Путин по-прежнему хочет оккупировать Киев, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что год спустя российский диктатор Владимир Путин не оставил надежд оккупировать Киев.
О Зеленском заявил в интервью BBC
"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину. Поэтому это очень важно. Поэтому, конечно, я думаю, что у него есть такие мнения, о которых вы уже сказали, но я считаю, что мы - сильные", - заявил он.
В то же время, президент уверен, что для россиян и белорусов, если присоединятся, будет огромным вызовом и проблемой занять Киев, и большой ошибкой.
И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом. и проблемой занять Киев/ И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси. Для них это означает утрату истории, это означает утрату Беларуси. Я думаю, что это ошибка. Поэтому я надеюсь, что Беларусь не присоединится к Путину и не пойдет на эти шаги", - подчеркнул Зеленский.
Журналист спросил Зеленского, справится ли Украина, если к россиянам присоединятся белорусские войска. Президент заверил, что украинские силы обороны выдержат.
щовечора одне й теж.
"ВИ" - це "термос", "********* паличкі", "синьйор-голодомор", "просто перестать стрєлять", "сайдьомся па сєрєдінє", "травневі шашлики", "велике крадівництво", миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, крадуцький, "актриса з німецьких фільмів для дорослих", чорна рубашка Данілова, "мир в очах путлєра"..... І багато ще чого!
І до України "ВИ" маєте такеж саме відношення, як морська свинка до моря!
Вони не зможуть піти війною на Україну"
