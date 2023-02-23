РУС
Спецслужбы РФ создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить вагнеровцев, - Генштаб

Российское военное руководство прилагает усилия, чтобы установить контроль над частными военными компаниями и вытеснить ЧВК "Вагнер" вместе с его основателем Евгением Пригожиным из информационного пространства.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Министерство обороны Российской Федерации вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании. В частности, аффилированная с Федеральной службой безопасности Российской Федерации частная военная компания "Ястреб", - сказал Громов.

По его словам, также для установления контроля над ЧВК и другими парамилитарными формированиями российские военные стремятся замкнуть обеспечение добровольческих формирований вооружениями, военной техникой, продовольствием.

Кроме того, речь идет о предоставлении медицинской помощи. В частности, российское правительство уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые добровольческие формирования.

Топ комментарии
+8
ПВК "Яструб"

Ятруп.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:44 Ответить
+7
Верю, настанет момент, когда Вагнер против Ястреба будут воевать за каждый дом в москве
показать весь комментарий
23.02.2023 14:49 Ответить
+6
Не армія, а збіговисько бандформувань.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:34 Ответить
Не армія, а збіговисько бандформувань.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:34 Ответить
А в мене вже латиниця з кирилицею на шевроні в гарне ПМС змішалось..ото їх місце..
показать весь комментарий
23.02.2023 14:51 Ответить
Так кацапи весь час так воювали! Мабуть за винятком другої світової, коли вгатили в землю двадцять мільйонів! А так - "казачкі", "дікіє дівізіі" та інша ********, яка воювала за можливість хоть щось сп@здити, тобто орда мародерів.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:34 Ответить
Жаба проти гадюки...
показать весь комментарий
23.02.2023 14:34 Ответить
Потрібно не "витіснити", а "випиляти" разом з тим пригожиним.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:35 Ответить
Почему не стерх?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:35 Ответить
кацапы , давайте , ****** друг друга , .............)))))
показать весь комментарий
23.02.2023 14:37 Ответить
А кого туда будут брать - зеков, бомжей?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:37 Ответить
алкоястреб, худшіє із худшіх
показать весь комментарий
23.02.2023 14:39 Ответить
О, вирощують ''нового пригожина''
показать весь комментарий
23.02.2023 14:39 Ответить
ПВК "Яструб"

Ятруп.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:44 Ответить
Конкуренція в курнику! Давайте двобій главпівнів!
показать весь комментарий
23.02.2023 14:47 Ответить
У лютому 2022 року, кацапи ще могли створювати напругу, розповідаючи про «кадирівців», «вагнерівців», та інше лайно.
Але це вже минуле: можна створювати пвк, спецпідрозділи, та інше, проте, на це ніхто вже не зверне уваги.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:47 Ответить
Верю, настанет момент, когда Вагнер против Ястреба будут воевать за каждый дом в москве
показать весь комментарий
23.02.2023 14:49 Ответить
Это у них уже в исконно скрепной игре "Метро" обигралось Фашисты против бандитов.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:08 Ответить
ЧуВаКи, "Я ****"!
показать весь комментарий
23.02.2023 14:53 Ответить
Ну і як ці ПІТУХІ стануть "яструбами"?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:55 Ответить
Мавр своё сделал и тюрьмы от лайна почистил.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:07 Ответить
Та какая разница
Какое название
У русских пид. ....в?
Их скоро , как немцев
После второй мировой
Будут бить в любой части света
показать весь комментарий
23.02.2023 15:17 Ответить
Вся московія, це ПВК "Кацап" - безжальна і агресивна, зомбована і брехлива потвора.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:34 Ответить
В Генштабе конечно виднее... Раньше вроде считалось что чвк Вагнер-- на 100% детище этих самых спецслужб рф. Так что может сейчас они просто проводят "ребрендинг" запятнавшей себя чвк, другими словами меняют название ?
показать весь комментарий
23.02.2023 16:44 Ответить
 
 