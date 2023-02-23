РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
7 253 44

Путин по-прежнему хочет оккупировать Киев, - Зеленский

володимир,зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что год спустя российский диктатор Владимир Путин не оставил надежд оккупировать Киев.

О Зеленском заявил в интервью BBC

"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину. Поэтому это очень важно. Поэтому, конечно, я думаю, что у него есть такие мнения, о которых вы уже сказали, но я считаю, что мы - сильные", - заявил он.

Читайте также: Сегодня на заседании Ставки рассмотрели ситуацию на границах и вокруг Молдовы, - Данилов

В то же время, президент уверен, что для россиян и белорусов, если присоединятся, будет огромным вызовом и проблемой занять Киев, и большой ошибкой.

И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом. и проблемой занять Киев/ И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси. Для них это означает утрату истории, это означает утрату Беларуси. Я думаю, что это ошибка. Поэтому я надеюсь, что Беларусь не присоединится к Путину и не пойдет на эти шаги", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Оккупанты в Мелитополе записывают детей в "юнармейцы"

Журналист спросил Зеленского, справится ли Украина, если к россиянам присоединятся белорусские войска. Президент заверил, что украинские силы обороны выдержат.

Зеленский Владимир (21568) путин владимир (31920)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Может ты Падло,или твои ублюдки квартальные,когда-нибудь прочтете и та мразь ,что тебя выбрала. Я вас буду проклинать до конца жизни за дни от 24. 02. 22 и до середины марта. Гореть вам в аду. Коренной житель Гостомеля. Кровь гражданских Гостомеля ,Бучи ,Ирпеня ,Бородянки - на ваших сучьих руках - вы свинособак запустили.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:37 Ответить
+27
Ти ж порушив Оманський договорняк, а тепер дивуєшся.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:17 Ответить
+24
Ти ж **** зелена своїми договорняками з Путіним і привів війну в Україну !
показать весь комментарий
23.02.2023 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ж порушив Оманський договорняк, а тепер дивуєшся.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:17 Ответить
https://zaxid.net/*********************************************************************************************** США обговорюють питання про постачання Україні винищувачів п'ятого покоління
показать весь комментарий
23.02.2023 21:56 Ответить
Як порушив? Нічого не порушив. Чонгар розмінував, дорогу до Нової Каховки розчистив від війска. То Пуйло порушив обіцянку по цивільних не стріляти, посунув орду далі домовленого.
показать весь комментарий
24.02.2023 00:09 Ответить
Хоче-перехоче...
показать весь комментарий
23.02.2023 21:18 Ответить
Как насчёт защиты Волынской и Ривненской области,зелупы? Там колки сосновые так и стоят - враг не пройдет?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:20 Ответить
Пан Писюн,передача" На добранич диты"
показать весь комментарий
23.02.2023 21:20 Ответить
Не підуть. Значить готуємось до шашликів. Так його туди і тягне.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:20 Ответить
Ти ж **** зелена своїми договорняками з Путіним і привів війну в Україну !
показать весь комментарий
23.02.2023 21:21 Ответить
Чому сьогодні на твоєму марафоні співали кацапський гімн?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:21 Ответить
Начинається.....Він ще рік тому хотів і що?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:22 Ответить
А Зеленський хоче безмежної влади
показать весь комментарий
23.02.2023 21:22 Ответить
Зеленський не може хотіти, бо розуму обмаль - воно ширма-диктор. Хоче дєрьмак.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:28 Ответить
Для цього і розуму не потрібно
показать весь комментарий
23.02.2023 21:31 Ответить
щовечора одне й теж.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:24 Ответить
щовечора одне й теж.
щовечора одне й теж.
щовечора одне й теж.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:40 Ответить
Найвеличніше! Слово "МИ" в контексті України з твоєї пащеки недоречне.
"ВИ" - це "термос", "********* паличкі", "синьйор-голодомор", "просто перестать стрєлять", "сайдьомся па сєрєдінє", "травневі шашлики", "велике крадівництво", миші, що з'їли вагони зерна з держрезерву, крадуцький, "актриса з німецьких фільмів для дорослих", чорна рубашка Данілова, "мир в очах путлєра"..... І багато ще чого!

І до України "ВИ" маєте такеж саме відношення, як морська свинка до моря!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:27 Ответить
********** довело до війни та кончає демократію в Україні. Сьогодні Слуги та ОПЗЖ до кінця року заборонили депутату приходити на пленарні засідання,таке тільки при путінізмі. В Україні такого ще не було
показать весь комментарий
23.02.2023 21:27 Ответить
Щось я жодного разу не чув що б Зеленський назвав путіна вбивцею чи кривавим катом ,а росію нациською терористичною недодержавою ,ось такі інтервю ні про що.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:28 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 21:28 Ответить
А кто за один час ,год назад ,по договорняку с ******,за его нефтедрллары сдал всю Киевскую область и юг Украины. ? Предатель.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:29 Ответить
"Білоруси - теж люди.
Вони не зможуть піти війною на Україну"
показать весь комментарий
23.02.2023 21:34 Ответить
Когда президент такое заявляет
Сразу вспоминается
Не надо паники
Готовимся к шашлыкам
показать весь комментарий
23.02.2023 21:38 Ответить
ЗСУ і народ України витримають. А оп це уже інша версія
показать весь комментарий
23.02.2023 21:36 Ответить
Путин МЕЧТАЕТ взять БАХМУ
скажите путину
Нет в БАХМУТЕ
РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИИ
И РЕЙХСТАГА

