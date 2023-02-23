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Новости
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Молдова выходит из десятков договоров в рамках СНГ

попеску,ніку

Молдова начинает выход из нескольких десятков договоров в рамках СНГ.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Нику Попеску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Начинаем денонсацию соглашений в рамках СНГ. Наши госучреждения проанализировали необходимость многих соглашений, подписанных в СНГ, и в эти дни начинаем процедуру выхода из нескольких десятков соглашений. Мы дополним и опубликуем этот список. Только по линии МВД денонсируем около 20 соглашений", - заявил Попеску.

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По словам министра, выход из этих соглашений связан с тем, что они "не актуальны или не работают, или не применяют, или они работают против интересов Молдовы".

"Молдова присоединится к Европейскому Союзу, и имеет абсолютно другие цели внешней политики. Участие в других объединениях будет подчинено целям европейской интеграции. Очевидно, что выход из СНГ или расторжение этих соглашений, несовместимых с нашими обязательствами, продолжится", - сказал министр.

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Попеску отметил, что Кишинев является участником примерно 330 соглашений СНГ.

Молдова (1876) Попеску Нику (41) СНГ (426)


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Топ комментарии
+12
давно пора вийти з цього вже з 10 років мертвого "снг", а то ******* якою нікрофілією, чесне слово ...
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23.02.2023 11:43
+6
Головне - почати.
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23.02.2023 11:45
+5
Цікаво, чому не всі угоди.
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23.02.2023 11:41
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Цікаво, чому не всі угоди.
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23.02.2023 11:41 Ответить
Головне - почати.
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23.02.2023 11:45 Ответить
Треба потроху, як наша влада досі виходить. Не треба поспішати.
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23.02.2023 12:32 Ответить
давно пора вийти з цього вже з 10 років мертвого "снг", а то ******* якою нікрофілією, чесне слово ...
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23.02.2023 11:43 Ответить
Черга за Грузією
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23.02.2023 11:51 Ответить
Нарешті.
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23.02.2023 12:03 Ответить
"...починаємо процедуру виходу з кількох десятків угод. Ми доповнимо та опублікуємо цей список. Тільки за лінією МВС денонсуємо близько 20 угод.
Молдова є учасником приблизно 330 угод СНД."

Роботи - непочатий край. Хоча напрямок нинішніх дій для Молдови чи не вперше позитивний.
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23.02.2023 12:07 Ответить
Лед тронулся,господа присяжные,оце так треба робити Грузії,а також Казахстан,і тп і тд
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23.02.2023 12:18 Ответить
Казахи под крылом Китая. Они и так уже писюн на узких ложили, особо это не скрывая. А вот Грузии сложнее. Но и их время скоро настанет.
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23.02.2023 12:26 Ответить
Протверезіння..
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23.02.2023 13:09 Ответить
 
 