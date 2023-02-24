УКР
Польща висилає військового аташе Білорусі

мзс,польщі

Польська влада прийняла рішення вислати білоруського аташе з питань оборони у Польщі.

Про це заявив прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Найближчим часом білоруський військовий аташе залишить Польщу", - заявив Ясіна.

Він також повідомив, що територію Білорусі вже залишили офіцер Прикордонної варти Польщі та двоє співробітників польського Консульства у Гродно.

Читайте: Білоруському ракетному підрозділу в рамках навчань наказали підготувати техніку до бойового застосування. Він висувається у призначений район, - Міноборони РБ

Цьому передувало те, що Польща прийняла рішення закрити рух у пункті пропуску "Бобрівники" на кордоні з Білоруссю.

+14
Правильно, військові аташе - завжди резиденти розвідок...
24.02.2023 09:27
+8
А не хотят ли поляки вжарить?
24.02.2023 09:29
+7
Контейнер для речей не давати ..
24.02.2023 09:33
Правильно, військові аташе - завжди резиденти розвідок...
24.02.2023 09:27
у паРаші любий офіційний представник паРаші за кордоном - резидент розвідки. навіть прибиральниця в посольстві.
24.02.2023 09:59
Звичайно, але командує ними всіма саме аташе і дуже часто аташе має більшу владу, ніж посол...
24.02.2023 11:15
А не хотят ли поляки вжарить?
24.02.2023 09:29
У мене була друга ідея,щоб усі президенти Європи зібралися в Україні і їх Повітряні сили закрили небо України або вжарили при небезпеці, навіть мізерній. Скоріше ракети орків змінять курс на Молдову і Польщу
24.02.2023 09:41
Контейнер для речей не давати ..
24.02.2023 09:33
І х*єм по лобі на прощання.💯
24.02.2023 09:39
24.02.2023 09:42
навіщо тут цей кацап з кацапсячих ресурсів, з кацапсячим посиланням?
24.02.2023 10:00
Він один з небагатьох у Підорашці,хто виступив проти російської агресії і відмовився вести останній путінський "концерт" у Лужниках.
24.02.2023 10:08
похєр. все одно то кацап, який існує на паРаші, платить податки *****.
24.02.2023 10:23
Соглядатай штатный, не справился...
24.02.2023 09:55
Как гласит закон сопромата у каждой гибкости есть свой предел.Польша и так долго терпела это ********.А перед нами еще один пример.....как может один дурак рассорить исторически братские и кровно близкие народы.....особенно если в этих народов есть такие же дураки не способные отделить народ...от этого одного дурака.(с)
24.02.2023 10:11
Висилає , тільки зараз ,а чому він взагалі, там вештався цілий рік . Це говнище надо було вигнати, 25-го лютого, а не чекати, цілий рік.
24.02.2023 10:49
 
 