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Новини
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Молдова виходить із десятків договорів у рамках СНД

попеску,ніку

Молдова розпочинає вихід із кількох десятків договорів у рамках СНД.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Починаємо денонсацію угод у рамках СНД. Наші держустанови проаналізували необхідність багатьох угод, підписаних у СНД, і цими днями починаємо процедуру виходу з кількох десятків угод. Ми доповнимо та опублікуємо цей список. Тільки за лінією МВС денонсуємо близько 20 угод", - заявив Попеску.

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За словами міністра, вихід із цих угод пов'язаний з тим, що вони "не актуальні чи не працюють, чи їх не застосовують, чи вони працюють проти інтересів Молдови".

"Молдова приєднається до Європейського Союзу, і має абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Участь в інших об'єднаннях буде підпорядкована меті європейської інтеграції. Очевидно, що вихід із СНД чи розірвання цих угод, несумісних із нашими зобов'язаннями, продовжиться", - сказав міністр.

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Попеску зазначив, що Кишинів є учасником приблизно 330 угод СНД.

Автор: 

Молдова (2076) Попеску Ніку (21) СНД (162)


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Топ коментарі
+12
давно пора вийти з цього вже з 10 років мертвого "снг", а то ******* якою нікрофілією, чесне слово ...
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23.02.2023 11:43
+6
Головне - почати.
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23.02.2023 11:45
+5
Цікаво, чому не всі угоди.
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23.02.2023 11:41
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Цікаво, чому не всі угоди.
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23.02.2023 11:41 Відповісти
Головне - почати.
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23.02.2023 11:45 Відповісти
Треба потроху, як наша влада досі виходить. Не треба поспішати.
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23.02.2023 12:32 Відповісти
давно пора вийти з цього вже з 10 років мертвого "снг", а то ******* якою нікрофілією, чесне слово ...
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23.02.2023 11:43 Відповісти
Черга за Грузією
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23.02.2023 11:51 Відповісти
Нарешті.
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23.02.2023 12:03 Відповісти
"...починаємо процедуру виходу з кількох десятків угод. Ми доповнимо та опублікуємо цей список. Тільки за лінією МВС денонсуємо близько 20 угод.
Молдова є учасником приблизно 330 угод СНД."

Роботи - непочатий край. Хоча напрямок нинішніх дій для Молдови чи не вперше позитивний.
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23.02.2023 12:07 Відповісти
Лед тронулся,господа присяжные,оце так треба робити Грузії,а також Казахстан,і тп і тд
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23.02.2023 12:18 Відповісти
Казахи под крылом Китая. Они и так уже писюн на узких ложили, особо это не скрывая. А вот Грузии сложнее. Но и их время скоро настанет.
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23.02.2023 12:26 Відповісти
Протверезіння..
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23.02.2023 13:09 Відповісти
 
 