Молдова выходит из десятков договоров в рамках СНГ
Молдова начинает выход из нескольких десятков договоров в рамках СНГ.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Нику Попеску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
"Начинаем денонсацию соглашений в рамках СНГ. Наши госучреждения проанализировали необходимость многих соглашений, подписанных в СНГ, и в эти дни начинаем процедуру выхода из нескольких десятков соглашений. Мы дополним и опубликуем этот список. Только по линии МВД денонсируем около 20 соглашений", - заявил Попеску.
По словам министра, выход из этих соглашений связан с тем, что они "не актуальны или не работают, или не применяют, или они работают против интересов Молдовы".
"Молдова присоединится к Европейскому Союзу, и имеет абсолютно другие цели внешней политики. Участие в других объединениях будет подчинено целям европейской интеграции. Очевидно, что выход из СНГ или расторжение этих соглашений, несовместимых с нашими обязательствами, продолжится", - сказал министр.
Попеску отметил, что Кишинев является участником примерно 330 соглашений СНГ.
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Молдова є учасником приблизно 330 угод СНД."
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