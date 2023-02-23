У річницю вторгнення Зеленський проведе пресконференцію "Лютий. Рік незламності" (оновлено)

24 лютого відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено згодом.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що пресконференція почнеться о 17:00.

Читайте: Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію, - Зеленський про голосування в ООН по Україні