Кулеба сравнил преступления в Буче и Бабьем Яре: Сущность зла одинакова. Оно должно быть уничтожено силой коалиции
Совершенные в разное время разными режимами преступления в Буче и Бабьем Яре свидетельствуют о том, что зло должно быть уничтожено силой оружия, санкций и коалиции в поддержку мира и против войны.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном с израильским коллегой брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава украинской дипломатии отметил, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн является первым израильским членом правительства и представителем стран Ближнего Востока, который посещает Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Глава украинской дипломатии отметил, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн является первым израильским членом правительства и представителем стран Ближнего Востока, который посещает Украину с начала полномасштабного вторжения России.
По его мнению, важно также, что Эли Коэн посетил сегодня места ужасающих преступлений - Бучу и Бабий Яр.
"Это были разные времена, разные режимы, разные преступники. Но сущность зла, ненависть по национальному признаку одинакова. Эти места трагической памяти свидетельствуют, что зло должно быть уничтожено силой - силой оружия, силой санкций, силой коалиции в поддержку мира и против войны", - подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что имел откровенный разговор с израильским коллегой, большую часть переговоров они провели в режиме тет-а-тет. Он поблагодарил своего собеседника за искренность и откровенность.
"Я затронул вопрос Формулы мира Президента Зеленского. Мы ведем переговоры с рядом стран о том, чтобы они присоединились к его реализации. Мы знаем, и Израиль знает очень хорошо, даже лучше нас, потому что борется за себя десятилетиями, что настоящий мир может существовать только в условиях, когда ты достаточно силен, чтобы быть способен этот мир защитить. Это был лейтмотив разговора, и мы с Эли очень хорошо друг друга понимаем по этому вопросу", - заверил глава украинской дипломатии.
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Вот по этой дороге кацапские "туристы" и приехали в Бучу как к себе домой.
Но потом для них что-то пошло не так. Но виноваты фошизды в Бабьем Яру.
і взагалі-ти свою пасть хоч колись закриваешьЯ? кожен божий день 10-15 речей кулеби -коли мід працюватиме??