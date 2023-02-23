Буча показала истинное отношение России к украинцам, - Зеленский

Город Буча показал истинное отношение России к Украине и украинцам.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Буча не является лицом войны в Украине. Нет, Буча - это лицо России. Это настоящее их лицо. Что они о нас действительно думают. Их настоящее отношение к нашим людям. Отношение к Украине. Я поехал туда сразу после деоккупации. Это трагедия. Не кино. Понимаете, это была реальная жизнь. Когда мы увидели, что они сделали в Буче, то все мы: и люди, которые там были, и люди, которые это увидели - все стали старше", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что за все эти события Россию никогда нельзя будет простить.

Кроме того, по словам президента, те события, которые произошли в Мариуполе, были примером огромной храбрости: "И вопрос не в том, нужно ли оставаться там или выходить. Это о другом. Это был пример. Первый сигнал того, что они никогда, никогда не победят нас. И это очень важный момент. Исторический. Потому что там были разные люди. Военные, гражданские, журналисты, фотографы. Многие погибли. Ранены или живы, но они дали общий сигнал: вы никогда нас не победите".