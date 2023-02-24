Польща висилає військового аташе Білорусі

Польська влада прийняла рішення вислати білоруського аташе з питань оборони у Польщі.

Про це заявив прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Найближчим часом білоруський військовий аташе залишить Польщу", - заявив Ясіна.

Він також повідомив, що територію Білорусі вже залишили офіцер Прикордонної варти Польщі та двоє співробітників польського Консульства у Гродно.

Цьому передувало те, що Польща прийняла рішення закрити рух у пункті пропуску "Бобрівники" на кордоні з Білоруссю.