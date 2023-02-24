Польша высылает военного атташе Беларуси

Польские власти приняли решение выслать белорусского атташе по вопросам обороны в Польше.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В ближайшее время белорусский военный атташе покинет Польшу", - заявил Ясина.

Он также сообщил, что территорию Беларуси уже покинули офицер Пограничной стражи Польши и двое сотрудников польского Консульства в Гродно.

Этому предшествовало то, что Польша приняла решение закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью.

