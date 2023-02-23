РУС
6 195 39

Буча показала истинное отношение России к украинцам, - Зеленский

буча

Город Буча показал истинное отношение России к Украине и украинцам.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Буча не является лицом войны в Украине. Нет, Буча - это лицо России. Это настоящее их лицо. Что они о нас действительно думают. Их настоящее отношение к нашим людям. Отношение к Украине. Я поехал туда сразу после деоккупации. Это трагедия. Не кино. Понимаете, это была реальная жизнь. Когда мы увидели, что они сделали в Буче, то все мы: и люди, которые там были, и люди, которые это увидели - все стали старше", - сказал Зеленский. 

Президент подчеркнул, что за все эти события Россию никогда нельзя будет простить.

Читайте также: Кулеба сравнил преступления в Буче и Бабьем Яре: Сущность зла одинакова. Оно должно быть уничтожено силой коалиции

Кроме того, по словам президента, те события, которые произошли в Мариуполе, были примером огромной храбрости: "И вопрос не в том, нужно ли оставаться там или выходить. Это о другом. Это был пример. Первый сигнал того, что они никогда, никогда не победят нас. И это очень важный момент. Исторический. Потому что там были разные люди. Военные, гражданские, журналисты, фотографы. Многие погибли. Ранены или живы, но они дали общий сигнал: вы никогда нас не победите".

Автор: 

Зеленский Владимир (21568) Буча (461)
Топ комментарии
+25
это вы , зеленые ****** убили этих людей , это ваша политика привела к войне , это у вас скотов зеленых руки по локоть в крови , иуды .
23.02.2023 23:40 Ответить
+24
це і твоє обличчя, оманський шашлик
23.02.2023 23:33 Ответить
+20
23.02.2023 23:41 Ответить
Первый год полномасштабной войны в Украине. Фоторепортаж

https://www.newsru.co.il/photo/23feb2023/ukr_war_1.html Первый год полномасштабной войны в Украине. Фоторепортаж - NEWSru.co.il
23.02.2023 23:25 Ответить
23.02.2023 23:41 Ответить
А у путина выхода не было? Пришлось бедняге войну начать, чтобы спасти свой оркостан?
23.02.2023 23:46 Ответить
не *****,то ***** чи курва зі служок людей заспокоювала.коли вони ще мали шанс втекти з Бучі Гостомеля Ворзеля чи Бородянки? адвокат виліз
24.02.2023 03:07 Ответить
....на работе все сотрудницы сцут за него кипятком, а главный враг всех бед для них Порох с цукерками от липецкой фабрики ......нихера они не понимают...не поймут......и таких дур безмозглых-безуглых до хрена в нашей стране.....
23.02.2023 23:53 Ответить
Путину необходимо как можно скорее заканчивать войну путем полного вывода войск с территории Украины. А то как бы с путиным не произошло то же, что с его соотечественником андреем боголюбским в 12 веке. Боголюбского после поражения предками украинцев под Вышгородом, жестоко убили свои же.
23.02.2023 23:41 Ответить
Боголюбський був сином ще одного князя, якого кияни відправили на той світ, Юрія Довгорукого. То у Києва традиція така - відправляти у потойбіччя все, що лізе з мокшанських боліт.
24.02.2023 08:15 Ответить
боголюбський був завiреним бастардом, чмом, напiв-половцем та першим кацапом, що поклав початок проекту паРаша в Залiссi.

24.02.2023 10:24 Ответить
Не пробачити і не забути! І суд для наших покидьків! Їх вночі без вогню неважко знайти.
23.02.2023 23:41 Ответить
Так чому сьогодні на твоєму марахвоні співали кацапський гімн під час виступу Данілова?
23.02.2023 23:42 Ответить
Буча не показала, а в чергове підтвердила справжнє ставлення росії до України та українців (можливо для когось це новина).
23.02.2023 23:43 Ответить
В западе у многих показала. До Бучи там многие видели Россию через розовых очков.
23.02.2023 23:46 Ответить
ага, и Мариуполь сами вдруг разрушили, и в Изюме и в Бородянке, и везде где стояли орки-роzzиянцы везде почему-то мы сами всех поубивали своих и изнасиловали и вещи покрали, и вывезли в белорашку и отправили руснявым семьям подарки да? причём задним числом. И кто тут с головой не дружит, москалик?
Ваше недогосударство всю историю так воюет, кришками своими забрасывая все вокруг. Начиная с Ивана грозного шизофреника и заканчивая Ботоксным карликом путиным. Что Чечня , что Грузия, что Афган, что Финляндия, что Польша, что Кавказ, что дальний восток - везде одно и то же. грязь, грабёж, насилие, закидывание трупами своих чмобиков. Теперь мир вспомнил кто вы такие на самом деле. Отмыться уже не получится
24.02.2023 02:14 Ответить
сирОжа номерная, чмо рашистское, пшло вон отсель, сраная ты *********.
24.02.2023 10:37 Ответить
You are full of shit, and it spills over. STFU
24.02.2023 05:28 Ответить
да і не тільки до України. Вони взагалі до всього світу так ставляться. "піндоси, гейропа, чурки, чухонцы, пшеки, бульбаши, черножопые и тд по списку" . Тотальна зневага і ненависть до усього, включно з самими собою. Територія страху, ненависті і рабського тупорильства.
24.02.2023 02:08 Ответить
.

азиопская, рашистская, фашистская срань должна быть уничтожена или, по крайней мере,

надежно изолирована за железным занавесом!

24.02.2023 10:41 Ответить
видно презЕдент не читав історію України, якщо йому щось там десь Буча показала....
23.02.2023 23:51 Ответить
Буча показала справжнє ставлення зелених гнид до українців.
23.02.2023 23:52 Ответить
23.02.2023 23:58 Ответить
24.02.2023 00:01 Ответить
Боти зеленого болота уже включилися. Зайшла на сайт оп, одні оди його зеленій величності.
24.02.2023 01:05 Ответить
уже немає...
24.02.2023 03:10 Ответить
Вранці тобі тварина прилетить гарантія
23.02.2023 23:59 Ответить
Підготовка Боневтіка до війни з Московією показала його справжнє ставлення до українців і України.
24.02.2023 00:04 Ответить
Людина,яка покликала війну в Україну, ставить зрадників на керівні посади, зневажає народ України і Конституцію України, якій доведеться за усе відповідати. Віримо ЗСУ.
24.02.2023 00:30 Ответить
чей ты слуга,команда ********
24.02.2023 00:47 Ответить
е ні мудак малороський,як русня до нас ставиться всі притомні й так знали,Буча показала як ТИ іменно ставишся до українців,що тобі просто *****
24.02.2023 03:05 Ответить
не слушай что говорили или говорят, смотри что делали и что делают
24.02.2023 06:56 Ответить
Читая коментарии не перестаю восхищаться - какие же мы все таки умные задним числом. Сидя в тепле, на диване, мы вдруг начинаем понимать, что все вокруг виноваты..., кроме нас.
24.02.2023 09:11 Ответить
А розмінований Чонгар і шашлики твоє 🤬🤬🤬🖕🖕🖕
24.02.2023 09:32 Ответить
Хіба тільки Буча?
24.02.2023 12:06 Ответить
 
 