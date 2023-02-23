РУС
Украинцев просят не публиковать фото и видео авиации: проходит перебазирование

Украинцев призвали не публиковать в сети фото и видео украинской авиации, ведь проходит перебазирование.

Об этом просит воздушное командование "Центр", передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ!!!

СОХРАНИМ ИНФОРМАЦИОННУЮ ТИШИНУ!

Обращение к громадам приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины.

В сети интернет появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

Читайте: Нет смысла давить на Украину с предложением начать мирные переговоры, - Зеленский

Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, местоположений военной техники, ее количестве и направления передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач!

В то же время предостерегаем, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите свою жизнь и своих родных!!!!

Сильные вместе!" - говорится в сообщении.

+27
Не розумію довбо**бів які досі знімають нашу військову техніку чи авіацію, ви своєю дурістю можете навести ворожі ракети прямо на свої порожні голови.
23.02.2023 17:05 Ответить
+16
За розкриття дислокації наших військ потрібно засуджувати до довічного!
23.02.2023 17:09 Ответить
+16
Те кто сейчас еще снимают это все на телефоны то знайте, это не Украинцы уже, их смело можно задерживать!!!! Потому что сейчас сфотографировать тот же дом Украинцу будет страшно, так как люди могут подумать что он сливает координаты p.s Это я про себя, иногда когда я жду подругу, и хочу отправить фотку что я под домом стою жду, сразу в голове идут мысли что подумают что я шпионка какая то
23.02.2023 17:13 Ответить
23.02.2023 17:05 Ответить
Зовсім нічого краще не знімати й не викладати..
23.02.2023 17:15 Ответить
Арыстовичу мона
23.02.2023 18:52 Ответить
Звернення до громади прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, Джерело:
Вже і фотографувати не треба...
23.02.2023 18:00 Ответить
Сколько можно церемониться с пособниками РАШИСТОВ ТЕРРОРИСТОВ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ⁉️⁉️⁉️Примите депутаты закон , о смертной казни на время ВОЙНЫ ! Все гниды и МЕГАМАРОДЕРЫ НА КРОВИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОВЕШЕНЫ ! В Англии таких вешали
23.02.2023 18:18 Ответить
Це покоління таке виросло, влогерів. Воно все знімає, пофіг чому і навіщо, але завжди все знімає, навіть не замислюючись)
23.02.2023 18:30 Ответить
навести ворожі ракети прямо на свої порожні голови
сами ответили на свой вопрос
23.02.2023 21:08 Ответить
Це потрібно було зробити рівно рік назад а не займатися великим крадівництвом
23.02.2023 17:08 Ответить
року назад не існує. Існує тільки рік тому.
23.02.2023 18:53 Ответить
23.02.2023 17:09 Ответить
Могу вас поздравить, спустя 9 лет до вас хоть что то начало доходить, но все же вы остаетесь все таким же тупым как и вся прочая русня, 9 лет оно ждало и тут решило написать.......
23.02.2023 17:18 Ответить
23.02.2023 17:09 Ответить
То це як? Тобто кримінальна справа проти генерала Павловського теж таки сфабрикована... Бо інакше виходить, що зелена влада поставляє технику, що "не відповідає заявленим характеристикам та є поганої якості"
23.02.2023 17:13 Ответить
Саботували виробництво кораблів, бтрів, танків, ппо, броників, стрілецької зброї і т.д.. Як ******* говорити зелені - все після перемоги.
23.02.2023 17:25 Ответить
Не радійте дуже. Це останній катер доробили, який ще Павловський при Порошенку закладав.
23.02.2023 18:31 Ответить
23.02.2023 17:13 Ответить
А зайти до подруги? Й що за дивний варіант фото очикуна під будинком відправляти?
23.02.2023 17:20 Ответить
Или если подруга надоела, сними на её телефон
23.02.2023 18:01 Ответить
Работа СБУ и контразведки в ЖОПЕ... Это их работа, а не граждан, если нужны граждане, то это работа детективов этох служб. Вы еще конкурс на Штирлица в открытом эфире объявите...
23.02.2023 17:19 Ответить
А балакунам при владі не хочете язики попідрізати?
23.02.2023 17:26 Ответить
В першу чергу. А то один перед одним з новинами про зброю, техніку,планами.
23.02.2023 17:36 Ответить
Рік війна іде, а довбні ще нічого не зрозуміли.
23.02.2023 17:45 Ответить
 
 