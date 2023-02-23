Украинцев просят не публиковать фото и видео авиации: проходит перебазирование
Украинцев призвали не публиковать в сети фото и видео украинской авиации, ведь проходит перебазирование.
Об этом просит воздушное командование "Центр", передает Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ!!!
СОХРАНИМ ИНФОРМАЦИОННУЮ ТИШИНУ!
Обращение к громадам приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины.
В сети интернет появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.
Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, местоположений военной техники, ее количестве и направления передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач!
В то же время предостерегаем, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите свою жизнь и своих родных!!!!
Сильные вместе!" - говорится в сообщении.
Вже і фотографувати не треба...
сами ответили на свой вопрос