятків тисяч громадян через розмінування перешийка?
Бездіяльность три роки щодо армії?
Суцільна корупція, крадіжка, зрада "слуг"?
Тощо...
Йди с посади та швідкі перевибори!!!
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23.02.2023 09:28 Відповісти
Не будуть "незручні питання", там будуть всі свої. Людей , які могли б поставити незручні питання, просто не допустили до "пресконференції"
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24.02.2023 05:06 Відповісти
Незручних запитань не буде. Бутусову відмовили в акредитації. Запитання вже роздали. Діма Литвин написав на них відповіді. Згадався Янукович.
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24.02.2023 06:38 Відповісти
И именно по этому решили забрать у военных доплаты🤔мол вас не сломить 👆А ЕСЛИ так 👁️
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23.02.2023 09:33 Відповісти
Розкаже, як кацапи в обід 24 .02 були на околицях Києва? І хто відповість за Бучу, Маріуполь, ЗАЕС і т.д.?
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23.02.2023 09:34 Відповісти
Мародер- зрадник зєлєнскій ,який є підкаблучником агента кацапів єрмака буде гундосити про незламність людям яких прирік на велику війну ще в Омані.
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23.02.2023 09:37 Відповісти
А може з нагоди річниці краще не пресконференцію провести, а організувати кацапам гучну бавовну?
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23.02.2023 09:40 Відповісти
Не осляче то діло бавовну кацапам, от на пресконференції погундосить то такі да.
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23.02.2023 13:48 Відповісти
Должен Елдак проводить пресуху. Он в этой стране персона номер один!!!
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23.02.2023 09:46 Відповісти
Цікаво, а єрмак колись отримував в паскудному своєму житті люлєй, ну так щоб вибиті зуби збирати поламаними руками?
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23.02.2023 12:50 Відповісти
Йому зараз не позаздриш, можна тільки догадуватись на якому повідку він у янкі.
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23.02.2023 13:50 Відповісти
Читала, що єрмака відволікали, щоб він не підслухав бесіду Залужного з військовими.
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24.02.2023 06:40 Відповісти
Оце буде грьобаний стид! Доповідь-то воно з папірця прочитає, а от на питання буде саме відповідать тим, що є в голові. А там же тільки мевіна та й вона пагано приготована! Хіба що у вухо йому суфлера вставлять.

Вангую: представників незалежних/опозиційних українських ЗМІ не буде ні з "5", ні з "Прямого", ні з "Еспресо", ні Бутусова... Зате "єдиний анал" буде представлений мінімум пятьма...
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23.02.2023 10:00 Відповісти
Мертвечуковська Наташа Влащенко і Мосійчучка в першому ряду
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23.02.2023 10:17 Відповісти
Ай, понеслася "зрадонька".
Все вам президенти не такі.
Порох шукав можливості зупинити бойові дії, то підписав Мінські-але зрадойопам все не так.
Майже з лайном його з'їдали.
Було таке? Було.
Зелений спочатку теж шукав можливості знайти можливості уникнути великої війни із скаженим сусідом.
Так зрадойопи завили про "очкоКуйла, та "розділКраїнипосередині".
Ну шо, довилися?
Не подобалися вам спроби Пороха?
Не подобалися спроби Зєлі?
Не нами сказано-краще поганий мир, ніж добра війна.
То їжте тепер, не обляпайтесь.
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23.02.2023 10:21 Відповісти
А до чого тут Порох і які питання до нього у присутніх?????
А зелупа через прем'єра Ізраїлю просив у ***** гарантій життя для себе а не для українців, украхнців він на заклання здав у Бучі, Херсоні, Маріку, Взюмі і т.д.
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23.02.2023 10:57 Відповісти
То в нього все по класиці, чіста па кацапскай, тоєсть смєшалісь в кучу коні, люді.
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23.02.2023 13:54 Відповісти
А давайте вгадаю: шоу з прикормленими журнашлюхами, наперед заготовленими питаннями та напам'ять завченими відповідями або читання з папірця.
Пуйло #2
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23.02.2023 10:46 Відповісти
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23.02.2023 13:01 Відповісти
Тварюка!
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23.02.2023 11:21 Відповісти
🤮🤮🤮
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23.02.2023 11:22 Відповісти
Напад на територію України стався 20 лютого 2014 року!!! 2014 року... Це 9 років незламності!!! Ми пам'ятаємо, як Чоловіки з Майдану одразу поїхали захищати Донецьк від "російських туристів" та "ополчєнцєв" ... Це був 2014 рік...і саме в 2014 році було звільнено до 60% захопленого Донбасу..., звільнено захоплений Маріуполь...
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23.02.2023 11:23 Відповісти
Зебілу треба зробити дві дії, щоб вижити принаймі у в'язниці: призначити Порошенка головою ВРУ і піти у відставку.
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23.02.2023 12:48 Відповісти
На це розум потрібен, а де його взять ?
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23.02.2023 13:55 Відповісти
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23.02.2023 12:53 Відповісти
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23.02.2023 12:54 Відповісти
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23.02.2023 12:56 Відповісти
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23.02.2023 12:57 Відповісти
але гроші з пацієнта взяв...
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23.02.2023 15:26 Відповісти
Та й сам "лікар" - не лікар, а лише грав у кіно лікаря.
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23.02.2023 17:00 Відповісти
розкажи краще про рік мародерства в умовах війни..
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23.02.2023 13:15 Відповісти
А книжка буде?
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23.02.2023 14:55 Відповісти
звісно буде, у нього місячне таке
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23.02.2023 15:27 Відповісти
та поламались ви як спічка - корупція,зрив мобілізації,мародерство гуманітарки і дірява митниця.про що мова ?
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23.02.2023 14:56 Відповісти
Але ж тримається молодцем! Гартується у Пунктах незламності.
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23.02.2023 15:59 Відповісти
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23.02.2023 15:05 Відповісти
Саме час запитати у цього довпойопа хто розмінував Чонгар перед війною.
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23.02.2023 15:21 Відповісти
Текст не мій а Тараса Чорновола, тому тут замість "зелупа" написано "Зеленський". Щодо решти питань не виникає. Як не має сумніву, для кого казламорді везли чорні пакети, в яких їх згодом почали пакувать.

