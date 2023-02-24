Польща висилає військового аташе Білорусі
Польська влада прийняла рішення вислати білоруського аташе з питань оборони у Польщі.
Про це заявив прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Найближчим часом білоруський військовий аташе залишить Польщу", - заявив Ясіна.
Він також повідомив, що територію Білорусі вже залишили офіцер Прикордонної варти Польщі та двоє співробітників польського Консульства у Гродно.
Цьому передувало те, що Польща прийняла рішення закрити рух у пункті пропуску "Бобрівники" на кордоні з Білоруссю.
Топ коментарі
+14 Ned Stark
показати весь коментар24.02.2023 09:27 Відповісти Посилання
+8 Aleksey NotBad
показати весь коментар24.02.2023 09:29 Відповісти Посилання
+7 Olexa Pluzh
показати весь коментар24.02.2023 09:33 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ned Stark
показати весь коментар24.02.2023 09:27 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
cimbitep
показати весь коментар24.02.2023 09:59 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Ned Stark
показати весь коментар24.02.2023 11:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Aleksey NotBad
показати весь коментар24.02.2023 09:29 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Валентина Саюн #551086
показати весь коментар24.02.2023 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olexa Pluzh
показати весь коментар24.02.2023 09:33 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
stanis nasvaiko
показати весь коментар24.02.2023 09:39 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
ватник любит стекломой
показати весь коментар24.02.2023 09:42 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
cimbitep
показати весь коментар24.02.2023 10:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валерій Сівєрянін #551856
показати весь коментар24.02.2023 10:08 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
cimbitep
показати весь коментар24.02.2023 10:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Beloded Viktor
показати весь коментар24.02.2023 09:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
все проходит #559032
показати весь коментар24.02.2023 10:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yakov Nemo
показати весь коментар24.02.2023 10:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль