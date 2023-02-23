РУС
Россия совершила хакерскую атаку на госсайты Украины, - Госспецсвязи

Сегодня, 23 февраля, обнаружена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержание нескольких страниц на этих ресурсах.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в рамках Объединенной группы по реагированию при НКЦК, специалисты Госспецсвязи, СБУ и Национальной полиции совместно работают над локализацией и исследованием обстоятельств киберинцидента.

На данный момент можно утверждать, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций. Работа большинства информационных ресурсов уже возобновлена и они работают в штатном режиме.

Читайте также: СБУ с начала года нейтрализовала более 550 кибератак, - начальник Департамента кибербезопасности Витюк

Как видим, в канун годовщины полномасштабного вторжения россия продолжает напоминать о себе в киберпространстве, где она давно ведет себя как государство-террорист, атакуя гражданские цели", - говорится в сообщении.

+5
Рашисты срут по всему миру, потому как туалетов нету.
23.02.2023 20:02 Ответить
+3
Кива намастичил епло?
23.02.2023 19:59 Ответить
+1
Та этих даунов ни оружия, ни солдат нет. Одни уголовники в 140 миллионной стране воюют..... Ржавыми калашами...
23.02.2023 20:09 Ответить
23.02.2023 19:59 Ответить
23.02.2023 20:02 Ответить
Словарь Эллочки Людоедки в картинках?
23.02.2023 20:16 Ответить
23.02.2023 20:25 Ответить
23.02.2023 20:02 Ответить
23.02.2023 20:09 Ответить
На Інтері заграв гімн срср на чорному екрані. Дурні нічого розумнійшого не вигадали
23.02.2023 20:12 Ответить
Рузьге пернули "з підливою" і думають, що то гакерська атака.
23.02.2023 20:18 Ответить
Так відріжте той мордор від цивілізованого інтернету, дистанційно виведіть з ладу їхні компютери-нехай вертаються на ліси-болота!
23.02.2023 20:40 Ответить
Рубайте кацапам кабель. Відразу на новинних форумах США та Європи стане тихо. Сруть тотально.
23.02.2023 21:12 Ответить
 
 