Кулеба и глава МИД Молдовы Попеску обсудили безопасность, способы повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обсудили безопасность стран, способы повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде, а также действия РФ в Черноморском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"На нашей сегодняшней встрече мой молдавский коллега Николай Попеску и я сосредоточились на безопасности Украины и Молдовы, способах повышения экономической устойчивости и противодействия российской пропаганде. Мы также обсудили враждебные действия РФ в Черноморском регионе", - написал Кулеба.

