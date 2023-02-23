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Новини Війна
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Спецслужби РФ створили ПВК "Яструб", щоб витіснити вагнерівців, - Генштаб

вагнер

Російське військове керівництво докладає зусиль, щоб встановити контроль над приватними військовими компаніями та витіснити ПВК "Вагнер" разом з його засновником Євгеном Пригожиним з інформаційного простору.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Міністерство оборони Російської Федерації взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії. Зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки Російської Федерації приватна військова компанія "Яструб", - сказав Громов.

Дивіться: Терорист Пригожин показав десятки трупів "вагнерівців", яких ЗСУ знищили за один день. ФОТО 18+

За його словами, також для встановлення контролю над ПВК та іншими парамілітарними формуваннями російські військові прагнуть на собі замкнути забезпечення добровольчих формувань озброєннями, військовою технікою, продовольством.

Крім того, мова йде про надання медичної допомоги. Зокрема, російський уряд вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані добровольчі формування.

Також читайте: "Скарги Пригожина" підтверджують, що його хизування незалежністю "Вагнера" від Міноборони РФ було брехнею, - ISW

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6643) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+8
ПВК "Яструб"

Ятруп.
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23.02.2023 14:44
+7
Верю, настанет момент, когда Вагнер против Ястреба будут воевать за каждый дом в москве
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23.02.2023 14:49
+6
Не армія, а збіговисько бандформувань.
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23.02.2023 14:34
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Не армія, а збіговисько бандформувань.
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23.02.2023 14:34 Відповісти
А в мене вже латиниця з кирилицею на шевроні в гарне ПМС змішалось..ото їх місце..
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23.02.2023 14:51 Відповісти
Так кацапи весь час так воювали! Мабуть за винятком другої світової, коли вгатили в землю двадцять мільйонів! А так - "казачкі", "дікіє дівізіі" та інша ********, яка воювала за можливість хоть щось сп@здити, тобто орда мародерів.
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23.02.2023 15:34 Відповісти
Жаба проти гадюки...
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23.02.2023 14:34 Відповісти
Потрібно не "витіснити", а "випиляти" разом з тим пригожиним.
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23.02.2023 14:35 Відповісти
Почему не стерх?
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23.02.2023 14:35 Відповісти
кацапы , давайте , ****** друг друга , .............)))))
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23.02.2023 14:37 Відповісти
А кого туда будут брать - зеков, бомжей?
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23.02.2023 14:37 Відповісти
алкоястреб, худшіє із худшіх
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23.02.2023 14:39 Відповісти
О, вирощують ''нового пригожина''
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23.02.2023 14:39 Відповісти
ПВК "Яструб"

Ятруп.
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23.02.2023 14:44 Відповісти
Конкуренція в курнику! Давайте двобій главпівнів!
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23.02.2023 14:47 Відповісти
У лютому 2022 року, кацапи ще могли створювати напругу, розповідаючи про «кадирівців», «вагнерівців», та інше лайно.
Але це вже минуле: можна створювати пвк, спецпідрозділи, та інше, проте, на це ніхто вже не зверне уваги.
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23.02.2023 14:47 Відповісти
Верю, настанет момент, когда Вагнер против Ястреба будут воевать за каждый дом в москве
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23.02.2023 14:49 Відповісти
Это у них уже в исконно скрепной игре "Метро" обигралось Фашисты против бандитов.
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23.02.2023 15:08 Відповісти
ЧуВаКи, "Я ****"!
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23.02.2023 14:53 Відповісти
Ну і як ці ПІТУХІ стануть "яструбами"?
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23.02.2023 14:55 Відповісти
Мавр своё сделал и тюрьмы от лайна почистил.
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23.02.2023 15:07 Відповісти
Та какая разница
Какое название
У русских пид. ....в?
Их скоро , как немцев
После второй мировой
Будут бить в любой части света
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23.02.2023 15:17 Відповісти
Вся московія, це ПВК "Кацап" - безжальна і агресивна, зомбована і брехлива потвора.
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23.02.2023 18:34 Відповісти
В Генштабе конечно виднее... Раньше вроде считалось что чвк Вагнер-- на 100% детище этих самых спецслужб рф. Так что может сейчас они просто проводят "ребрендинг" запятнавшей себя чвк, другими словами меняют название ?
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23.02.2023 16:44 Відповісти
 
 