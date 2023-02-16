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Бабий Яр (188) Израиль (1851) Кулеба Дмитрий (2880) Буча (451) военные преступления (1376)

Кулеба сравнил преступления в Буче и Бабьем Яре: Сущность зла одинакова. Оно должно быть уничтожено силой коалиции

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Совершенные в разное время разными режимами преступления в Буче и Бабьем Яре свидетельствуют о том, что зло должно быть уничтожено силой оружия, санкций и коалиции в поддержку мира и против войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном с израильским коллегой брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн является первым израильским членом правительства и представителем стран Ближнего Востока, который посещает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

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Глава украинской дипломатии отметил, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн является первым израильским членом правительства и представителем стран Ближнего Востока, который посещает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

По его мнению, важно также, что Эли Коэн посетил сегодня места ужасающих преступлений - Бучу и Бабий Яр.

"Это были разные времена, разные режимы, разные преступники. Но сущность зла, ненависть по национальному признаку одинакова. Эти места трагической памяти свидетельствуют, что зло должно быть уничтожено силой - силой оружия, силой санкций, силой коалиции в поддержку мира и против войны", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что имел откровенный разговор с израильским коллегой, большую часть переговоров они провели в режиме тет-а-тет. Он поблагодарил своего собеседника за искренность и откровенность.

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"Я затронул вопрос Формулы мира Президента Зеленского. Мы ведем переговоры с рядом стран о том, чтобы они присоединились к его реализации. Мы знаем, и Израиль знает очень хорошо, даже лучше нас, потому что борется за себя десятилетиями, что настоящий мир может существовать только в условиях, когда ты достаточно силен, чтобы быть способен этот мир защитить. Это был лейтмотив разговора, и мы с Эли очень хорошо друг друга понимаем по этому вопросу", - заверил глава украинской дипломатии.
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16.02.2023 17:44 Ответить
"В Киевской области по программе президента "Большая стройка" провели текущий средний ремонт трассы общего пользования местного значения О101110 Иванков - Радомышль, которая ведет к Чернобыльской зоне. На ремонт трассы из областного бюджета выделили 16 млн грн. По словам глава Киевской ОГА Василия Володина, власть стремится раскрыть туристический потенциал Чернобыля." https://www.rbc.ua/rus/news/kievskoy-oblasti-vosstanovili-dorogu-chernobyl-1621924163.html
Вот по этой дороге кацапские "туристы" и приехали в Бучу как к себе домой.
Но потом для них что-то пошло не так. Но виноваты фошизды в Бабьем Яру.
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16.02.2023 17:46 Ответить
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16.02.2023 17:47 Ответить
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16.02.2023 18:02 Ответить
Уверен что между теми кто принимали проект ремонта, кое кто действительно хотели раскрутить туризм в Зону (двойной доход всё таки). Но что то пошло не так.
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16.02.2023 18:18 Ответить
Кто-то хотел туризм, а кто-то БТРы Ху*ла. А ещё кто-то эти хотелки объединил.
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16.02.2023 19:04 Ответить
А чому Кулеба не бажає порівняти Бучу і наприклад, Харків часів голодомору 1932-1933 років? Не вчать свою історію? Там також кацапи знищували всіх пядряд українців, а самі жирували, а після знищення завезли кацапів, яким видали допомогу і забрані речі у знищених.
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16.02.2023 19:39 Ответить
кулеба -ти африкою займайся..
і взагалі-ти свою пасть хоч колись закриваешьЯ? кожен божий день 10-15 речей кулеби -коли мід працюватиме??
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16.02.2023 21:47 Ответить
 
 