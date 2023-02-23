Молдова выходит из десятков договоров в рамках СНГ

Молдова начинает выход из нескольких десятков договоров в рамках СНГ.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Нику Попеску, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Начинаем денонсацию соглашений в рамках СНГ. Наши госучреждения проанализировали необходимость многих соглашений, подписанных в СНГ, и в эти дни начинаем процедуру выхода из нескольких десятков соглашений. Мы дополним и опубликуем этот список. Только по линии МВД денонсируем около 20 соглашений", - заявил Попеску.

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По словам министра, выход из этих соглашений связан с тем, что они "не актуальны или не работают, или не применяют, или они работают против интересов Молдовы".

"Молдова присоединится к Европейскому Союзу, и имеет абсолютно другие цели внешней политики. Участие в других объединениях будет подчинено целям европейской интеграции. Очевидно, что выход из СНГ или расторжение этих соглашений, несовместимых с нашими обязательствами, продолжится", - сказал министр.

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Попеску отметил, что Кишинев является участником примерно 330 соглашений СНГ.