Пригадуєте цей день рівно рік тому? Тоді Зеленський видав указ про введення НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, а Верховна Рада його затвердила. Вводити ВОЄННИЙ СТАН і Зеленський, і його слуги категорично відмовилися. А їхні говорячі голови без зайвих роз'яснень отримали наказ дуже жорстко атакувати всіх, хто посміє вказувати на невідповідність правового режиму наявним загрозам. Досі пригадую, з яким остервенінням та переходом на особистість кидалися на мене прислужники Банкової того дня на ефірах. Хоча пояснити, звідки така бездумна позиція та безпричинна лють, так і не змогли. Просто їм наказали так поступати. А я, схоже, це пояснити зможу.

Але для початку давайте трошки про "матчасть".

Закон про правовий режим воєнного стану містить чітке й коротке визначення, що це таке й для чого його вводять, зокрема, в статті 1:

==============

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ чи ЗАГРОЗИ НАПАДУ, НЕБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ... (Далі йдеться вже про повноваження та обмеження).

===============

Чи були наявні ці чинники 23 лютого? Ще не було факту прямої агресії, але її загроза та небезпека територіальній цілісності була безумовною. І рішення в Раді ухвалювали якраз із цієї причини - про це прямо казали при представленні акта, але стан вводили інший - надзвичайний. Може там також є факт воєнної загрози? Читаємо Закон про правовий режим надзвичайного стану. Він містить у статті 4 виключний перелік обставин, коли надзвичайний стан вводиться:

==================

Стаття 4. Умови введення надзвичайного стану

Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.

Надзвичайний стан може бути введений в разі:

1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення;

2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення;

3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

=================

Про воєнні загрози тут ні слова. Техногенні та природні ситуації (п.1) пропускаємо. Масові терористичні акти (п.2) відсутні. Масові безпорядки проти держорганів, міжнаціональні й релігійні конфлікти, захоплення приміщень і органів влади (п.3) - ними й не пахло, бо це чітко про внутрішні конфлікти. Масові безпорядки, які загрожують громадянам (п.4) - відсутні, як явище взагалі. Спроби захоплення влади й насильної зміни конституційного ладу (п.5) - де ви щось подібне бачили? Масовий перехід осіб з іноземних держав (п.6) - це виключно про міграційні загрози (таке лукашенко влаштовував полякам), такого в нас не було. Необхідність відновлення конституційного правопорядку та діяльності органів влади (п.7) - це після виникнення пунктів 3 і 5.

Отже, були необхідні обставини для введення воєнного стану, але його не ввели, а це злочинна бездіяльність особисто Зеленського. Й не було жодного приводу для введення надзвичайного - він узагалі був введений незаконно, бо всі перелічені пункти передбачають уже наявні заворушення чи події, а не їх загрозу, якої також не існувало. Для чого такі дикі порушення? Так, вони дурні, але ж не настільки! А вони знали, що робили. Бо такі дії і вкрай нервозна реакція на цілком резонні зауваження мали сенс лише в єдиному випадку, коли країну свідомо здавали ворогу й не передбачали військового спротиву, але боялися опору населення й планували його придушення своїми силовиками або й завезеними ворогом - згадайте: першим до Києва їхав саме рашистський собр (поліцейський спецназ), а війська чекали в Ірпені й Бучі на зачистку й парад по Хрещатику.

24-го таки проголосували воєнний стан. Може щось пішло не так, може Зеленський не до кінця був введений у всі задуми, а може на всяк випадок задницю прикривали. Якби режим ВС не ввели, й так би нічого не помінялося - народ кинувся захищати країну, ЗСУ вступили в бої (там, де військові підрозділи ще були). Тероборона Київ би не здала. А от Зеленський і його команда в такій ситуації втекти б не змогла. Їх би просто розтерзали. А тут: і Богові, й чортові по свічечці. Коли Київ не впав, а ворога поперли з півночі країни, цей другий стан врятував Зеленського від найжорсткіших звинувачень, а зараз із нього ще й хєроя нам ліплять.

