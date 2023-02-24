РУС
Польша высылает военного атташе Беларуси

Польские власти приняли решение выслать белорусского атташе по вопросам обороны в Польше.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В ближайшее время белорусский военный атташе покинет Польшу", - заявил Ясина.

Он также сообщил, что территорию Беларуси уже покинули офицер Пограничной стражи Польши и двое сотрудников польского Консульства в Гродно.

Этому предшествовало то, что Польша приняла решение закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью.

Читайте также: Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью. ФОТО

+14
Правильно, військові аташе - завжди резиденти розвідок...
24.02.2023 09:27 Ответить
+8
А не хотят ли поляки вжарить?
24.02.2023 09:29 Ответить
+7
Контейнер для речей не давати ..
24.02.2023 09:33 Ответить
Правильно, військові аташе - завжди резиденти розвідок...
24.02.2023 09:27 Ответить
у паРаші любий офіційний представник паРаші за кордоном - резидент розвідки. навіть прибиральниця в посольстві.
24.02.2023 09:59 Ответить
Звичайно, але командує ними всіма саме аташе і дуже часто аташе має більшу владу, ніж посол...
24.02.2023 11:15 Ответить
А не хотят ли поляки вжарить?
24.02.2023 09:29 Ответить
У мене була друга ідея,щоб усі президенти Європи зібралися в Україні і їх Повітряні сили закрили небо України або вжарили при небезпеці, навіть мізерній. Скоріше ракети орків змінять курс на Молдову і Польщу
24.02.2023 09:41 Ответить
Контейнер для речей не давати ..
24.02.2023 09:33 Ответить
І х*єм по лобі на прощання.💯
24.02.2023 09:39 Ответить
24.02.2023 09:42 Ответить
навіщо тут цей кацап з кацапсячих ресурсів, з кацапсячим посиланням?
24.02.2023 10:00 Ответить
Він один з небагатьох у Підорашці,хто виступив проти російської агресії і відмовився вести останній путінський "концерт" у Лужниках.
24.02.2023 10:08 Ответить
похєр. все одно то кацап, який існує на паРаші, платить податки *****.
24.02.2023 10:23 Ответить
Соглядатай штатный, не справился...
24.02.2023 09:55 Ответить
Как гласит закон сопромата у каждой гибкости есть свой предел.Польша и так долго терпела это ********.А перед нами еще один пример.....как может один дурак рассорить исторически братские и кровно близкие народы.....особенно если в этих народов есть такие же дураки не способные отделить народ...от этого одного дурака.(с)
24.02.2023 10:11 Ответить
Висилає , тільки зараз ,а чому він взагалі, там вештався цілий рік . Це говнище надо було вигнати, 25-го лютого, а не чекати, цілий рік.
24.02.2023 10:49 Ответить
 
 