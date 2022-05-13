РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Кулеба и глава МИД Молдовы Попеску обсудили безопасность, способы повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обсудили безопасность стран, способы повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде, а также действия РФ в Черноморском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"На нашей сегодняшней встрече мой молдавский коллега Николай Попеску и я сосредоточились на безопасности Украины и Молдовы, способах повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде. Мы также обсудили враждебные действия РФ в Черноморском регионе", - написал Кулеба.

Молдова (1923) Попеску Нику (41) Кулеба Дмитрий (2882)
Їм не пропаганду треба обговорювати, а негайне введення румунських підрозділів для захисту Молдови. Боюсь, що в них на це залишилось лічені дні.
13.05.2022 22:03 Ответить
 
 