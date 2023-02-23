Буча показала истинное отношение России к украинцам, - Зеленский
Город Буча показал истинное отношение России к Украине и украинцам.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что Буча не является лицом войны в Украине. Нет, Буча - это лицо России. Это настоящее их лицо. Что они о нас действительно думают. Их настоящее отношение к нашим людям. Отношение к Украине. Я поехал туда сразу после деоккупации. Это трагедия. Не кино. Понимаете, это была реальная жизнь. Когда мы увидели, что они сделали в Буче, то все мы: и люди, которые там были, и люди, которые это увидели - все стали старше", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что за все эти события Россию никогда нельзя будет простить.
Кроме того, по словам президента, те события, которые произошли в Мариуполе, были примером огромной храбрости: "И вопрос не в том, нужно ли оставаться там или выходить. Это о другом. Это был пример. Первый сигнал того, что они никогда, никогда не победят нас. И это очень важный момент. Исторический. Потому что там были разные люди. Военные, гражданские, журналисты, фотографы. Многие погибли. Ранены или живы, но они дали общий сигнал: вы никогда нас не победите".
Ваше недогосударство всю историю так воюет, кришками своими забрасывая все вокруг. Начиная с Ивана грозного шизофреника и заканчивая Ботоксным карликом путиным. Что Чечня , что Грузия, что Афган, что Финляндия, что Польша, что Кавказ, что дальний восток - везде одно и то же. грязь, грабёж, насилие, закидывание трупами своих чмобиков. Теперь мир вспомнил кто вы такие на самом деле. Отмыться уже не получится
азиопская, рашистская, фашистская срань должна быть уничтожена или, по крайней мере,
надежно изолирована за железным занавесом!