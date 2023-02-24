Польша высылает военного атташе Беларуси
Польские власти приняли решение выслать белорусского атташе по вопросам обороны в Польше.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В ближайшее время белорусский военный атташе покинет Польшу", - заявил Ясина.
Он также сообщил, что территорию Беларуси уже покинули офицер Пограничной стражи Польши и двое сотрудников польского Консульства в Гродно.
Этому предшествовало то, что Польша приняла решение закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью.
Топ комментарии
Ned Stark
24.02.2023 09:27
Aleksey NotBad
24.02.2023 09:29
Olexa Pluzh
24.02.2023 09:33
Ned Stark
24.02.2023 09:27
cimbitep
24.02.2023 09:59
Ned Stark
24.02.2023 11:15
Aleksey NotBad
24.02.2023 09:29
Валентина Саюн #551086
24.02.2023 09:41
Olexa Pluzh
24.02.2023 09:33
stanis nasvaiko
24.02.2023 09:39
ватник любит стекломой
24.02.2023 09:42
cimbitep
24.02.2023 10:00
Валерій Сівєрянін #551856
24.02.2023 10:08
cimbitep
24.02.2023 10:23
Beloded Viktor
24.02.2023 09:55
все проходит #559032
24.02.2023 10:11
Yakov Nemo
24.02.2023 10:49
