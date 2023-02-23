Спецслужби РФ створили ПВК "Яструб", щоб витіснити вагнерівців, - Генштаб
Російське військове керівництво докладає зусиль, щоб встановити контроль над приватними військовими компаніями та витіснити ПВК "Вагнер" разом з його засновником Євгеном Пригожиним з інформаційного простору.
Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Міністерство оборони Російської Федерації взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії. Зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки Російської Федерації приватна військова компанія "Яструб", - сказав Громов.
За його словами, також для встановлення контролю над ПВК та іншими парамілітарними формуваннями російські військові прагнуть на собі замкнути забезпечення добровольчих формувань озброєннями, військовою технікою, продовольством.
Крім того, мова йде про надання медичної допомоги. Зокрема, російський уряд вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані добровольчі формування.
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Ятруп.
Але це вже минуле: можна створювати пвк, спецпідрозділи, та інше, проте, на це ніхто вже не зверне уваги.
Какое название
У русских пид. ....в?
Их скоро , как немцев
После второй мировой
Будут бить в любой части света