А еще скажите мне - какая сволочь удаляет мой пост про БАХМУТ?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:36 Ответить
Может ты Падло,или твои ублюдки квартальные,когда-нибудь прочтете и та мразь ,что тебя выбрала. Я вас буду проклинать до конца жизни за дни от 24. 02. 22 и до середины марта. Гореть вам в аду. Коренной житель Гостомеля. Кровь гражданских Гостомеля ,Бучи ,Ирпеня ,Бородянки - на ваших сучьих руках - вы свинособак запустили.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:37 Ответить
Я голосовала за Порошенко
За Зеленского и на следующих выборах голосовать не буду
Я считаю - за заслуги надо награждать
А за преступления - судить
Как это сделать с одним человеком - понятно
А как сделать с целым народом
Который своим выбором привел на украинскую землю
БОЛЬШУЮ ВОЙНУ
Не мучайте себя
Зеленский не сам сел в кресло президента
Его туда усадили
Миллионы украинцев
Из которых и в живых сегодня многих нет
Но вот беда
Умнее они не стали....
показать весь комментарий
23.02.2023 21:43 Ответить
А я не голосував ні за одного, ні за другого. Скільки зрадників за каденцію Пороха посадили за грати? Нуль. А рашистам вийти з оточеного Слов'янська теж не туман допоміг. Зеля і Порох один одного стоять.
показать весь комментарий
24.02.2023 00:38 Ответить
Прочитала ваш пост
И вспомнила знаменитые слова
Бойся равнодушных
Только с их молчаливого согласия
Совершаются в мире все убийства и предательства

Равнодушные во всем мире не ходят выборы
Они всегда только ноют
Жаль тех, кто умирает за
Вечно ноющих
Ленящихся жопу оторвать от дивана
И сходить на избирательный участок
Уже сидели бы на своих диванах
И помалкивали
Когда за них умирают пассионарии
показать весь комментарий
24.02.2023 01:40 Ответить
В нашому випадку краще б всі після позору перемішаного з клоунадою на сцені стадіону проспали вибори. Ваш IQ не допускає, що я голосував за іншого кандидата в першому турі? З таким рівнем інтелекту не ходіть більше на вибори, ви шкодите більше ніж байдужі.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:23 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 21:39 Ответить
А як без зрадників обійтися в ВР ? Путлер так не може !
показать весь комментарий
23.02.2023 21:45 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1628734249393131520 7 ч

Голосували ЗА - Слуги, ОПЗЖ, Довіра, За майбутнє, Відновлення України та Батьківщина

показать весь комментарий
23.02.2023 21:41 Ответить
Ну, разом з ними і їх виборці. Суки.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:55 Ответить
Лео Героса відсторонили від роботи у ВР тільки за критику
Зеленського і слуг уродів , які прийшли тільки красти 😠
Що відбувається в краіні , коли вже за критику ,
влада готова цих людей кидати за грати , а своїх злодюг відпускають ??!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:55 Ответить
Відбувається узурпація.Путінізм з цього і починався
показать весь комментарий
23.02.2023 22:02 Ответить
Тільки Зеля знає що хоче Путлер !
показать весь комментарий
23.02.2023 21:43 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 21:48 Ответить
Куди подівся мир в очах, який хтось там побачив? Чи не побачив? А просто звично зачитав, що красиво написали?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:53 Ответить
Просто брехав
показать весь комментарий
23.02.2023 22:03 Ответить
А ЗЄ хоче бути царем України.

Хотіти і могти - це дуже різні речі.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:59 Ответить
..бачу тут і "************" не треба з "салавьовим"...Цікаво,а хто Україною керує??"..нема світла,продуктів,газу,не працює транспорт,всюди черги,дефіцит самого необхідного ВСУ терпить поразку на всіх фронтах..Не платять пенсії,бюджетники не отримують зар.плату,як і захистники..."...Молодці..серіть далі...
показать весь комментарий
23.02.2023 22:27 Ответить
ну сосати ти можеш і надалі несерун,але затям що уже більше половину бюджету це захід,от він і керує,а ти дивись зелену сцянину і не думай бо нічим
показать весь комментарий
24.02.2023 03:54 Ответить
.. Скотино!моли бога,що Захід керує,а не "бариги"...Розвелось вас багато "прикормлених",яких від "кормухи" відсунули...Ось и серете,де тільки можно..
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19 Ответить
З такою владою і агресора не треба. Загнали людей в зубожіння. Вся країна розкрадена.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:37 Ответить
 
 