Украинцев просят не публиковать фото и видео авиации: проходит перебазирование

Украинцев призвали не публиковать в сети фото и видео украинской авиации, ведь проходит перебазирование.

Об этом просит воздушное командование "Центр", передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ!!!

СОХРАНИМ ИНФОРМАЦИОННУЮ ТИШИНУ!

Обращение к громадам приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины.

В сети интернет появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, местоположений военной техники, ее количестве и направления передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач!

В то же время предостерегаем, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите свою жизнь и своих родных!!!!

Сильные вместе!" - говорится в сообщении.