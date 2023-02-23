Россия совершила хакерскую атаку на госсайты Украины, - Госспецсвязи

Сегодня, 23 февраля, обнаружена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержание нескольких страниц на этих ресурсах.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в рамках Объединенной группы по реагированию при НКЦК, специалисты Госспецсвязи, СБУ и Национальной полиции совместно работают над локализацией и исследованием обстоятельств киберинцидента.

На данный момент можно утверждать, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций. Работа большинства информационных ресурсов уже возобновлена и они работают в штатном режиме.

Как видим, в канун годовщины полномасштабного вторжения россия продолжает напоминать о себе в киберпространстве, где она давно ведет себя как государство-террорист, атакуя гражданские цели", - говорится в сообщении.