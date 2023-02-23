РУС
За войну ответственна только Россия, - глава МИД Нидерландов Хукстра

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра подчеркнул, что за продолжающуюся уже год войну в Украине ответственна только Россия, и призвал сделать все, чтобы Украина выжила как государство в рамках международно признанных границ.

Об этом он сказал во время специальной сессии Генассамблеи ООН по теме украинской "формулы мира", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За войну ответственна Россия, и только Россия. Мы были свидетелями того, как российская агрессия разрушает Украину, как погибают невинные женщины, дети и мужчины. Школы, больницы, целые районы стираются с лица земли. Украинский народ подвергается убийствам, пыткам, изнасилованиям, похищением... Это нападение не только на Украину это нападение на принцип суверенитета, это нападение на устав ООН... Это нападение на нашу безопасность, на нашу экономику... и это нападение на все то, что мы отстаиваем, несмотря на наши разногласия", - сказал он. 

Также он призвал не закрывать глаза на российскую агрессию, ведь если сильный всегда будет прав, то это приведет к большей нестабильности и большим страданиям.

Читайте также: Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Украине 100 танков Leopard

"Единственный путь вперед - это выполнять соглашения, которых мы достигли, обеспечить, чтобы Украина выжила как государство в рамках международно признанных границ", - подчеркнул он.

Хукстра подчеркнул, что Нидерланды делают все возможное, чтобы поддержать Украину, и продолжат это делать.

"Мы будем делать все возможное, что в наших силах, чтобы обеспечить, чтобы Россия ответила за совершенное, чтобы была установлена справедливость", - подчеркнул он.

Он также отметил, что закончить войну можно уже сегодня, если Россия отправит своих солдат домой.

Читайте также: Разведка Нидерландов предупредила о возможных диверсиях РФ в Северном море

"Мы все хотим мира, а дорога к миру очень проста. Войне можно положить конец уже сегодня, если Россия отправит своих солдат домой. Просто отправьте их домой. Но пока эта война продолжается, Нидерланды будут делать все, что можно, чтобы помочь Украине", – сказал он.

Нидерланды (1631) россия (96895) Хукстра Вопке (12)
А кацапський прихвостень-білорусь не має нести відповідальність?!
23.02.2023 20:27 Ответить
Лише одна поправка - війна йде уже дев'ять років.
23.02.2023 20:37 Ответить
23.02.2023 20:52 Ответить
І білорашка, і Іран мають відповісти за десятки тисяч загиблих українців.
23.02.2023 21:12 Ответить
Где он был целый год, пока не знал? На орбите космонавтом работал? Связь с Землёй отсутствовала?
23.02.2023 21:16 Ответить
РФія і *********** країні мають бути покарані!!
23.02.2023 21:32 Ответить
Ne Rossiia a moskovia. Byl Kiievsii Rus- eto jedinstvennaja rossiia. Tot kto obzyvajet sebja tem imenem - eto moskoovija, a ne Russia. Nazvanije uzhe ispatshkano , no Ukraine mozhet nado podumatsja o tom shto vzjat sebe obratno istoritsheskoje nazvanije: Kievskaja Rus? Opredelitsja slavjanam Kiievski Russii
23.02.2023 22:36 Ответить
 
 