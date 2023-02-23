Спецслужбы РФ создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить вагнеровцев, - Генштаб

Российское военное руководство прилагает усилия, чтобы установить контроль над частными военными компаниями и вытеснить ЧВК "Вагнер" вместе с его основателем Евгением Пригожиным из информационного пространства.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Министерство обороны Российской Федерации вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании. В частности, аффилированная с Федеральной службой безопасности Российской Федерации частная военная компания "Ястреб", - сказал Громов.

По его словам, также для установления контроля над ЧВК и другими парамилитарными формированиями российские военные стремятся замкнуть обеспечение добровольческих формирований вооружениями, военной техникой, продовольствием.

Кроме того, речь идет о предоставлении медицинской помощи. В частности, российское правительство уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые добровольческие формирования.

