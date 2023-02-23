Молдова виходить із десятків договорів у рамках СНД

Молдова розпочинає вихід із кількох десятків договорів у рамках СНД.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Починаємо денонсацію угод у рамках СНД. Наші держустанови проаналізували необхідність багатьох угод, підписаних у СНД, і цими днями починаємо процедуру виходу з кількох десятків угод. Ми доповнимо та опублікуємо цей список. Тільки за лінією МВС денонсуємо близько 20 угод", - заявив Попеску.

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За словами міністра, вихід із цих угод пов'язаний з тим, що вони "не актуальні чи не працюють, чи їх не застосовують, чи вони працюють проти інтересів Молдови".

"Молдова приєднається до Європейського Союзу, і має абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Участь в інших об'єднаннях буде підпорядкована меті європейської інтеграції. Очевидно, що вихід із СНД чи розірвання цих угод, несумісних із нашими зобов'язаннями, продовжиться", - сказав міністр.

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Попеску зазначив, що Кишинів є учасником приблизно 330 угод СНД.