Мені можуть сказати, що я суб'єктивний. Так, це правда. Але тут я вам запропонував прямі цитати із законів та пояснення, які з них випливають. Знайдіть, у чому я неправий, і я сприйму ваші аргументи, якщо вони будуть переконливими.
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23.02.2023 15:25 Відповісти
А готуватися до шашликів більше не закликатиме?
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23.02.2023 16:10 Відповісти
Напередодні війни, про яку Зе-команда не хотіла чути:
https://www.youtube.com/watch?v=YSzL4Un9QiM 🔥Порошенко попереджав про напад росії - YouTube
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23.02.2023 16:25 Відповісти
Володимир Олександрович знов спробує доказати, що " мал золотник, да дорог ! " , а справи нам кажуть, що ,, не всё то золото, что блестит! "
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23.02.2023 16:36 Відповісти
Бутусова, Семенченко, Портникова, Ганопольского пригласить не забыли ? Чи їм "про час та місце проведення заходу буде повідомлено по закінченню" ?
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23.02.2023 17:24 Відповісти
А ще Курбанову Олену. І Тараса Чорновіла.

І все! Можна починати ту конференцію.

Цікаво буде всім! Гарантовано.
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24.02.2023 04:46 Відповісти
ще потрибно гео лероса посадити в перший ряд поряд з ермаком та масейчучкою
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24.02.2023 08:47 Відповісти
Коли почую вибачення - за ********* палички, оманські домовленості, розмінований чонгар, шашлики на першотравень та заглядання у дупу путєна???
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23.02.2023 19:14 Відповісти
Нахрен его выбачення! В ОТСТАВКУ!!!
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23.02.2023 20:50 Відповісти
Тут вибаченнями і відставками не обійдеться-занадто дорого розплачуємся за оті ''зелені оманські договорняки"!!!
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23.02.2023 21:31 Відповісти
Тільки вибачення?! Ви що, шановний, пацифіст чи великий гуманіст? Та за всі пройоби зеленопупенка він має повторити долю чаушеску.
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24.02.2023 05:17 Відповісти
Взагалі так, згоден. Притому ще у 19-му році був згоден…
Але в цього поца була можливість перезавантажити свою долю, якщо би вибачився, розігнав всю зелену шоблу та почав би співпрацювати з патріотами та фахівцями.
Колись йому доведеться всеодно вибачатись але буде пізно…
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24.02.2023 15:56 Відповісти
А бургери і піца буде? Може шашлички і крісла-мішки?
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23.02.2023 21:31 Відповісти
А може краще камінг-аут ( бажано всім ОПом )?
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23.02.2023 21:36 Відповісти
Це можна зробити одним словом стосовно влади - "********" (не моє, а ванги в штанях). А от український народ вистояв (не путать з малороским нарідом)
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23.02.2023 21:38 Відповісти
Рік невтіклості, бл...
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23.02.2023 23:11 Відповісти
і про що він буде конференціювати? про те, як втратив купу землі і людей?
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23.02.2023 23:43 Відповісти
Розкажи як ти кокс низдрями своїми вдихаєш, як надихає ві тебе на відоси.
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23.02.2023 23:57 Відповісти
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24.02.2023 01:18 Відповісти
Водичку для ванной нашему героичному Боневтику уже нагрели ?
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24.02.2023 02:24 Відповісти
Гріють. Той казан)
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24.02.2023 04:48 Відповісти
...із смолою
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24.02.2023 05:19 Відповісти
надеюсь у народа хватит мозгов сделать так, чтобы эта конференция стала его последней.
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24.02.2023 07:16 Відповісти
ні, наріду хватить тупості на слідуючого шута або шапкокрада
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24.02.2023 09:06 Відповісти
Хороший артист, но проворовавшийся, насквозь лживый предводитель коррупции и пособник врага. Продал Украину врагу в Омане, после чего в Украине правит Ермак и 5-я колонна врага.
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24.02.2023 08:07 Відповісти
Глядя на рожу зелі відразу тошнить а як шо він рота відкриває то то вже як тортури тай ще його подружка мосейчук якой як завжди добре на хліб намажуть,шоб зручні запитання задавала🤮🤮
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24.02.2023 08:29 Відповісти
Якби це була справжня прес-конференція, з невідомими питаннями від журналістів, а не підготовленими питаннями від журнашлюх - шут зеленський виглядав б значно смішніше, ніж кривляння ******* в 95-кварталі
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24.02.2023 09:04 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

"МИ ВСЕ ЗНАЛИ, АЛЕ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ -

ЩОБ БУЛО БІЛЬШЕ ШАШЛИКІВ"

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24.02.2023 11:27 Відповісти
 
 