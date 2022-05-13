Кулеба и глава МИД Молдовы Попеску обсудили безопасность, способы повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обсудили безопасность стран, способы повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде, а также действия РФ в Черноморском регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
"На нашей сегодняшней встрече мой молдавский коллега Николай Попеску и я сосредоточились на безопасности Украины и Молдовы, способах повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде. Мы также обсудили враждебные действия РФ в Черноморском регионе", - написал Кулеба.
